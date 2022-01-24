人们亟需在自身生活习惯上做出努力，例如BRR所研发出的GLOBALWARMIC平台，可使人们在虚拟世界完成节日庆祝、传统风俗活动等行为，以改善全球气候变暖状况。

我们关心全球暖化 目前生活于陆地的人类预计在之后数个世纪(a)及2100年(b)因海平面上升所受影响（Climate Central数据） 每年情人节前三周运送鲜花的航班共燃烧约1.14亿升燃料，向大气排放了大约36万吨二氧化碳。(图源：百度) Let's act ecologically by just a bit everybody

或许绝大多数人对于“全球暖化”以及“温室效应”的认知，还停留于海平面上升、冰川融化的层面，他们通常认为这种变化是“轻微”的，它与大多数人的日常生活极其遥远。然而事实上，据GLOBALWARMIC了解，这种全球暖化的趋势远快于预期，而且其主要原因几乎全可归咎于人类本身的行为习惯。

我们关心全球暖化 We care about Global Warming” — Kirin Soo

全球暖化 GLOBAL WARMING