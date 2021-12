Dony Garment ist auch während globaler Lieferengpässe weiterhin ein starker Exporteur von Uniformen

Workforce suppliers and distributors around the globe have found a high-quality apparel source at manufacturer-direct prices as the company continues aggressive expansion into new markets Wholesale Clothing Manufacturer in Vietnam Vietnam Garment Factory

Arbeitskräftelieferanten und Vertriebshändler auf der ganzen Welt haben eine hochwertige Bekleidungsquelle zu Direktpreisen des Herstellers gefunden

We work with numerous clients that happily return to utilize or free sample program, low cost, and free design services. We aim to be a one-stop-shop for those business clients.” — Pham Quang Anh (Henry Pham), CEO Dony Garment

HO CHI MINH, VIETNAM, December 12, 2021 / EINPresswire.com / -- Während der internationale Handel nach einer disruptiven Pandemie, die in fast allen Branchen zu Unterbrechungen der Lieferkette geführt hat, weiterhin einen sicheren Stand findet, hat Dony Garment seine Konkurrenten weiter vorangetrieben, indem es Lieferanten auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige Uniformen und Arbeitskleidung zu angemessenen Preisen anbietet."Wir sind stolz darauf, ein führender Anbieter von Uniformen in Amerika, Europa und dem Nahen Osten zu sein“, sagte Pham Quang Anh, CEO Dony Garment . "Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, wie stark unsere Verbindungen zu internationalen Unternehmen sind und wir immer wieder die erste und beste Wahl bei der Personalausstattung sind."Pham führt ihren anhaltenden Erfolg teilweise auf ihre Lage außerhalb der üblichen Zentren der globalen Uniform- und Arbeitsbekleidungsherstellung zurück."Viele Kunden suchen jetzt nach einer Diversifizierung ihrer Bezugsquellen, und wir sind bereit, aus diesem Wunsch Kapital zu schlagen", sagte er. "Als vertrauenswürdiger Hersteller außerhalb von China, Bangladesch und Thailand können wir viele der Probleme vermeiden, die sich aus dem Handel in diesen Gebieten ergeben. Wir sind stolz darauf, im Herzen Vietnams zu arbeiten, und unsere Kunden schätzen die Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die ihren Bestellungen entgegengebracht wird." von unseren großartigen Arbeitern während des Herstellungsprozesses.Nachdem Kunden die qualitativ hochwertigen Produkte zu einem vernünftigen Preis, die wir außerhalb der typischen Einheimischen auf den Markt bringen, entdeckt haben, sehen sie den Wert sofort und bleiben langfristig bei uns. Die letzten Jahre haben uns gelehrt, wie wir davon profitieren können, ein vertrauenswürdiger Industriepartner zu sein."DONY stellt fast alle Arbeitskleidungsartikel her, die von einer Belegschaft benötigt werden, einschließlich T-Shirts, Hosen, Arbeitskleidung, Jacken, Schürzen, Schuluniformen, Cheerleader-Uniformen und mehr für die Industrie, für Bürofachleute bis hin zu Außendienstmitarbeitern für Großhändler und Distributoren weltweit.Und bei allen Artikeln des DONY-Sortiments sind Anpassungsoptionen verfügbar, die sicherstellen, dass der Kunde ein hochwertiges Kleidungsstück erhält, das aber auch eine starke Werbung für jedes Unternehmen sein kann."Wir haben alles geschafft“, sagte Pham. „Unsere Kunden wissen, dass Dony Garment ihre Lieferbedürfnisse erfüllen kann, von Kaffeehausschürzen bis hin zur Ausstattung kompletter Fabriken mit Hosen, Hemden, Windjacken und Kleidern.“Und sie schufen Arbeitskleidung für fast alle Branchen."Mit Dony Garment sehen Ihre Mitarbeiter von Unternehmen und Unternehmen bis hin zu Spas und Resorts professionell und komfortabel aus, und das zum direkten Preis vom Hersteller“, sagte Pham.Neben der Uniformproduktion für die Industrie stellt DONY oft Schuluniformen für alle Bildungsstufen her. Sie sind der führende Uniformhersteller für internationale Schulen in Vietnam wie Vietnamese American School (VASCHOOLS), American School (TAS), International School of North America (SNA).Obwohl der Sitz in Vietnam dem Unternehmen einige einzigartige Vorteile verschafft hat, führt Pham das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens auf seine Fähigkeit zurück, Produkte pünktlich und mit einer Qualitätsgarantie bereitzustellen."Im Geschäft ist das Timing oft entscheidend, daher ist eine pünktliche Lieferung für uns ein Eckpfeiler unseres Bekleidungsgeschäfts", sagte Pham. "Aber das bedeutet nicht, an der Qualität zu sparen. Wir arbeiten gerne daran, jedes Problem zu beheben, auf das unsere Kunden stoßen, was ohnehin schon selten ist.""Wir arbeiten mit zahlreichen Kunden zusammen, die gerne zurückkehren, um kostenlose Musterprogramme, niedrige Kosten und kostenlose Designdienste zu nutzen. Unser Ziel ist es, für diese Geschäftskunden ein One-Stop-Shop zu sein."DONY hat bereits viele dieser vertrauenswürdigen Geschäftskunden in verschiedenen Ländern weltweit gefunden, aber Pham sagte, dass sie immer auf der Suche nach Wachstum sind."Wir freuen uns immer, mit einem Unternehmen darüber zu sprechen, wie wir sein Bekleidungslieferant sein können, egal wo es sich befindet“, sagte er. "Gerade jetzt, da immer mehr Länder versuchen, ihre erforderliche Kleidung um eine antibakterielle Stoffmaske zu ergänzen. Wir waren in den frühen Tagen der Pandemie einer der besten Lieferanten von wiederverwendbaren antibakteriellen Gesichtsmasken, und das setzt sich bis heute fort.“"Unsere Gesichtsbedeckungen können mit einem Firmenlogo gebrandet und individualisiert werden, dienen als Werbung und bieten Schutz vor Virenübertragung. Sie sind leicht, bieten drei Schutzschichten und sind von Gesundheitsämtern weltweit zertifiziert.“"Alle unsere Arbeitskleidungsoptionen sind natürlich von höchster Qualität, aber wenn es um den Schutz von Gesichtsmasken geht, ist Qualität bei unserer Dony Mask eine Frage von Leben und Tod und wir nehmen dieses Privileg ernst.“Bis zum dritten Quartal 2021 hat Dony Mask exklusive Vertriebspartner in Australien, Neuseeland, Belgien, Malaysia, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kanada, KSA, Kuwait, Oman und Bahrain.Über Dony Garment Company Die 2009 gegründete Dony Garment Company ist eine Tochtergesellschaft der Dony International Corporation - einem der größten Hersteller in Vietnam für die Herstellung von Arbeitskleidung, Uniformen und Freizeitkleidung.Im Jahr 2020 reagierte DONY auf die Covid-19-Krise, indem es seine Tätigkeit auf die Herstellung von PSA ausrichtete und in die ganze Welt exportierte, einschließlich Amerika, Europa, Australien und Asien.

Vietnam Clothing Manufacturer continues to be a powerhouse uniform exporter even during global supply disruptions