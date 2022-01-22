Senate Floor Calendar: Monday, January 24, 2022
STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE SECOND SESSION, 2022 SENATE CALENDAR 4TH LEGISLATIVE DAY Monday, January 24, 2022 Senate Convenes at 12:00 noon
ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION: A. Bills B. Joint Resolutions C. Resolutions D. Joint Memorials E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE: (1) SENATE MEMORIAL 3 “AGRICULTURAL EDUCATION DAY” (SHENDO) (2) SENATE MEMORIAL 4 NM NATIONAL BOARD CERTIFIED TEACHER DAY (JARAMILLO) (3) SENATE MEMORIAL 5 “FOURTH TRIMESTER CARE DAY” (HEMPHILL) (4) SENATE MEMORIAL 8 CERTIFIED ANESTHESIOLOGIST ASSISTANTS WEEK (HICKEY)
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