Creatio s'associe au célèbre DJ Paul van Dyk pour présenter l'évolution de sa plateforme no-code Freedom Release

BOSTON, MA, USA, January 10, 2022 / EINPresswire.com / -- Creatio , l’éditeur d'une plateforme d’automatisation de processus métiers et de CRM par le no-code et avec un degré de liberté totale, a annoncé aujourd'hui la préinscription pour son événement virtuel ‘Freedom Release’ qui se tiendra le 8 février 2022. L’événement est destiné aux responsables digitaux, informatiques et des opérations qui souhaitent engager la relation avec leurs clients, partenaires et collaborateurs dans une automatisation poussée de leur applications et processus métiers, offrant aussi à leurs équipes la possibilité de développer eux-mêmes leurs propres applications par le no-code.L’événement sera marqué par une session plénière sur le no-code, et sera suivie par la présentation de la version Freedom, nouvelle version majeure 8.0 de la plateforme Creatio, offrant à ses utilisateurs la liberté de maîtriser leur automatisation par le no-code. Afin de renforcer le sentiment de liberté, l'événement sera animé par le DJ international Paul van Dyk, nominé aux Grammy Awards. Paul interprétera un mix spécial dédié à la sortie de cette version Freedom. Le spectacle diffusé en numérique, sera présenté en live, et en extérieur avec vues sur la montagne renforçant ainsi le sentiment de liberté, cher à Creatio.Dans la première partie de l'événement, les participants auront la chance de profiter d'une présentation détonante du Project Management Institute’s, avec les principaux partenaires et dirigeants de Creatio. La PDG et fondatrice de Creatio, Katherine Kostereva, positionnera ensuite, la vision de Creatio sur l'avenir du no-code et les valeurs clés de la plateforme Creatio. Le CTO de Creatio présentera alors la version 8.0 Freedom de Creatio. Cette version majeure est riche de nouveaux outils pour créer des applications no-code avec un degré de liberté maximal. Dans le cadre du final de l'événement, Paul van Dyk interprétera un mix spécial sur le thème de la Liberté. Lors de cette session, Creatio aura à cœur de démontrer en direct la puissance, la facilité et l'élégance de sa technologie no-code en créant une application de toute part à l'aide de ses nouvelles fonctionnalités no-code.La pré-inscription à cet événement Freedom Release Creatio est maintenant ouverte. Inscrivez-vous gratuitement ici pour réserver votre place et recevoir des informations relatives à cet événement.À propos de CreatioCreatio est un éditeur global d'une plateforme d’automatisation des processus métiers, et de CRM no-code offrant un degré de liberté maximal. Des millions de workflows sont exécutés quotidiennement sur sa plateforme dans plus de 100 pays chez des milliers de clients. La véritable attention portée à ses clients et partenaires est un des éléments déterminants de l'ADN de Creatio. Pour plus d'informations, visitez www.creatio.com et www.processfirst.fr son partenaire sur les pays francophones.