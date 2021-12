ESPORTS BAR REVIENT A CANNES EN 2022 - L'ÉVÉNEMENT SE DÉROULERA PARALLÈLEMENT À LA NOUVELLE ÉDITION DE MIPTV

Esports BAR Cannes logo Esports BAR Cannes 2022

Esports BAR, l’évènement mondial BtoB de l’esports: sa 10ème édition se déroulera aux côtés de MIPTV, le marché international de la TV, du 4-6 Avril 2022.

Le parallèle entre un marché international de contenu global et le plus grand rassemblement de la communauté esports va bien au-delà de la simple programmation.” — Lucy Smith, directrice du MIPTV et du MIPCOM chez RX France

PARIS, FRANCE, December 2, 2021 / EINPresswire.com / -- La 10ème édition des salons Esports BAR , qui réunie toute la communauté de l’esport en un seul endroit pour discuter de l’avenir de l’industrie, se déroulera en Avril 2022 dans la ville de Cannes. L'événement de 2022 est organisé par RX France (anciennement Reed Midem) aux côtés d'un MIPTV remanié. Après le succès de la programmation aux côtés du MIPCOM en octobre, où les événements se sont déroulés en parallèle pour la première fois dans la ville, Esports BAR s'installera en avril dans un nouvel espace dédié du Palais des Festivals aux côtés du MIPTV, créant ainsi un lieu central et encourageant encore plus les synergies entre ces secteurs complémentaires.Le directeur d’Esports BAR, Arnaud Verlhac, déclare, “Nous sommes ravis de retourner à Cannes en avril et le fait que l'Esports BAR se déroule en même temps que le MIPTV et ses événements connexes est significatif. Ce programme dynamique des genres et des formats télévisés les plus parlés et les plus demandés dans le monde est sûr d'apporter un contenu puissant aux participants internationaux, l'esport étant l'une des formes de divertissement à l'écran les plus passionnantes et les plus florissantes de la planète.”Lucy Smith, directrice du MIPTV et du MIPCOM chez RX France, commente, "Le parallèle entre un marché international de contenu global et le plus grand rassemblement de la communauté esports va bien au-delà de la simple programmation. Lorsque les deux événements ont été organisés simultanément pour la première fois à Cannes en octobre, les réactions positives ont démontré les puissantes synergies émergeant des deux secteurs, synergies qui ne peuvent que continuer à se développer en avril au MIPTV."Esports BAR est le plus grand événement international B2B pour l'écosystème esports et les marques non endémiques qui souhaitent investir dans le secteur. Esports BAR est une expérience immersive - l'endroit où les participants peuvent découvrir, réseauter, être inspirés et faire des affaires, avec l'équipe organisatrice de l'événement sur place pour présenter des panels instructifs et inspirants, favoriser la mise en contact des participants et bâtir des relations.La refonte du MIPTV permet également d'intégrer pour la première fois les salons de genre MIPFORMATS et MIPDOC au cœur de l'événement principal, au Palais des Festivals, créant ainsi un programme de trois jours rationalisé et efficace. La 59e édition du salon voit également le retour des International Format Awards (en association avec C21Media, FRAPA, MIPFORMATS et Entertainment Masterclass) et une nouvelle disposition du Palais des Festivals. Au cours d'une semaine très animée à Cannes, MIPDRAMA, l’événement dédié aux téléfilms d’envergure, sera à nouveau présentée (3 avril) et la ville accueillera également la cinquième saison du Festival CANNESSERIES (1-6 avril) dédiées aux séries télévisées internationales.Les thèmes abordés lors du prochain événement Esports BAR s'articuleront autour des piliers fondamentaux que sont la création/production de contenu, l'innovation, l'investissement et la monétisation. Le programme de conférence comprendra également des sessions éducatives dédiées aux participants de la télévision et des médias, un atelier avec les marques non-endémiques et un forum consacré aux femmes dans l'esport.Debora Atala, la responsable contenu d’Esports BAR, confie, “C'était un tel plaisir de réunir la communauté esports à Cannes en octobre - de voir la communauté se reconnecter et les nouvelles conversations et relations d'affaires qui ont été créées lors de l'événement. Nous sommes donc impatients de réunir tout le monde en avril pour faire un point sur le secteur, parler de tous les challenges urgents et des tendances ainsi qu’être inspirés par certains des plus grands acteurs du monde de l'esport, représentant les équipes, les développeurs/éditeurs de jeux, les marques qui s'associent à eux et les investisseurs qui financent ce monde en plein essor.”Esports BAR Cannes 2022 se lance après le succès de l'édition 2021, qui a célébré ces chiffres :400+ participants total215+ entreprises participantes30+ pays représentés2000+ rendez-vous business55+ experts intervenants20+ marque de grande consommationL’ensemble de l’écosystème des esports participe à Esports BAR Cannes. Les participants, les conférenciers et les sponsors représenteront tous les secteurs de l'industrie, des éditeurs et développeurs de jeux, aux équipes et ligues, aux marques de grande consommation, aux sociétés de capital-risque et aux investisseurs, aux fournisseurs de services et les médias.

Sécurité à l'évènement

La sécurité et le bien-être de tous les participants, du personnel et des visiteurs de l'événement Esports BAR sont de la plus haute priorité pour les organisateurs. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les principales mesures de sécurité sur le site web de RX France (en anglais).

Plus d'information sur la prochaine édition d'Esports BAR Cannes ici Les événements de RX France se déroulent en France, en Chine, en Inde, en Italie, au Mexique, en Russie et aux États-Unis. Nous servons nos clients en même temps que nous accompagnons leur développement commercial stratégique et déployons le meilleur des événements physiques et numériques.RX France fait partie de RX (anciennement Reed Exhibitions).A propos de RX Global: RX est le business de construire les businesses pour les particuliers, les communautés et les organisations. Nous améliorons la puissance des événements en personne en combinant les données et les produits numériques pour aider les clients à se renseigner sur les marchés, les produits sources et les transactions complètes lors de plus de 400 événements dans 22 pays dans 43 secteurs d’activité. RX se passionne pour avoir un impact positif sur la société et s’engage pleinement à créer un environnement de travail inclusif pour tous nos employés.RX fait partie de RELX, un fournisseur mondial d’outils d’analyse et de décision basés sur l’information pour les clients professionnels et commerciaux.