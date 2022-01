Projet pilote pour répondre aux enjeux de rareté de la main-d’œuvre dans les entreprises touristiques saisonnières

QUéBEC, CANADA, January 21, 2022 / EINPresswire.com / -- MONTRÉAL, le 20 janvier 2022Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) annonce la réalisation d’un projet pilote, initié en collaboration avec le ministère du Tourisme (MTO), visant à soutenir la stabilisation de l’emploi saisonnier dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre frappant durement les entreprises touristiques.Réalisé en collaboration avec Tourisme Charlevoix, ce projet pilote permettra la mise en place de partenariat entre 10 entreprises touristiques locales (minimum) qui partageront leur main-d’œuvre selon leurs saisons d’opération. Jumeler des emplois pour partager la main-d’œuvre représente un précieux gain opérationnel. Ainsi, une entreprise exerçant des activités estivales pourra se jumeler avec une entreprise ayant des activités hivernales, ce qui allongera la période d’emploi annuelle des travailleurs saisonniers.L’accompagnement des travailleurs et travailleuses favorisera le développement des compétences, dans une perspective d’amélioration continue de la qualité de la prestation de services. Cette démarche contribuera également au retour de la main-d’œuvre aux saisons suivantes, favorisant du même coup la pérennité des entreprises touristiques saisonnières. Les retombées globales seront ainsi bénéfiques pour toute l’industrie du tourisme.Ce projet pilote est un premier pas significatif pour augmenter la fidélisation des employés et l’attractivité des emplois saisonniers, dans un contexte où les défis liés à la main-d’œuvre sont nombreux. L’initiative est réalisée grâce au soutien accordé au CQRHT par le gouvernement du Québec pour la mise en œuvre d’actions favorisant l’attraction de main-d’œuvre en tourisme.Citations :« Je suis très heureuse de la mise en place de ce projet-pilote, qui propose une façon novatrice de soutenir nos entreprises touristiques saisonnières aux prises avec une rareté de main-d’œuvre. Je tiens à remercier tous les acteurs qui participeront à ce premier projet rassembleur et significatif. C’est en travaillant tous ensemble que nous trouverons des solutions afin d’attirer et de fidéliser les travailleurs en tourisme; et de maintenir cette qualité d’expérience qui fait la réputation du Québec, destination inoubliable. »Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent« Le tourisme étant un secteur d’activité d’une grande importance dans Charlevoix, je me réjouis que ce projet-pilote s’y déroule. Nos entrepreneurs touristiques ont besoin de talents pour poursuivre leur croissance et ainsi contribuer au dynamisme économique de notre région. C’est pourquoi je suis convaincue que ce projet-pilote aura des retombées bénéfiques pour notre secteur touristique. »Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré« Le projet d’offres d’emploi jumelées est prometteur. Non seulement il permet aux entreprises touristiques de se démarquer en offrant des possibilités d’emplois sur une plus longue période, mais il permet aussi à l’employé de ne pas avoir à chercher un emploi lorsque la saison d’opération de son organisation se termine. Une situation gagnant-gagnant! »Marie-Lou Faucher Bruyère, présidente du comité sur la saisonnalité du CQRHT et DRH de la Ronde-Six Flags« Tourisme Charlevoix salue cette initiative du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) qui va clairement répondre à un besoin. Considérant que certaines entreprises n’oseront peut-être pas tendre la main ou même penser à ce type de jumelage, ce projet-pilote est un premier pas très prometteur. »Mitchell Dion, directeur général de Tourisme Charlevoix« Ce projet pilote répond à notre ferme volonté d’aider les partenaires de l’industrie du tourisme saisonnier. Grâce à sa connaissance approfondie du marché du travail, le CQRHT contribue activement à la recherche de solutions pour faire face aux enjeux de main-d’œuvre. Nous sommes persuadés qu’en procédant ainsi, des solutions concrètes émergeront pour le bien de tous. »Xavier Gret, directeur général du CQRHTÀ propos du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT)Depuis 25 ans, le CQRHT travaille en collaboration avec les partenaires de l’industrie touristique, soit le milieu associatif, les syndicats et les entreprises touristiques. Notre mission : Assurer une surveillance vigilante de l’évolution de la main-d’œuvre en tourisme et favoriser la concertation de tous les partenaires afin d’arriver à des consensus qui permettront de poser des actions communes et structurantes pour relever les défis RH de l’industrie touristique. Le CQRHT est le comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie touristique.Sources :Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT)Renseignements : Béatrice Javaudin, directrice des communicationsTéléphone : 450 651-1099, poste 222Cell. : 514 803-7977Courriel : beatrice.javaudin@cqrht.qc.caAmélie DionneAttachée de presseCabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-LaurentTél. : 418-860-8486Courriel : amelie.dionne@tourisme.gouv.qc.ca