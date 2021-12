O artista-produtor moçambicano Nandele é um dos criativos africanos inspirados no novo documentário, The Ones Who Keep Walking. Talento africano apresentado no novo documentário, The Ones Who Keep Walking. O artista-produtor moçambicano Nandele é um dos criativos africanos inspirados no novo documentário, The Ones Who Keep Walking.

O novo documentário segue aquelas pessoas criativas que moldam o futuro africano, de dentro para fora.

A realização de The Ones Who Keep Walking com a Johnnie Walker foi uma oportunidade para contar uma história que recria como vemos a África e o renascimento criativo a acontecer.” — Amarachi Nwosu

CAPE TOWN, WESTERN CAPE, SOUTH AFRICA, December 22, 2021 / EINPresswire.com / -- The Ones Who Keep Walking - uma jornada documental de longa-metragem por toda a África, contada através das mentes dos pioneiros na linha da frente do renascimento criativo do continente – será lançada na DStv e TV5 Monde este mês.Em parceria com a Johnnie Walker, em The Ones Who Keep Walking, o realizador Amarachi Nwosu, explora a ideia do que é preciso para impulsionar a criatividade e a cultura, ao longo do caminho, encontrando pioneiros do passado e aqueles que actualmente estão a moldar o futuro criativo africano.O documentário conta com a participação de mais de 20 vozes desafiadoramente optimistas de toda a África, incluindo um dos maiores artistas africanos do momento e sensação das redes sociais, CKay (Nigéria), rapper e compositora Sampa the Great (Zâmbia), dançarina e artista Kamo Mphela (África do Sul ), Produtor e DJ Nandele (Moçambique), o lendário fotógrafo James Barnor (Gana), estilista Loza Maléombho (Costa do Marfim), o colectivo criativo Urban Pitchaz (Quénia) e Bose Ogulu AKA Mama Burna (Nigéria) gestora-mãe do superstar global e Parceiro da Johnnie Walker, Burna Boy.Através de histórias nunca antes ouvidas e conversas mais aprofundadas, os espectadores obtêm uma ideia de como a nova energia criativa, a determinação absoluta e o espírito pioneiro estão a trazer a expressão africana autêntica para o mundo. Através de diferentes culturas, paixões e desafios, o realizador Amarachi Nwosu mostra um continente unido na luta pelo progresso colectivo.“A realização de The Ones Who Keep Walking com a Johnnie Walker foi uma oportunidade para contar uma história que recria como vemos a África e o renascimento criativo a acontecer. Contar histórias poderosas na perspectiva dos Afrofuturistas é o que me inspira, portanto, ter a oportunidade de iluminar essas pessoas incríveis e suas jornadas incríveis, enquanto mostro o espírito e a beleza que representa a África, é realização de um sonho. Mal posso esperar que todos vejam”, disse Nwosu, ex-integrante da Forbes Africa ‘30 Under 30 2021.Produzido por Something™ Originals e uma equipa de mais de 200 pessoas criativas e talentos de toda a África, The Ones Who Keep Walking tematiza a provocação final de The Man Who Walked Around the World - 'o que segue?' que incorporam o espírito de Keep Walking e que, em seus próprios termos, estão a forjar uma nova direcção ousada para seus países, culturas e o Mundo.“Para se agarrar aos seus sonhos de forma desafiadora, o indivíduo precisa de acreditar em si mesmo e no processo. Esta jornada assume a forma de ousadia e honestidade e recusa de ficar parado. Após ver o The Ones Who Keep Walking, esperamos que outros sejam inspirados a abraçar o espírito de duas pequenas palavras que têm inspirado as pessoas em todo o mundo por mais de 20 anos,- Keep Walking, e dê passos ousados para a criação de seus próprios caminhos”. diz Deshnie Govender, gestor de marca Johnnie Walker & IPS Partner Emerging Markets.De um continente que nem sempre foi capaz ou teve a oportunidade de expressar verdadeiramente a sua própria identidade, The Ones Who Keep Walking mostra uma África a remodelar a si própria e ao seu futuro de dentro para fora.• O filme completo será transmitido através de uma parceria em todo o continente com os canais de DSTV: Africa Magic Family, Maisha Magic East, Zambezi Magic, Mzansi Magic, Mzansi Wethu, Channel O e Canal+ detido pela TV5 Monde. O documentário será também repetido várias vezes em todos os canais.• #JohnnieWalker #KeepWalking #TheOnesWhoSobre um pouco de Talento:Costa do Marfim: A estilista de Abidjan, Loza Maléombho, utiliza uma abordagem multicultural nos seus desenhos, ajustados com uma sensibilidade futurística. Desde que foram elogiadas por figuras como Beyoncé, as obras de Loza tiveram um alcance global significativo, mas a nobreza da África Ocidental continua a ser a sua maior fonte de inspiração na criação de uma estética moderna que honra a sua história.Moçambique: O artista-produtor Nandele começou a sua jornada como baterista, rapper e promotor de eventos, transformando-se eventualmente num produtor cujo som alternativo começou a transcender as fronteiras de Moçambique. Através do seu crescente reconhecimento global, uma luz está a ser posta em Moçambique, um país raramente conhecido pela sua cena musical.Zâmbia: Sampa The Great, artista musical nascida na Zâmbia, cresceu no Botswana, viveu na Austrália e actualmente vive na Cidade do Cabo. Com uma arte que reflecte a sua realidade, a música de Sampa explora as suas raízes, a migração e a espiritualidade enquanto infunde o hip-hop com sons e ritmos tradicionais.FIMNOTAS AOS EDITORESAssista ao filme aqui:Recursos VisuaisSobre Johnnie Walker:Por mais de dois séculos, Johnnie Walker esteve comprometido com um espírito de progresso e avanço. 