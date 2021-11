Nuevo concurso de mecanografía de Bsbltyping.com. ofrece todos los miércoles un premio de 5 libras

Share This Article

A partir del 1 de diciembre de 2021, www.bsbltyping.com organizará un concurso diario de 5 libras para el mecanógrafo más rápido

Hemos regalado más de £ 2,000 en premios en efectivo a nuestros competidores de mecanografía rápida desde abril de 2020 y agregaremos otras £ 2,000 en 2022” — Tony Rust - Managing Director - Better Skills, Better Life Ltd

BLACKPOOL, LANCASHIRE, UNITED KINGDOM, November 30, 2021 / EINPresswire.com / -- La nueva competición comienza el miércoles 1 de diciembreEn Bsbltyping.com se celebran los únicos concursos de mecanografía rápida de Internet, y, a partir del 1 de diciembre, organizarán todos los miércoles un concurso con premios en metálico. Se trata de un reto rápido y sencillo de 15 segundos, y si ganas, te llevas un premio en metálico de 5 libras en tu cuenta bancaria o en un vale de PayPal o Amazon. La participación en el concurso es gratuita y se realiza en línea en el sitio web bsbltyping.com.Puedes equivocarte y ganar igualmenteCada competidor puede participar tantas veces como quiera en las 24 horas que dura el concurso y gana el mecanógrafo más rápido y preciso, bueno, más o menos. El portavoz de la empresa lo explica:" Nos gusta la retroalimentación, y después de haber realizado más de cien concursos de mecanografía rápida de diversos tipos, creemos que hay un apetito por un poco de diversión rápida a mitad de semana en casa, en la escuela o en el trabajo con concursos diarios premiados en efectivo. Participar es gratis y tienes la oportunidad de ganar un poco de dinero”"La competición diaria para hallar al mecanógrafo más rápido contará con un premio de 5 libras y tendrá lugar un solo día a la semana y, si la demanda lo requiere, añadiremos más días cada semana. Al igual que nuestras competiciones semanales de 10€ y mensuales de 30€ de mecanografía rápida, habrá una estructura de liga de Ganadores, Campeones y Miembros del Salón de la Fama para que los mecanógrafos más rápidos puedan pasar de la competición diaria a lo que llamamos Grandes Partidas, donde los premios en metálico son mayores.""Las competiciones ordinarias de bsbltyping.com de 10 libras semanales al mecanógrafo más rápido y de 30 libras mensuales al mecanógrafo más rápido siempre han tenido la precisión como elemento central de su sistema de puntuación, en el que una mayor cantidad de PPM (palabras por minuto) y una mayor precisión son factores esenciales para alcanzar los primeros puestos. Sin embargo, esto se ha modificado recientemente, de manera que todas las puntuaciones de precisión superiores al 98,5% se clasifican de la misma manera a efectos de puntuación, por lo que, si se comete algún error al teclear, no se penaliza. Esto debería quitar la presión de ser 100% preciso y permitirá a los competidores concentrarse un poco más en su velocidad".La estructura de la liga para los premios en efectivo más altos de las competiciones diarias es de: 25 libras, 50 libras y 75 libras.Los detalles aún no se han ultimado, pero se espera que la estructura de la liga funcione sobre la base de que, si un ganador de una competición diaria gana cuatro competiciones en un periodo de diez semanas, se convertirá en un campeón, tras lo cual tendrá que tomarse un descanso obligatorio de cuatro semanas, y luego, si gana otras dos competiciones diarias en un periodo de diez semanas, se convertirá en un miembro del Salón de la Fama y ya no podrá participar en las competiciones diarias. Esto se hace para que ningún competidor domine la competición. Sin embargo, aquellos competidores que ganen en estas ligas pueden participar en las competiciones diarias de mecanografía rápida Big Match, en las que los competidores de cada liga compiten entre sí por premios en metálico de 25, 50 y 75 libras respectivamente. www.bsbltyping.com es el mayor sitio web de competiciones de mecanografía rápida, el mismo organiza regularmente competiciones semanales y mensuales de velocidad con premios en metálico que pueden ser enviados a cualquier parte del mundo. Las competiciones con mayores premios están estructuradas según un sistema de ligas de Campeones Ganadores y Miembros del Salón de la Fama.Nota sobre los GRANDES PARTIDOS Gran partido de ganadores: se celebra entre 10 ganadores Gran partido de campeones: se celebra entre 10 campeones. Gran partido de miembros del Salón de la Fama: se celebra entre 7 miembros del Salón de la fama*Todos los datos de las pulsaciones se almacenan en la base de datos de pulsaciones de BSBL para su validación y análisis.Gráficos1. El Teclado Dorado2. Imagen del efectivo3. Logotipo de 5 libras esterlinas4. Tabla de premios de los Grandes Partidos