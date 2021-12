Appel à une intervention immédiate au Yémen contre les violations des droits de l'homme

La crise humanitaire au Yémen

Martusciello, ainsi qu'un certain nombre de députés européens , ont écrit une lettre à Josep Borrell,pour appeler à une action immédiate au Yémen. .

La situation humanitaire au Yémen est préoccupante .La minorité juive a été soumise à de multiples viols et déplacements, ainsi que la minorité baha'ie par la milice houthie.” — Andreaa Vlad

BRUXELLES, BELGIQUE, December 11, 2021 / EINPresswire.com / -- Appel à une intervention immédiate au Yémen contre les violations des droits humainsL'eurodéputé italien Fulvio Martusciello est un défenseur des droits des Yéménites victimes du régime iranien au Yémen. L'homme politique tente depuis des années d'attirer l'attention sur la crise humanitaire au Yémen, la pire à laquelle le monde est actuellement confronté.Martusciello, ainsi qu'un certain nombre de députés européens de divers pays européens, ont écrit une lettre à Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne et haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pour appeler à une action immédiate au Yémen contre les violations des droits des femmes et minorités persécutées par les Huthi, en particulier les juifs et les baha'is. L'eurodéputé interviendra l à la séance plénière au parlement européen de Strasbourg pour évoquer les violences faites aux femmes par les Houthis Parmi les signataires de la lettre figurent Peter Pollák (Slovaquie), Gianna Gancia (Italie), Isabella Tovaglieri (Italie), Liudas Mažylis (Lituanie), Romana Tomc (Slovénie), Patryk Jaki (Pologne), Elżbieta Łukacijewska (Pologne), Massimiliano Salini (Italie) et Janina Ochojska (Pologne).La situation humanitaire au Yémen continue d'être un sujet de préoccupation, un pays qui fait face à une guerre civile entre les forces houthies, qui contrôlent la capitale Sanaa, et le régime depuis de nombreuses années. Mais pour les eurodéputés susmentionnés, signataires d'une lettre à adresser au haut représentant de l'UE Josep Borrell, ce combat signifie la poursuite de la désintégration du Yémen. Ce qui a commencé comme une guerre civile localisée pour donner au Yémen une démocratie solide est passé sous le contrôle de forces extérieures et s'est transformé en une guerre civile brutale et complexe.L'intervention des Nations Unies est nécessaireLes crimes contre les femmes sont particulièrement graves et se résument au meurtre, à la mutilation, à la détention, à l'enlèvement et à la violence sexuelle. Les femmes détenues sont violées à plusieurs reprises par des gardiens de prison par des miliciens.La minorité juive a été soumise à de multiples viols et déplacements, ainsi que la minorité baha'ie, par la milice houthie, où les baha'is ont été arrêtés. La crise a culminé avec la condamnation à mort du baha'i Hamid Haydara. La milice houthie a également expulsé les Juifs d'Al-Salem.Quelques semaines après la déportation d'une famille yéménite convertie au judaïsme, la milice houthie a déporté six chefs baha'is après des années d'emprisonnement et de procès pour apostasie et espionnage et en raison de leur religion. La libération des six baha'is est intervenue grâce aux efforts des Nations Unies, qui ont clairement indiqué que la milice houthie avait le choix entre les détenir derrière les barreaux ou quitter leurs zones de contrôle.