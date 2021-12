La créatrice de mode abidjanaise Loza Maléombho, l'une des créatrices africaines inspirantes présentée dans le nouveau documentaire, The Ones Who Keep Walking Un talent africain en vedette dans un nouveau documentaire, The Ones Who Keep Walking La créatrice de mode abidjanaise Loza Maléombho, l'une des créatrices africaines inspirantes présentée dans le nouveau documentaire, The Ones Who Keep Walking

Un nouveau long métrage documentaire suit ces créateurs qui participent à façonner l’émergence de l'Afrique

"Ce documentaire de Johnnie Walker fut l'occasion de raconter une histoire qui réinvente la façon dont nous voyons l'Afrique, dans toute son actuelle renaissance créative."” — Amarachi Nwosu

The Ones Who Keep Walking - long métrage documentaire traversant l'Afrique, dans l'esprit de pionniers à l'avant-garde d'une renaissance créative pour le continent - lancé sur DStv et TV5 Monde ce mois-ci.En partenariat avec Johnnie Walker, dans The Ones Who Keep Walking, le réalisateur Amarachi Nwosu sillonne des pistes sur ce qu'il faut pour faire avancer la créativité et la culture, tout en rencontrant les pionniers du passé et ceux qui stimulent présentement le dynamisme africain.Le documentaire nous révèle plus de 20 voix africaines débordant d'optimisme, comme l'un des plus grands artistes du moment et la sensation des médias sociaux, CKay (Nigeria), ou encore le rappeur et compositeur Sampa The Great (Zambie), le danseur et artiste Kamo Mphela (Afrique du Sud ), le producteur et DJ Nandele (Mozambique), le légendaire photographe James Barnor (Ghana), la créatrice de mode Loza Maléombho (Côte d'Ivoire), les manageurs de la superstar mondiale Burna Boy et partenaires de Johnnie Walker, que sont le collectif de créateurs Urban Pitchaz (Kenya) et Bose Ogulu AKA Mama Burna (Nigeria).À travers des histoires inédites et des conversations approfondies, les téléspectateurs découvrent avec quelle fraicheur l'énergie créative, une détermination pure et un esprit pionnier marquent l'empathie d'une expression africaine authentique. À travers différentes cultures, passions et défis, le réalisateur Amarachi Nwosu présente un continent uni dans sa lutte pour le progrès collectif."Ce documentaire de Johnnie Walker fut l'occasion de raconter une histoire qui réinvente la façon dont nous voyons l'Afrique, dans toute son actuelle renaissance créative. Raconter des histoires afro futuristes fortes est ce qui me motive; il faut mettre en lumière ces personnes inspirantes et leurs incroyables voyages, tout en faisant ressortir l'esprit et la beauté qui incarnent l'Afrique. Ce rêve est aujourd’hui réalité. J'ai hâte que tout le monde le voie", a déclaré Nwosu, un jeune talent du programme Forbes Africa '30 Under 30 2021'.Produit par Something™ Originals et une équipe de plus de 200 créateurs et talents de toute l'Afrique, The Ones Who Keep Walking reprend la dernière bravade de The Man Who Walked Around the World - "Quelle est la prochaine étape ?" - pour mettre en lumière ceux-là même qui incarnent l'esprit de résilience (continuer la marche) et qui, à leur manière, sont des pionniers pour leur pays, leurs cultures, le monde."S’accrocher à ses rêves c’est faire preuve de défi, c’est y croire et croire en soi. Ce voyage prend la forme d'audace et d'honnêteté, de refus d’immobilisme. En regardant The Ones Who Keep Walking, nous espérons que d'autres seront inspirés à embrasser l'esprit de ces deux petits mots - Continuer la marche - puissants vecteurs de vocations de par le monde depuis plus de 20 ans, parce qu’ils incitent ces jeunes talents à tracer leur propre chemin", déclare Deshnie Govender, chef de marque Johnnie Walker et partenaire IPS des marchés émergents.Issu d'un continent qui n'a pas toujours pu ou eu l'opportunité d'exprimer véritablement sa propre identité, The Ones Who Keep Walking montre une Afrique émergente qui s’approprie son devenir.• Le film complet sera diffusé grâce à un partenariat à travers le continent avec les chaînes DSTV : Africa Magic Family, Maisha Magic East, Zambezi Magic, Mzansi Magic, Mzansi Wethu, Channel O et Canal+ appartenant à TV5 Monde. Le documentaire sera également rediffusé plusieurs fois sur toutes les chaînes.• #JohnnieWalker #KeepWalking #TheOnesWhoÀ propos de certains des talents:Côte d'Ivoire: La créatrice de mode abidjanaise Loza Maléombho utilise une approche multiculturelle pour ses créations, conçues avec une sensibilité futuriste. Depuis qu'elle a été appréciée par les mentions « j’aime » d’artistes comme Beyoncé, les œuvres de Loza jouissent d'une grande portée mondiale, même si la royauté ouest-africaine reste sa plus grande source d'inspiration pour créer une esthétique moderne qui honore son histoire.Mozambique: L'artiste-producteur Nandele a commencé son parcours en tant que batteur, rappeur et promoteur de club pour finalement se transformer en un producteur dont la musique alternative a commencé à transcender les frontières du Mozambique, pays pourtant peu connu pour sa scène musicale.Zambie: Le musicien d'origine zambienne Sampa The Great a grandi au Botswana, vécu en Australie et vit actuellement à Cape Town. Avec un art reflétant sa réalité, la musique de Sampa explore ses racines, sa migration et sa spiritualité tandis qu'elle insuffle au hip-hop des sons et des rythmes traditionnels.FIN A DESSEINNOTES AUX EDITEURSRegardez le film ici:Ressources visuelles :À propos de Johnnie WalkerDepuis plus de deux siècles, Johnnie Walker s'est engagé dans un esprit de progrès et de marche en avant. Grâce à ce nouveau long métrage documentaire - qui fait partie du déploiement mondial en cours du prochain chapitre de leur campagne emblématique Continuer la marche, ainsi que du suivi en novembre 2020 de L’homme qui a fait le tour du monde - la marque se propose d'explorer ce à quoi peuvent ressembler les 200 prochaines années de Continuer la marche.À propos de DiageoDiageo est un leader mondial de boissons alcoolisées avec une collection exceptionnelle de marques dans les catégories spiritueux, bière et vin. Diageo est un leader mondial de boissons alcoolisées avec une collection exceptionnelle de marques dans les catégories spiritueux, bière et vin.

