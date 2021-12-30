خبير التسويق الإلكتروني حسين أبوصوفه يوقع عقد جديد مع نت فليكس
بعد نجاحه بالحملة التسويقية للمسلسل العالمي لا كاسا دي بابيل حسين أبوصوفه يوقع عقد التسويق الإلكتروني مع نت فليكس لتسويق لعبة الحبار الجزء الثانيDUBAI, DUBAI - BARSHA SOUTH - ARIAN , UNITED ARAB EMIRATES , December 31, 2021 /EINPresswire.com/ -- بعد النجاح الذي حققه في الحملة التسويقية للمسلسل العالمي لا كاسا دي بابل ، نت فليكس توقع عقد جديد مع خبير التسويق حسين أبوصوفه للعمل على المسلسل الكوري لعبة الحبار الجزء الثاني بعد ما لاقى الجزء الأول انتشار عالمي واسع حيث حصد أكثر من ١١١ مليون مشاهدة .
كما صرح أبوصوفه بأن نجاح الفكرة التسويقية يعتمد اعتماد كلي على فهم الجمهور المستهدف والتوجه لكل منطقة بالأسلوب الذي يناسبها.
ساهم حسين أبوصوفه بانجاح العديد من الحملات العالمية كما يعمل أبوصوفه مع العديد من صناع المحتوى والشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي كم حصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل مسوق إلكتروني للعام 2021 من نت فليكس .
حسين أبوصوفه هو من مواليد عام 1993 ولد وترعرع في المملكة الأردنية الهاشمية وأكمل تعليمه الجامعي في جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية واستقر ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة
Hussein Abusofah
Hussein Abusofah
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