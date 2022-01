Pangilinan: Stop 'no-vaxx, no-ride' policy, set up bakuna stalls in transpo hubs instead

INSTEAD of enforcing the "no-vaccination, no-ride" policy, Senator Francis "Kiko" Pangilinan on Tuesday said, the national government should make inoculation convenient by setting up vaccination stations in transportation hubs and other such places.

The lawmaker expressed this sentiment after the Philippine government announced last week a draconian policy in public transport, particularly in Metro Manila.

"Parusa itong no-vaxx, no-ride policy sa mga mahihirap nating kababayan na gusto lang maghanapbuhay, at walang sariling sasakyan. Dagdag parusa rin sa mga naka-first dose lang kung hindi pa sila papayagang makagamit ng mass transport. Karamihan sa kanila ay kakarampot na nga ang sahod, tapos hindi pa natin sila pasasakayin sa mga dyip para makapagtrabaho? Buti nga sila bumabangon para magtrabaho," Pangilinan said.

"Sigurado ako na kung pwede lang silang mag work-from-home ay gagawin nila, pero hindi e. Halata na ang target ng polisiyang ito ay ang ating mahihirap na kababayan," he added.

Pangilinan echoed Vice President Leni Robredo's suggestion to make it convenient for people to get the Covid-19 vaccine.

"Kung seryoso ang gobyerno na mawala ang Covid, dapat may bakunahan araw-araw sa mga bus terminal tulad sa PITX. Sa ibang bansa, pwede na ang walk-in vaccination kahit sa mga botika, dito sa atin depende pa sa schedule ng LGU," Pangilinan said.

"Malamang hindi makapagbakuna kasi hindi pwedeng mag-absent sa trabaho at arawan lang din ang kita. Bad trip ang no vaccine-no ride policy kung hindi naman abot-kamay ang mga bakuna sa lahat," he added.

Pangilinan, who has received the two doses and the booster shot, said it is unfair to attribute the rise of Covid cases in the country to unvaccinated individuals because there is no science backing this claim. In addition, vaccinated individuals are still prone to carry the virus, hence the term "asymptomatic."

"Kahit na ikulong pang lahat ang mga di pa napabakunahan, kakalat pa rin ang Covid dahil merong mga bakunado na asymptomatic," Pangilinan said of another policy suggesting to bar the unvaccinated from leaving home.

"At, sabi pa sa DOH guidelines, hindi na kailangan pang i-test ang walang sintomas. As of Sunday's data, merong mahigit 7,000 na walang lagnat, ubo, pananakit ng katawan pero na-test na may Covid," he added.

The country added 37,070 more confirmed Covid-19 infections on Monday, and Pangilinan believes this will only worsen in the coming days if the national government continues to refuse to welcome suggestions on how to effectively handle the crisis.

"Nagkakasakit pa rin sa Covid ang karaniwang Pilipino dahil wala pa ring maayos na sistemang pangkalusugan ang Pilipinas. Unang-una, napakamahal ng testing. Pangalawa, kahit may sintomas na, hindi pa rin pupunta sa ospital dahil magastos," Pangilinan said.

"Hindi natin masusugpo ang Covid kung ang mga polisiya ng gobyerno ay hindi tinitingnan ang katayuan ng mga tao. Ang mga unang hakbang dapat, at matagal na nating sinasabi ito, ay free testing, contact tracing, isolation sa mga may sakit, at bakuna. Ayun, 2022 na, wala pa rin," he added.