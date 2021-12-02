《时代周刊》杂志(TIME)与蟋蟀传媒 (Cricket Media) 联合宣布面向中国市场推出《时代周刊》儿童版TIME for Kids

WASHINGTON, DC, USA, December 2, 2021 /EINPresswire.com/ -- 消息】《时代周刊》杂志宣布与蟋蟀传媒建立新的合作伙伴关系。作为一家屡获殊荣的出版商，蟋蟀传媒同时致力于向美国和中国儿童提供在线学习服务。

《时代周刊》杂志将通过蟋蟀传媒中国公司—蟋蟀童书（NeuPals，大连）出版发行面向中国市场的《时代周刊》儿童版。届时，杂志将以中文、英文两种语言形式面向中国家庭和学校读者，内容涉及时事新闻、自然、科技和全球文化。《时代周刊》儿童版还将为中国约四亿儿童提供优质的英语语言学习资源。

《时代周刊》儿童版将于 2022年初与中国读者见面，并在未来几年按周期发行。发行刊物将为五岁及以上的儿童及青少年提供印刷版和数字版的内容，以满足中国家庭、教师和学生不断增长的阅读需求。同时，《时代周刊》儿童版及其附属产品还将通过网站、微信、微博、知乎等在中国流行的社交媒体，以及一些家长和老师熟知的渠道进行宣传。同时, 《时代周刊》儿童版的内容授权业务也将面向中国教育产品研发机构展开。

“《时代周刊》儿童版有幸能与蟋蟀童书一起，为中国的教育者、家庭和小读者们提供适龄的分级阅读内容，这让我们非常开心。”《时代周刊》高级营销副总裁玛雅·德拉辛(Maya Draisin) 女士说，“有机会与四亿多中国读者分享我们的《时代周刊》儿童版，这让我们非常振奋并充满期待。 此次合作将扩大我们的国际受众及品牌影响力，也更坚定了我们的使命—启迪来自世界各地的儿童和青少年，使他们成为充满求知欲的小学者。”

“在 《时代周刊》的支持下，蟋蟀传媒中美团队很荣幸，可以在中国代表《时代周刊》发行和出版《时代周刊》儿童版。”蟋蟀童书首席执行官 Alex Wang 表示“相信很多中国儿童和家庭也对《时代周刊》儿童版原汁原味的英语学习内容充满期待。”

《时代周刊》儿童版将与蟋蟀传媒旗下的NeuABC在线英语学习服务、NeuLingo在线中文语言学习服务，以及蟋蟀童书系列原版及中文儿童杂志，包括 BABYBUG®，LADYBUG®，CLICK®，SPIDER®，ASK®，CRICKET®，FACES™ ， MUSE®，《点击世界》™ 等一起发行。

关于《时代周刊》儿童版

自1995年以来，《时代周刊》儿童版将来自世界各地《时代周刊》的时事新闻传递给美国各地数以百万计的中小学生。每周，《时代周刊》儿童版以其批判性思维和广阔视野，为年轻读者提供时事报道及社会热点解析。作为教育类出版物，《时代周刊》秉承使命，为教师提供助力，使学生充分接触、了解周围的世界，并激发孩子们参与时事对话。

关于蟋蟀童书

蟋蟀童书是一家面向全球的教育媒体公司，提供屡获殊荣的内容和安全可靠的协作学习平台。蟋蟀童书为 200 多个国家和地区的数百万教师、学生和家长提供服务，以履行其在世界各地吸引、启发和教育儿童的使命。欲了解更多信息请前往 cricketmedia.com 。

Kiasia Truluck

TIME

Kiasia.Truluck@time.com

