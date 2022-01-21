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人们亟需在自身生活习惯上做出努力，例如BRR所研发出的GLOBALWARMIC平台，可使人们在虚拟世界完成节日庆祝、传统风俗活动等行为，以改善全球气候变暖状况。

我们关心全球暖化

目前生活于陆地的人类预计在之后数个世纪(a)及2100年(b)因海平面上升所受影响（Climate Central数据）

每年情人节前三周运送鲜花的航班共燃烧约1.14亿升燃料，向大气排放了大约36万吨二氧化碳。(图源：百度)

或许绝大多数人对于“全球暖化”以及“温室效应”的认知，还停留于海平面上升、冰川融化的层面，他们通常认为这种变化是“轻微”的，它与大多数人的日常生活极其遥远。然而事实上，据GLOBALWARMIC了解，这种全球暖化的趋势远快于预期，而且其主要原因几乎全可归咎于人类本身的行为习惯。

我们关心全球暖化 We care about Global Warming”
— Kirin Soo
新加坡, 新加坡, January 21, 2022 /EINPresswire.com/ -- <<卷首语>>
或许绝大多数人对于“全球暖化”以及“温室效应”的认知，还停留于海平面上升、冰川融化的层面，他们通常认为这种变化是“轻微”的，它与大多数人的日常生活极其遥远。然而事实上，据GLOBALWARMIC了解，这种全球暖化的趋势远快于预期，而且其主要原因几乎全可归咎于人类本身的行为习惯。人们亟需在自身生活习惯上做出努力，例如BRR所研发出的GLOBALWARMIC平台，可使人们在虚拟世界完成节日庆祝、传统风俗活动等行为，以改善全球气候变暖状况。

<<全球暖化带来的影响已经近在眼前>>
如今，全球暖化速度加快的趋势并非危言耸听，据GLOBALWARMIC对全球暖化经济的计量（GLOBALWARMETRIC），这一趋势远超预期。2021年联合国气候峰会召开之际，联合国亦曾发出警告：按照目前全世界减碳进度，未来地球均温相比工业革命时期均温将会升高至少2.7摄氏度。届时，许多沿海地区将被海水淹没。此前，气候中心联盟（Climate Central）发布研究报告，指出人为造成的碳排放持续提升全球温度与海平面，终会导致众多发达地区的永久性淹没，并且这些地区主要集中于东亚、东南亚、南亚以及部分欧美地区。

而在刚刚过去的2021年，印度尼西亚、马来西亚、巴西、德国、也门等多地频发洪水灾害，这无疑为一个观点提供了佐证：全球暖化对人类生活的影响已经近在眼前。另外，全球暖化还会对经济造成直接影响。据统计，在1961年至2010年间，许多国家地区因暖化现象而受到了负面的经济影响，其中，苏丹的人均GDP中位数下降了36%，印度下降了31%，印度尼西亚则下降27%，巴西是25%，此外，日本1.1%，中国1.4%。而如果没有全球变暖，人们的生活就不必遭受如此巨大的损失。

<<全球暖化的帮凶往往是生活中习以为常的部分>>
吉拉德曾言：“河流会随着海平面一起上升，你可能以为自己离海岸很远，但是所有的水文状况都是连在一起的。”同理，全球暖化并不遥远，这一现象与每一个人的日常生活息息相关。据《鲜花帝国》作者Stewart Brand介绍，在美国，每年情人节的前一个月，数百家满载鲜花货机将从安第斯山脉飞往迈阿密（美国超过九成进口鲜花都是经由迈阿密国际机场输入），这些密集的航运对环境产生了影响（交通运输是美国最大的温室气体排放源，占到 28 %，其中超过 25% 来自空运）。而据国际清洁运输委员会调查，每年情人节前三周运送鲜花的航班共燃烧约1.14亿升燃料，向大气排放了大约36万吨二氧化碳。

此外，受中国传统文化影响，每年清明时节，有14亿人在祭奠故去亲人时焚烧纸钱；而在春节期间，会有无数人燃放烟花爆竹。这些都是当前全球暖化现象加剧的情况下不可忽视的重要因素，也是我们亟需从日常行为做起、通过自身努力改善环境的根由。

<<GLOBALWARMIC平台为保留传统与保护生态提供共同支撑>>
全球暖化现象作为人类文明所面临的难题，不仅仅亟需那些已经遭受负面影响的群体做出努力，更需要全世界人类戮力同心，需要每一个人都亲身参与进来。
但随之而来的是另一个棘手的问题：如果我们为改善生态、保护地球而改变的行为习惯，涉及到了长期伴随我们的癖好、风俗或者文化传统，那么这些被涉及的该何去何从？我们应该为环境改善带来的经济价值而牺牲传统风俗的文化价值吗？
基于此，BRR研发出了 GLOBALWARMIC——一个可映射现实世界事物的虚拟平台。届时，人们可在虚拟世界为爱人定制节日鲜花，祭奠故去的亲人，甚至自由购买小动物进行放生等等。如此一来，既达到了改善全球气候变暖状况的目的，又可保留了人们所熟悉的日常生活，在保留传统与守护生态之间建立了共同的支撑点。
GLOBALWARMIC平台将在2022年2月28日推出，各位可关注BRR的微博官方账号（@SWTDIRHAMBRR）或者Tik Tok官方账号（@brr168）得到最新消息。

Kirin Soo
Naga & Macans
om.kirin@nagamacans.com
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人们亟需在自身生活习惯上做出努力，例如BRR所研发出的GLOBALWARMIC平台，可使人们在虚拟世界完成节日庆祝、传统风俗活动等行为，以改善全球气候变暖状况。

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