Le prochain pas de géant dans GameFi et le Cryptoverse : Lancer GamesPad

Le GameFi et Cryptoverse voient la naissance de la prochaine avancée majeure - GamesPad.

NEW YORK, ÉTATS-UNIS, November 25, 2021 /EINPresswire.com/ -- Récemment, BullPerks, la plateforme de lancement décentralisée VC et multichaîne, a annoncé la fondation de GamesPad. C'est l'écosystème ultime du jeu, de la NFT et du métaverse. Atteignant un retour sur investissement moyen de 9,200 % ATH en seulement 5 mois sur le marché, l'équipe a démontré un énorme potentiel pour rendre son nouveau projet de jeu crypto encore plus réussi.

GamesPad a été créé par Eran Elhanani et Constantin Kogan - des entrepreneurs en série, investisseurs en actifs numériques et conférenciers ayant fait leurs preuves dans l'industrie de la cryptographie. Cette équipe lance à présent la plate-forme de jeu de nouvelle génération où les trois domaines les plus prospères se rencontrent : le jeu, la NFT et le métaverse.

Le projet s'adressera aux investisseurs de détail en offrant un accès précoce et la possibilité d'investir dans les meilleurs projets de jeu de crypto sur un pied d'égalité avec les VC. Ce sera un guichet unique pour tous leurs besoins en matière de jeux, NFT et DeFi. La plate-forme soutiendra également les jeunes fondateurs et les projets en leur offrant une incubation complète, un mentorat et des connexions au réseau.

SAISIR UNE OPPORTUNITE DANS UNE INDUSTRIE EN EBULITION

1) Selon TechJury, il y a 2,5 milliards de joueurs dans le monde. Le marché des jeux devrait atteindre 200 milliards de dollars en 2023.

2) EarthWeb rapporte que le marché du métaverse devrait valoir 280 milliards de dollars d'ici 2025, alors qu'il ne valait que 46 milliards de dollars en 2020.

3) Selon les données de Nft-Stats.com, 36,620 NFT ont été vendus au cours des dernières 24 heures seulement. La même source rapporte qu'un volume de transactions NFT a atteint 82,96 millions de dollars au cours des dernières 24 heures.

La croissance massive observée dans l'industrie du jeu NFT et le mouvement rapide dans le Metaverse démontré par des sociétés comme Meta (anciennement Facebook), Nike et même Prada ont servi d'environnement super favorable pour la fondation de GamesPad - le premier écosystème à 360 degrés au monde qui oriente les startups de jeux blockchain de l'idéation à l'exécution et au lancement public.

INCUBATEUR GAMEFI, VC DECETRALISE ET BEIN PLUS ENCORE

ECOSYSTEME MULTIFONCTIONNEL

GamesPad sera bien plus qu'une rampe de lancement spécifique à un jeu. Il réunira un agrégateur NFT et un marché, un incubateur de jeux, un agrégateur de rendement inter-chaînes, des pools de jalonnement et farming et un studio de développement de jeux interne.

La plate-forme aidera non seulement les startups de jeux à lever des fonds, mais les aidera également tout au long du développement, du marketing et de l'exécution. Elle incubera les jeux blockchain et fournira des conseils complets. Fort de son expertise dans le VC décentralisé et d’une longue expérience dans l'industrie de la cryptographie, GamesPad favorisera les partenariats stratégiques, les connexions de relations publiques et le réseautage commercial pour les projets qui y seront lancés.

UNE PLATFORME INDEPENDANTE DE LA CHAINE

GamesPad est conçu comme un système indépendant de la chaîne qui fonctionnera avec des projets sur différentes chaînes de blocs, y compris mais sans s'y limiter, Ethereum, Binance Smart Chain, Tezos, Solana, Polychain, Algorand et Cardano.

UN SYSTEME BASE SUR LES NIVEAUX NFT

GamesPad développe actuellement un ensemble de NFT exclusifs qui serviront de ticket d'entrée sur la plate-forme avec le jeton GMPD. Pour participer à des transactions et investir dans des projets, les utilisateurs devront acheter l'un de ces NFT et une quantité appropriée de jetons GMPD pour accéder à l'un des niveaux disponibles sur la plate-forme. Chacun des niveaux offre différentes opportunités d'investissement sur GamesPad.

Crypto Ninja

Montant : 60. Valeur : 60K$ + 50K Tokens

Humanoid

Montant : 100. Valeur : 30K$ + 25K Tokens

Android

Montant : 250. Valeur : 15K$ + 12K Tokens

Cyborg

Montant : 1 500. Valeur : 6K$ + 4K Tokens

Bot

Montant : 4000. Valeur : 1,5K$ + 1500 Tokens

CONTEXTE ET VISION FUTURE

L'équipe de niveau C rassemble des individus talentueux et des professionnels reconnus possédant une expérience combinée de la technologie blockchain, de l'investissement et du marketing. Ces personnes ont déjà mis en œuvre une stratégie de commercialisation réussie pour BullPerks et lancé plusieurs IGO (Initial Gaming Offerings) et INO (Initial NFT Offerings).

Les offres de NFT et de jeux les plus célèbres lancées sur BullPerks incluent Bloktopia, StepHero, CryptoBlades, Polker, Blockchain Monster Hunt et bien d'autres. Leur tout premier INO avec Blockchain Monster Hunt a été vendu pour plus de 360,000$ - ce résultat révèle également le potentiel de l'équipe à amener GamesPad à une position de leader du marché dans un avenir proche.

GamesPad prévoit de passer d'un écosystème de jeu verticalement intégré, soutenu par le réseau de partenariats de studios et un flux de transactions décentralisé, à une coentreprise avec un studio de jeu et de métaverse. Ce concept ambitieux et cette feuille de route ont déjà suscité l'intérêt agile de la communauté pour l'impact de ce projet sur l'avenir de l'industrie du NFT, des jeux cryptographiques et du métaverse.