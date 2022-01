El Consejo Mundial de Optometría publica una Guía profesional sobre la atención de la miopía infantil

El artículo complementa la resolución de normas asistenciales del WCO para tratar la miopía con el apoyo de CooperVision

ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, January 13, 2022 / EINPresswire.com / -- El Consejo Mundial de Optometría (WCO) y CooperVision se han asociado para publicar una “ Guía práctica para la atención a niños con miopía ”. El artículo profesional está redactado por cuatro profesionales internacionales expertas en ciencia y salud ocular. Complementa las normas asistenciales del WCO para la atención de la miopía a través de la resolución de los optometristas, que abarcan aspectos basados en evidencias y centrados en tres pilares: mitigación, medición y tratamiento.El trabajo se puede encontrar en http:// myopia.worldcouncilofoptometry.info/professional-article-spanish/ Las autoras colaboraron para compartir sus puntos de vista sobre lo que implican las normas asistenciales del WCO y el modo en que los profesionales de la atención ocular pueden incorporarlas en su lucha contra la epidemia mundial de miopía. Las autoras son: la Dra. Carmen Abesamis-Dichoso, de Filipinas, representante del Consejo de Optometría de Asia Pacífico para el WCO, que dirige su clínica privada, Abesamis Eye Care; la Dra. Rufina Chan, profesora invitada en la Facultad de Optometría de la Universidad Politécnica de Hong Kong y con consulta privada; la Dra. Kate Gifford, de Australia, que trabaja en una clínica privada y es cofundadora de MyopiaProfile.com; y la Dra. Fuensanta Vera-Diaz, de Boston, que trabaja como revisora para varias revistas y dirige la clínica para el control de la miopía de la NECO (New England College of Optometry).La Dra. Fuensanta Vera-Diaz afirmó: “recomiendo encarecidamente a los profesionales de la salud ocular que comiencen a tratar la miopía hoy. No espere más. Empiece hoy. El artículo del WCO es un magnífico punto de partida. Debe comenzar a educar a sus pacientes y a sus padres en lo que respecta a su estilo de vida, que pasen más tiempo al aire libre, que se tomen descansos frecuentes cuando trabajan de cerca y se alejen más de los materiales. También debe mostrarles las opciones disponibles para la atención de la miopía. Si tiene los recursos y las habilidades necesarios para implementar la atención de la miopía, hágalo. Y aunque no pueda aplicar aún estas opciones, debe informar a sus pacientes sobre las opciones para la atención de la miopía y derivarlos a alguien que pueda atenderla. Hará un flaco favor a los niños miopes si no les informa sobre las opciones disponibles”.La Dra. Kate Gifford afirmó: “mi consejo para los profesionales de la salud ocular a través de este artículo es, simplemente, que hagan algo, o que hagan algo más. Todos partimos de puntos distintos. En lugar de limitarse a hablar sobre la corrección de la miopía, comience a hablar sobre su atención y control. Dé los pasos necesarios para comprometerse con la ciencia y las investigaciones más avanzadas. Hable sobre la miopía, analice el entorno visual y decida la mejor corrección óptica para controlar la progresión de la miopía”.Según la Dra. Carmen Abesamis-Dichoso, “a la larga, todos tenemos que convertirnos en médicos de miopía. De eso se trata la optometría. Atendemos a los pacientes y a sus familias porque nos preocupa la situación en la que pueden estar en cinco o diez años si no se atiende su miopía. Actualmente, ocuparse solo de la corrección no es el mejor camino. La solución es el control. Los profesionales de la salud ocular, allí donde estén, deben ser proactivos y tomar la iniciativa en la atención de la miopía porque, al fin y al cabo, a quien servimos es al paciente y a la comunidad”.La Dra. Rufina Chan afirmó: “la miopía es una epidemia creciente que puede afectar hasta al 50 % de la población mundial en las próximas décadas. Una quinta parte de los afectados puede desarrollar complicaciones peligrosas relacionadas con un nivel elevado de miopía. Como optometristas, nuestra responsabilidad es incorporar en nuestro trabajo las opciones para la atención de la miopía basadas en evidencias para beneficio de nuestros clientes”.Dos de las autoras del artículo, las doctoras Carmen Abesamis-Dichoso y Kate Gifford, hablan en un evento virtual global sobre el tratamiento de la miopía presentado por el Consejo Mundial de Optometría y CooperVision el 12 de febrero de 2022. Regístrese para el evento gratuito “Putting It Into Practice” (puesta en práctica) en http://Myopia.WorldCouncilOfOptometry.info . Haga clic en “Events” (eventos).El Consejo Mundial de Optometría y CooperVision se asociaron a principios de 2021 para sensibilizar sobre la progresión de la miopía y la adopción de normas asistenciales para controlar la afección. Esta iniciativa conjunta se centra en enfoques no sesgados y basados en evidencia orientados a las metodologías de atención. La asociación incluye un recurso global multilingüe para el tratamiento de la miopía, http://Myopia.WorldCouncilOfOptometry.info Además de una “Guía práctica para la atención a niños con miopía”, la resolución para las normas asistenciales del Consejo Mundial de Optometría y los recursos sobre la atención de la miopía están disponibles en internet en http://WorldCouncilOfOptometry.info . 