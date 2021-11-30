الاتحاد لائتمان الصادرات توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها اليونانية
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 30, 2021 /EINPresswire.com/ --
(From left to right) Massimo Falcioni, CEO of ECI and Gregory Stamatopoulos, Director General of ECIO
وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات اليونانية، لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات واليونان.
وبموجب هذا التعاون، ستدعم وكالتا ائتمان الصادرات الشركات المحلية في كلا البلدين والتي تعمل في قطاعات الزراعة والبناء والصلب والألمنيوم والسيراميك والطاقة المتجددة والميكانيكية وإدارة النفايات، وذلك من خلال توفير حلول التمويل التجاري لدعم نموها على الصعيد الدولي. ومن شأن هذه الشراكة أن تساهم أيضًا في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تجارة الحلال من خلال توظيف الحلول التمويلية والتأمينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين الإمارات واليونان مؤخراً والتي تمثلت في اجتماع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان، في واشنطن، واجتماع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، في أثينا. واستعرضت هذه المباحثات آفاق تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطرقت إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك آخر التطورات في شرق المتوسط وأهمية تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وبموجب هذا التعاون، سيتعاون الطرفان في مجالات التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاكتتاب التجاري، وإدارة المخاطر، وتقييم مخاطر الدول، وتحصيل المطالبات، والاسترداد.
وبهذا المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ماسيمو فالسيوني على النمو المستمر في العلاقات الإماراتية اليونانية في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة الثنائية والاستثمارات، وذلك بفضل الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الودية بين البلدين.
وأضاف: "يسعدنا عقد هذا التحالف الجديد مع وكالة ائتمان الصادرات اليونانية، والذي سيكون عاملاً رئيسياً في نمو وزيادة القدرة التنافسية للشركات الإماراتية المصدّرة. ستساعد هذه الاتفاقية الشركات في كلا البلدين على التوسع على نطاق عالمي، بدعم مجموعة واسعة من حلول حماية الائتمان، والمعلومات المتعلقة بالسوق، وسهولة الوصول إلى التجارة الدولية. كما ستحمي الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة من المخاطر التجارية وغير التجارية التي قد تواجهها عند العمل في الأسواق الخارجية."
من جانبه، قال جريجوري ستاماتوبولوس، مدير عام وكالة ائتمان الصادرات اليونانية: "ستلعب هذه الشراكة دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو التجاري لكلا البلدين في ظل العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين اليونان ودولة الإمارات. يسعدنا توقيع هذا التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لأننا نعتقد أنه سيحقق فوائد طويلة المدى للشركات اليونانية التي تتطلع إلى النمو على الصعيد الدولي. وإن هدفنا كوكالة ائتمان صادرات، هو تلبية احتياجات جميع شركات التصدير من خلال توفير خدمات حماية الائتمان والتمويلات اللازمة للشركات، مع تبسيط الإجراءات."
في عام 2020، عقدت دولة الإمارات واليونان شراكة استراتيجية قائمة على أساس متين من الصداقة والاحترام المتبادل، تعود إلى عام 1976 عندما شكلت الدولتان لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والفني. اليوم، تشمل الشراكة بين البلدين مجموعة واسعة من التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والسياسة والدفاع والثقافة والحوكمة والأمن الغذائي. وقد تضافرت جهود الإمارات واليونان على مر السنين لدعم العلاقات الاقتصادية، مما أدى إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، فقد بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات واليونان 1.2 مليار درهم في عام 2020، بزيادة 41 في المئة عن 850 مليون درهم في عام 2019.
يساهم قطاع الطيران الحيوي بدولة الإمارات في ازدياد أعداد المسافرين بين البلدين، حيث كانت شركات الطيران الإماراتية تسيّر 14 رحلة أسبوعية قبل انتشار كوفيد – 19. ويقيم في دولة الإمارات أيضًا أكثر من 4000 مواطن يوناني يقدمون مساهمات قيمة للمجتمع والاقتصاد في الدولة.
Vince Ang
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