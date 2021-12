This aWWWard honors professionals and corporations that have gone above and beyond in 2021 to grow awareness about the UNITED NATIONS’ 3rd Sustainable Development Goal “Good Health and Wellbeing for All” striving to promote Wellness For All. 2021 World Wellness aWWWard Niederbronn Les Bains Ville la plus Active n Europe Page accueil Site Weekend Mondial du Bien-être

Le 5e Weekend Mondial du Bien-être présente les lauréats des 2021 World Wellness aWWWards

Merci à Jean-Guy de Gabriac. Associations, professionnels de santé, commerçants, artistes, élus et agents de la ville travaillent ensemble: "il est ESSENTIEL de prendre soin de soi au quotidien".” — Anne Guillier – Maire Niederbronn Les Bains (Alsace – France)

BRUSSELS, BELGIQUE, December 20, 2021 / EINPresswire.com / -- En cette période d’incertitude, le Weekend Mondial du Bien-être - World Wellness Weekend souhaite honorer les professionnels et les entreprises qui se sont surpassés en 2021 pour sensibiliser le public au 3e objectif de développement durable des NATIONS UNIES "Santé et bien-être pour tous".Depuis 2017, le World Wellness Weekend, événement à but non lucratif, inspire chacun à être plus actif plus souvent en famille, avec des amis ou collègues en suivant les 5 Piliers du bien-être : Sommeil & Créativité, Nutrition & Immunité, Mouvement & Vitalité, Présence & Sérénité, Sens de la vie et Solidarité.En 2021, le 5e Weekend Mondial du Bien-être a été célébré dans 133 pays par 2.300 établissements grâce au soutien de plus de 100 Ambassadeurs et Coordinateurs, qui ont partagé leur temps et leur expertise avec des entreprises, des associations, des communautés défavorisées et des élus locaux. Des milliers d'activités et cours ont été organisés dans le respect des réglementations sanitaires locales, et 52 heures de vidéos sur le bien-être ont été produites pour encourager les personnes confinées à être elles aussi actives à la maison.Les World Wellness aWWWards honorent les personnes et les entreprises qui font une différence dans leur ville et dans le monde. Leurs contributions à rendre le bien-être accessible à tous, motivent chacun à devenir la meilleure version de soi-même, puis à inspirer leur entourage.*** DESTINATIONS REMARQUABLES 2021 ***BRESIL PAYS LE PLUS ACTIF AU MONDE (597 VENUES)ROUTE DES VILLES D’EAUX (AUVERGNE - FRANCE) REGION LA PLUS ACTIVE AU MONDE (12 VILLES THERMALES avec 59 ACTIVITES)PUNTA CANA (REPUBLIQUE DOMINICAINE) VILLE LA PLUS ACTIVE AU MONDE (120 ACTIVITES)NIEDERBRONN-LES-BAINS (ALSACE - FRANCE) VILLE LA PLUS ACTIVE EN EUROPE (43 ACTIVITES)VAL DI FIEMME (TRENTIN - ITALIE) VALLEE LA PLUS ACTIVE AU MONDE (30 ACTIVITES)*** ENTREPRISES REMARQUABLES 2021 ***JIVA SPAS (INDE) SPAS D’HOTEL LES PLUS ACTIFS AU MONDE (51 spas actifs)SATSANGA SPA & WELLNESS VILA GALÉ HOTELS (PORTUGAL) SPAS D’HOTEL LES PLUS ACTIFS EN EUROPE (22 spas actifs)SHARJAH LADIES CLUB CLUBS LES PLUS ACTIFS AU MOYEN ORIENT (10 clubs actifs)AQUA SANA SPAS SPAS LES PLUS ACTIFS AU ROYAUME-UNI ET IRLANDE (6 spas actifs)BRICK BODIES (USA) CLUBS FITNESS LES PLUS ACTIFS (3 clubs ont offert 25 cours gratuits)MELIA PUNTA CANA BEACH RESORT (REPUBLIQUE DOMINICAINE) RESORT LE PLUS ACTIF AU MONDE (13 activités très originales)BIOLOGIQUE RECHERCHE (FRANCE) CHAMPION WELLNESS – COSMETIQUEIMMUNOCOLOGIE (USA) CHAMPION WELLNESS – COSMETIQUELEMI (ITALIE) CHAMPION WELLNESS –EQUIPEMENT POUR HOTELS, SPAS & HOPITAUXMINDBODY (USA) CHAMPION WELLNESS – STYLE DE VIE*** PROFESSIONNELS