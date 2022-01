Thinkproject fait l’acquisition de Kairnial Group en France et renforce sa position de leader de la Construction Tech

Patrik Heider, CEO Thinkproject

Thinkproject et le leader français Kairnial Group combinent leurs offres

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collègues Kairnial Group au sein de la famille Thinkproject.” — Patrik Heider, CEO of Thinkproject

MUNICH, GERMANY, January 17, 2022 /EINPresswire.com/ -- Thinkproject fait l’acquisition de Kairnial Group en France et renforce sa position de leader sur le marché européen de la Construction Tech

• Thinkproject et le leader français Kairnial Group combinent leurs offres pour proposer des solutions digitales d’environnement de données commun (EDC) de pointe, de gestion documentaire (GED), de BIM en mobilité et de suivi de chantier dédiées au marché de la construction intelligente durable

• Etape majeure pour les entreprises qui, ensemble, comptent désormais plus de 700 collaborateurs interagissant avec plus de 300 000 utilisateurs et seront ainsi en mesure de délivrer à leurs clients une digitalisation complète des processus métier afin d’optimiser la construction intelligente

• Avec le soutien d’EQT et TA Associates, les entreprises combinées ont pour objectif d’accélérer encore davantage la croissance de la digitalisation au sein de leurs bases de clients mais également sur de nouveaux territoires

Thinkproject, leader européen de solutions SaaS pour la construction Intelligente, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Kairnial Group, leader français de la transformation digitale dans le secteur de la construction. Ensemble, les entreprises souhaitent accélérer la digitalisation du secteur de la construction permettant aux acteurs de délivrer un nombre croissant de projets durables, livrés dans les temps et dans le respect des budgets.

Kairnial Group, dont le siège est basé à Lyon en France, et comptant 125 collaborateurs, accompagne 500 clients prestigieux tels que le groupe Bouygues, VINCI, le groupe Spie batignolles, Leon Grosse, Rabot Dutilleul, Icade, Nexity ou encore ADP. L’entreprise, anciennement nommée Resolving, développe un portefeuille de produits leaders sur son marché comprenant un viewer BIM 2D/3D ainsi que des solutions de gestion de chantier. De plus, Kairnial propose une solution digitale dédiée à la déconstruction et s’inscrit ainsi dans une démarche durable au sein d’une industrie générant de fortes émissions de carbone.

Cette acquisition vient enrichir la suite de logiciels SaaS existants de Thinkproject avec des modules produits fortement complémentaires. Elle permet également d’accroître la présence de Thinkproject en France, renforçant ainsi son leadership européen. Les entreprises combinées ont pour objectif d’accentuer leur croissance sur de nouveaux territoires et de développer leur position de leader en devenant la plateforme AECO la plus complète du secteur européen de la Construction Tech.

Ensemble, les entreprises souhaitent répondre avec plus de précision aux besoins de leurs clients et accélérer la digitalisation de bout-en-bout sur le secteur de la construction en couvrant l’intégralité du cycle de vie d’un asset de la phase de conception, en passant par les études, la construction jusqu’à l’exploitation. En poursuivant cette approche holistique, Thinkproject et Kairnial accompagnent leurs clients dans leur approche de construction durable et leur permettent de planifier leurs projets avec plus de précision, de diminuer les retards de livraison ainsi que les déchets.

Patrick Heider, PDG de Thinkproject déclare « La construction et l’infrastructure sont les secteurs les plus générateurs de croissance dans le PIB mondial, cependant l’amélioration de la productivité de ce secteur reste inférieure à celles des autres secteurs d’activité. Le secteur de l’Architecture, Ingénierie, Construction, Exploitation (AECO) nécessite un partenaire de confiance, expérimenté en digitalisation et capable de capitaliser sur ses expériences et ses connaissances approfondies du secteur, acquises durant ces 20 dernières années. Avec le soutien de nos actionnaires majoritaires EQT et TA Associates, Thinkproject a pour objectif de fournir des solutions de construction intelligente à la pointe de l’innovation pour tous les intervenants de la construction et ses propres clients internationaux. Avec ce partenariat, Thinkproject renforce son offre logicielle avec des produits fortement complémentaires et est ainsi en mesure de proposer l’environnement de données commun (EDC) le plus compétitif du marché ainsi que des modules de gestion documentaire (GED), de BIM en mobilité et de suivi de chantier. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collègues Kairnial Group au sein de la famille Thinkproject. »

« Avec Thinkproject, nous rejoignons un partenaire qui possède une vision et des valeurs similaires aux nôtres, qui seront des fondations solides pour optimiser notre collaboration. Nous sommes convaincus que l’intégration de nos technologies et de nos services autour de la donnée constituera un atout majeur pour accompagner nos clients et le marché de la construction en général dans leurs stratégies de digitalisation. Grâce à ce partenariat, nous sommes désormais en mesure de proposer les solutions Kairnial sur de nombreux marchés tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Benelux, l’Europe du Nord, l’Australie – Nouvelle Zélande et le Moyen-Orient. Cette transaction nous permet de combiner nos moyens, nos ressources et nos compétences fortement complémentaires. Kairnial a été le pionnier de la visualisation BIM en mobilité depuis 2003. Aujourd’hui, je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de vivre les prémices de cette nouvelle phase pour le secteur AECO », déclare Franck Meudec, PDG de Kairnial Group.

A propos Thinkproject

Basé à Munich, Thinkproject est un fournisseur mondial de solutions de Construction Intelligence leader sur ses marchés. Pour remporter les challenges de la digitalisation des projets de construction et d’ingénierie, nous proposons une suite logicielle à la pointe de l’innovation permettant à chacun d’exploiter au maximum ses compétences et les informations disponibles pour les projets de construction.

Thinkproject est le leader européen de solutions SaaS pour les projets de construction et d’ingénierie avec plus de 2 750 clients et 600 employés.

Plus d’informations sur www.thinkproject.com

A propos de Kairnial Group

Kairnial Group propose des solutions collaboratives et les services d’experts métier pour permettre à tous les acteurs de la construction et de l’industrie tels que le groupe Bouygues, VINCI, Icade et le groupe Spie batignolles, d’opérer la transformation digitale de leurs processus métier et de faciliter la coordination des intervenants durant les phases de Conception, Construction, Livraison, Exploitation et Déconstruction.