Melhorar a Alfabetização Científica Pública para Construir uma Família Verde

A Conferência Mundial sobre a Alfabetização Científica Pública de 2021 chega a uma conclusão bem-sucedida com os vídeos lançados online

PEQUIM, CHINA, December 9, 2021 / EINPresswire.com / -- Em 3 de dezembro, a Conferência Mundial sobre a Alfabetização Científica Pública de 2021, com o tema "Melhorar a Alfabetização Científica Pública para Construir uma Família Verde", foi concluída com sucesso em Pequim.Uma série dos vídeos da conferência foi lançada em YouTube, e por favor, clique aqui para assisti-los A conferência combinou as conferências offline e online, realizou com sucesso a segunda reunião do Comitê Preparatório da Organização Mundial para a Alfabetização Científica Pública, a sessão plenária e seis fóruns temáticos; e convidou os responsáveis pelas importantes organizações da tecnologia, principais cientistas, acadêmicos renomados e representantes relacionados internacionais para conduzir os diálogos e intercâmbios eficientes.A conferência cobriu uma variedade dos tópicos, incluindo "Construção Pública da Alfabetização Científica Pública e Desenvolvimento Verde", "Melhoria Pública da Alfabetização Científica Pública e Inovação Científica e Tecnológica", "Cultivo dos Jovens Talentos para a Inovação Científica e Tecnológica" e muitos mais. Os participantes compartilharam as ideias, os resultados e a experiência do uso da ciência para o desenvolvimento verde, e discutiram as estratégias e os planos para as cooperações globais para melhorar a alfabetização científica pública.A sessão plenária da conferência também divulgou a Estrutura para as Avaliações da Alfabetização Científica e realizou a Cerimônia da Premiação do Concurso Internacional dos Trabalhos nos Vídeos para propagar as ciências com o tema da "Promoção da Alfabetização Científica Pública".A conferência apresentou totalmente as conquistas da China no desenvolvimento da alfabetização científica pública e as ideias e ações da Organização Mundial para a Alfabetização Científica Pública (Preparada) e realizou as cooperações internacionais para impulsionar a promoção da alfabetização científica pública em geral. A conferência é uma grande força para ajudar na promoção da alfabetização científica pública global na era pós-pandemia, na construção da comunidade de futuro humano e na realização dos objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.