REMARQUABLES 2021 *** (ordre alphabétique)11 en AMERIQUE DU SUD, 10 en EUROPE, 2 en ASIE, 2 au CANADA, 2 en INDEFlavio ACUNA AMBASSADEUR REPUBLIQUE DOMINICAINERekha CHAUDHARI AMBASSADRICE INDESimone CIOLLI AMBASSADEUR EMILIA ROMANA (ITALIE)Ana COELHO AMBASSADRICE PORTUGALPhiane DUQUET AMBASSADRICE QUEBEC (CANADA)Eduardo FINCI AMBASSADEUR EMERITUS AMERIQUE LATINECinzia GALLETTO AMBASSADRICE PIEMONT & LIGURE (ITALIE)Gabriela GERGIC AMBASSADRICE ARGENTINEJessica HERREDIA AMBASSADRICE CHILIAna LEDINSKI AMBASSADRICE CROATIEHylton LIPKIN AMBASSADEUR PROVINCE DE HUE (VIETNAM)Francisco LUGO AMBASSADEUR MEDIA SOCIAUX - AMERIQUE LATINEProf. Vladimir MOZETIC AMBASSADEUR PRIMORJE-GORSKI KOTAR & ISTRA (CROATIE)Cristina MUQUINCHE AMBASSADRICE EQUATEURAndrea PAMBIANCHI AMBASSADEUR FITNESS (ITALIE)Rosemary RAMOS AMBASSADRICE JEQUITINHONHA VALLE (BRESIL)Dianna RUAS AMBASSADRICE BRESILAntonio Carlos Aranha RUAS AMBASSADEUR TRIPLE BORDER (BRESIL)Maria Alejandra RUMBOS AMBASSADRICE ISLA DE MARGARITA (VENEZUELA)Milagros SERRANO AMBASSADRICE PEROUReena SHETH AMBASSADRICE pour JIVA SPAS (INDE)Vânia SOUSA COORDINATRICE PORTUGALKatja TREMBLAY-PRPIC AMBASSADRICE LAURENTIDES (CANADA)Riccardo TURRI VISIONAIRE WELLNESS - VAL DI FIEMME (ITALIE)Julie WREN AMBASSADRICE BELGIQUENyoman YASTAMA COORDINATEUR - PROVINCE DE HUE (VIETNAM)Kristijan ZULLE AMBASSADEUR CROATIE*** A VOS AGENDAS ***6e Weekend Mondial du Bien-Etre16-17-18 Septembre 2022Contact: Jean-Guy de Gabriac - Fondateur World Wellness Weekendjean-guy@weekend-wellness.com www.wellmap.org (16 langues)#wellnesspourtous #wellnesspartous #worldwellnessweekend *** Plus d’infos sur le World Wellness Weekend ***Depuis 2017, le World Wellness Weekend encourage le public à essayer, en toute sécurité, des activités sportives et de loisirs gratuits, en accord avec le troisième Objectif de Développement Durable des NATIONS UNIES "Santé et le bien-être pour tous".Outre le Covid-19, il existe cinq pandémies dont l’impact peut être diminué grâce à des choix de mode de vie sains, afin de sauver des millions de vies chaque année : Insomnie et fatigue chronique ; Obésité et diabète ; Sédentarité ; Santé mentale et Opioïdes ; Maladies chroniques.Disponible en 16 langues, wellmap.fr permet au public de localiser sur n'importe quel appareil 2.300 établissements participants dans 133 pays. Cette "carte mondiale du bien-être" aide les amateurs de bien-être et les "weekenders" à trouver des professionnels du bien-être dans le monde entier et près de chez eux pour profiter d’activités originales, de séjours, d’escapades, et de week-ends de bien-être.Il suffit de cliquer sur "Localisez Moi", de saisir le nom d'une ville qu'ils souhaitent visiter ou de cliquer sur "Prochaine Destination ?" pour accéder à des filtres classant les catégories de lieux et les types d'activités dans chaque ville ou pays.Grâce à des fonctionnalités intuitives, il est facile de contacter directement chaque établissement pour en savoir plus sur leurs activités à venir, profiter d'offres spéciales et de forfaits intéressants à savourer en famille, ou entre amis.Le World Wellness Weekend est soutenu par plus de 60 fédérations professionnelles internationales, six ministres de la santé, des sports et du tourisme, et 30 maires, offices de tourisme et chambres de commerce en Argentine, au Brésil, à Chypre, en France, en Irlande, en Italie et au Québec, ainsi que par la Semaine européenne du sport BeActive."Le bien-être n'est pas seulement une décision que vous prenez pour améliorer votre santé mentale et physique : c'est aussi un

