Der Softwareanbieter Creatio und das Systemhaus Computer Bauer GmbH gehen Partnerschaft ein

MüNCHEN, GERMANY, December 13, 2021 / EINPresswire.com / -- München, 13.12.2021. Creatio kooperiert mit der Münchner Computer Bauer GmbH, um weiteren Unternehmen in Deutschland eine zukunftssichere No-Code-Plattform anzubieten. Die neue Partnerschaft hat das Ziel, deutsche Unternehmen mit Lösungen auszustatten, die alle Mitarbeiter in die Lage versetzen, die Automatisierung ihrer Arbeitsprozesse selbst in die Hand zu nehmen.Creatio ist ein global aktiver Anbieter einer Low-Code-Plattform. Diese dient sowohl zur Automatisierung von Industrie-Workflows als auch für CRM-Anwendungen und bietet Anwendern ein Höchstmaß an Freiheit. Creatio gab heute seine Partnerschaft mit der Computer Bauer GmbH bekannt, einem in München ansässigen Unternehmen mit mehr als 25 Jahren Branchenerfahrung, das seinen Kunden im deutschsprachigen Raum in allen IT-Fragen zur Seite steht – von kleinen Anwenderproblemen bis hin zu strategischer Beratung und der Umsetzung komplexer Anforderungen.Das Angebot von Creatio umfasst eine No-Code-Plattform (Studio Creatio), CRM-Anwendungen (Marketing, Vertrieb und Service), Workflows für 20 Branchen sowie einen Marktplatz für zahlreiche Add-ons. Creatio ist in mehreren Gartner- und Forrester-Berichten als Leader und Strong Performer anerkannt. Die Produkte von Creatio erhalten begeisterte Endbenutzer-Bewertungen auf Peer-to-Peer-Portalen.Alexander Lovenjak, Mitglied der Geschäftsleitung bei computerbauer: "Creatio ergänzt die Produktpalette von computerbauer ideal. Zusätzlich zu einer flexiblen, modernen IT-Umgebung können wir unseren Kunden ein zukunftssicheres und leistungsfähiges CRM-System anbieten. Über die typischen CRM-Funktionen hinaus ermöglicht uns Creatio mit seiner Low-Code-Architektur, Geschäfts- und Vertriebsprozesse individuell nach den Bedürfnissen der Anwender unserer Kunden zu gestalten und effiziente Abläufe zu schaffen.""Die Partnerschaft zwischen Creatio und computerbauer zielt darauf ab, Unternehmen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen sie Workflows schnell und in großem Umfang automatisieren können. Organisationen sind im Vorteil, wenn sie ihre Teams mit Lösungen ausstatten, die alle Mitarbeiter in die Lage versetzen, ihre Automatisierung selbst in die Hand zu nehmen, um so die Effizienz am Arbeitsplatz zu steigern und die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen an Veränderungen zu stärken. Unsere Allianz kann Unternehmen genau das bieten, was sie brauchen", sagt Alex Donchuk, Senior Vice President Global Channels bei Creatio.Über computerbauerDie Computer Bauer GmbH ist spezialisiert auf die Unterstützung von Steuerkanzleien, Unternehmen und Verbänden. Mit innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassenden Dienstleistungen tragen wir jeden Tag zum Erfolg unserer Kunden bei und sorgen dafür, dass Sie für die Herausforderungen des digitalen Zeitalters stets bestens gerüstet sind. Dabei stehen wir Ihnen als kompetenter Ansprechpartner für alle Ihre IT-Bedürfnisse zur Seite - von kleinen Anwenderproblemen über strategische Beratung bis hin zur Umsetzung komplexer Anforderungen.Als IT-Dienstleister und Application Service Provider (ASP) übernehmen wir die Verantwortung für das Management Ihrer IT-Umgebung. Für das Hosting Ihrer Anwendungen und Daten betreiben wir ein eigenes Rechenzentrum mit modernster Hardware in München. Sie erhalten umfassende Unterstützung durch unser erfahrenes Support-Team. computerbauer ist zertifizierter Microsoft-Partner und verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung.Weitere Informationen finden Sie unter www.computer-bauer.de Über CreatioCreatio ist ein globaler Anbieter einer Plattform für die Automatisierung von Branchen-Workflows und CRM ohne Code und mit maximalem Freiheitsgrad. Millionen von Workflows werden täglich in 100 Ländern von Tausenden von Kunden auf unserer Plattform gestartet. Echte Fürsorge für unsere Kunden und Partner ist ein wesentlicher Bestandteil der DNA von Creatio.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.creatio.com Computer Bauer GmbHRosenheimer Str. 145h81671 MünchenPressekontakt — Martin Büchler+49 (89) 99 14 97 - 132m.buechler@computer-bauer.de