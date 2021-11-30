新加坡首个中英文双语全数码汽车保险经纪商由本地起步公司襆鑫联合三大国际保险公司于今日推出GINA.sg
- GINA.sg是新加坡保险界首个以中英文和用户沟通的聊天机器人 - 金融科技起步公司襆鑫（Pand.ai）已获得新加坡金融管理局监管沙盒的批准 - 平台目前提供来自安联、德佳和三井住友保险公司的车险产品，并会陆续添加更多保险产品 - 透过GINA.sg购买车险的首100名用户还能获得高达200新元的返现SINGAPORE, November 30, 2021 /EINPresswire.com/ -- 本地金融科技起步公司襆鑫（Pand.ai）今日联合三大国际保险公司安联、德佳和三井住友推出了新加坡首个全数码汽车保险经纪商 GINA.sg，一款以中英文为主的聊天机器人。消费者只需透过Whatsapp号码+65 8913 9033输入自己的汽车型号及驾驶记录，就能能够轻松获得三家保险公司的实时报价。
襆鑫创办人庄欣伟表示：“大部分车主其实对汽车保险都是一知半解的，所以我们希望GINA.sg可以协助车主更近一步了解到自己的权益，并以更便捷的方式找到适合他们的车险配套。“针对与三家国际保险巨头合作推出的这一款中英双语聊天机器人，庄欣伟近一步表示：“推出GINA.sg的初心是希望消费者可以购买到适合自己的产品，而提供双语服务是不希望消费者因语言障碍而被牺牲。”
GINA.sg是在新加坡金融管理局监管沙盒的批准下成立的数码保险经销服务，目前处于试运行阶段：用户可通过GINA.sg筛选自己心仪的车险产品，然后直接前往相关的保险公司网站购买。沙盒期间，通过GINA.sg购买到车险的车主，还能够获得襆鑫提供的50新元的现金返还，而首100名车主更可获得200新元的返现。此外，用户也能够把GINA.sg介绍给自己的亲朋好友，当好友透过GINA.sg购买到车险时，用户自己也能够获得25新元的奖励。
襆鑫也透漏GINA.sg背后的人工智能技术完全由本地的团队自主研发，其中包括英文版的自然语言处理引擎。此外，为了进一步优化GINA.sg的用户体验，该公司正与新加坡管理大学（SMU）合作进行一项由张瀚文副教授及新加坡东京海上人寿保险（TMLS）前首席执行官陈来兴负责的博士级研究，通过大数据来了解消费者对通过聊天机器人来购买保险的接受程度。
新加坡安联保险首席执行官Hicham Raissi表示：“GINA.sg不仅以即时和个性化方式提供汽车保险，而且让用户可以在流行的WhatsApp平台上以对话方式进行询问。”
新加坡德佳保险首席执行官王荣寿表示：“随着 WhatsApp 成为我们生活中不可或缺的一部分，通过这个受欢迎的平台安全地提供保险服务是自然进展。我们很高兴能与襆鑫合作，以满足客户不断变化的需求，并始终想方设法为他们提供更好的服务。”
新加坡三井住友首席执行官Craig Ellis表示：“当襆鑫联系我们商讨GINA.sg时，我们看到了她如何更好地为汽车保险消费者服务。消费者可以选择用他们喜欢的语言提供服务，并在整个过程中得到以对话方式的指导，让购买汽车保险变得轻而易举。”
关于襆鑫（Pand.ai）有限公司
“Pandai”在马来语中是聪明的意思。顾名思义，Pand.ai专门为位于东南亚企业开发定制人工智能聊天机器人。 Pand.ai的客户包括施罗德、特易购、联昌国际银行、三井住友、大东方人寿、德佳等。欲了解更多关于襆鑫的信息，欢迎前往https://www.pand.ai/
关于新加坡安联（Allianz）保险公司
为了向客户提供一流的解决方案，同时将代表质量、信任和弹性强大的品牌更进一步的靠近新加坡，新加坡安联提供个人和企业保险解决方案，以服务当地零售、中小企业和中型企业市场通过各种渠道，包括代理、经纪人、银行保险、数字销售、财务顾问和合作伙伴关系。
以诚信和客户为中心的核心价值观为驱动力—新加坡安联致力于言出必行，并提供相关的产品解决方案以满足客户的需求。 2020年，安联再次（连续第二次）在Interbrand的全球最佳品牌排行榜中被评为世界第一保险品牌。这证实了安联不断增长的品牌实力和人们生活中的相关性。安联的韧性和对以客户为中心的关注体现在品牌的成功上。
新加坡安联是安联集团的一部分，安联集团是一家全球金融服务提供商，主要服务于保险和资产管理业务，成立于 130 多年前。今天的安联集团是一家全球金融服务提供商，主要服务于保险和资产管理业务。安联为 70 多个国家和超过 1 亿的零售和企业客户提供服务。安联集团总部位于德国慕尼黑。欲了解更多关于安联的信息，欢迎前往https://www.allianz.sg/
关于新加坡德佳（Etiqa）保险公司
自 1961 年以来，新加坡德佳一直致力于保护客户，是一家受新加坡金融管理局 (MAS) 监管并受《保险法》管辖的持牌人寿和一般保险公司。
新加坡德佳是德佳保险集团位于新加坡的运营实体。德佳保险集团是家位于东盟领先于保险和回教保险业务，通过其在该地区的代理、分支机构、办事处和银行保险网络提供人寿和一般保险以及家庭和一般回教保险产品。
德佳由 Maybank Ageas Holdings Berhad 所拥有，这是一家将本地市场知识与国际保险专业知识相结合的合资公司。该公司由东南亚第四大银行集团马来亚银行以69%股份和由拥有 190 多年历史的国际保险集团 Ageas 以 31% 的股份共同拥有。欲了解更多关于安联的信息，欢迎前往https://www.etiqa.com.sg/
关于新加坡三井住友（MSIG）保险公司
作为一家在当地拥有 100 多年历史的领先保险公司，新加坡三井住友为商业和个人风险保护提供广泛的保险解决方案，确保个人和企业的安全。 新加坡三井住友持有标准普尔的 A+/稳定财务评级。
新加坡三井住友凭借其提供的数字创新和以客户为中心的解决方案赢得了无数奖项，这证明了其不断增长的实力和影响力。它被国际数据资讯有限公司评为2019年亚洲最具变革性的保险公司，也曾经被亚洲独立金融研究出版社， The Asset评为2018年年度数字保险公司。
新加坡三井住友是三井保险有限公司的子公司，也是三井住友海上集团的成员，三井住友海上集团在保险界是世界上最大的保险集团之一，业务遍及全球 46 个国家和地区，其中 18 个在亚太地区，包括所有东盟市场以及澳大利亚、新西兰、中国、香港、台湾、韩国和印度。 三井住友海上集团总部位于日本，按总收入计算，是全球顶级的非寿险集团之一。欲了解更多关于安联的信息，欢迎前往https://www.msig.com.sg/
Ezline Lee
Pand.ai Pte Ltd.
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