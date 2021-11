Le nombre de certifications TALQ continue d’augmenter

Number of TALQ Certifications in November 2021

PISCATAWAY, NJ, USA, November 24, 2021 / EINPresswire.com / -- Le Consortium TALQ, qui a développé le Protocole Smart City, norme d’interface OpenAPI internationale pour les réseaux d’équipements connectés dans les villes intelligentes, a certifié au total 36 produits qui sont donc conformes avec la spécification TALQ. Rigoureux, le processus de certification TALQ veille à ce que tous les produits certifiés pour un profil donné puissent interagir avec des solutions d’autres fournisseurs. Les avantages pour les villes et les services publics qui investissent dans ces projets à long terme sont évidents : demander la certification TALQ comme prérequis permet d’éviter l’enfermement propriétaire (« vendor lock-in ») et de stimuler la concurrence.Les premières certifications de conformité TALQ ont été délivrées en 2017 à quatre systèmes de contrôle de l’éclairage urbain. Aujourd’hui, quatre années plus tard et après l’évolution du standard en un protocole OpenAPI prenant en charge toute une série d’applications de villes intelligentes, un total de 35 produits peuvent officiellement se prévaloir du logo de certification TALQ.Afin de garantir une totale transparence aux clients, le niveau de certification de chaque produit peut être vérifié sur le site Internet du consortium après délivrance de la certification. Il est également possible d’y consulter la liste des fonctions supportées (« capability list ») déclarées par le fournisseur et testées par le logiciel de certification. Afin d’obtenir des informations complémentaires, les clients peuvent demander le rapport de test détaillé à chacun des fournisseurs.Parmi les 36 produits certifiés qui implémentent actuellement la spécification TALQ version 2, on compte 16 logiciels de gestion centralisée (CMS) et 20 réseaux d’équipements connectés (ODN), issus de 23 sociétés sociétés différentes.« En tant que fournisseur de systèmes d’éclairage urbain intelligents, nous voyons tout le temps des villes qui ont des difficultés du fait qu’elles sont liées à un seul et unique fournisseur qui leur a fourni son système propriétaire. Pour éviter de tels problèmes et pouvoir se libérer d’un fournisseur, les villes ont pour défi majeur de choisir des systèmes réellement ouverts et de travailler avec plusieurs fournisseurs. Par conséquent, nous ne pouvions pas proposer autre chose qu’une solution interopérable, et le protocole TALQ nous permet de garantir la compatibilité », déclare Joana Vilhena, Responsable communication et marketing Solutions intelligentes chez Schréder Hyperion.« Nous croyons en l’interopérabilité des systèmes en vue de faciliter et d’accélérer l’adoption de solutions de gestion des systèmes d’éclairage public, de sécurisation des espaces et de facilitation de la mobilité. Nos solutions sont dédiées aux villes et collectivités territoriales intelligentes au service des citoyens, des usagers et de tous les acteurs publics et privés dans les collectivités territoriales. Par conséquent, nous sommes heureux d’annoncer que nous avons certifié notre solution Tegis, un système de gestion intelligente complet, en vue d’offrir à nos clients une solution ouverte et interopérable grâce au protocole TALQ version 2. LACROIX propose désormais deux solutions certifiées TALQ avec les solutions SmartNodes et Tegis. », déclare Guillaume Moenne-Loccoz, Chef Produit Éclairage Intelligent chez LACROIX-City.« Nous sommes fiers d’avoir reçu la certification du Consortium TALQ pour notre solution IBOR », déclare Ralph Bisschops, spécialiste IBOR chez CGI. » Avec nos services intégrés et ce protocole universel, nous sommes en mesure d’accélérer la transformation numérique des villes. Par ailleurs, IBOR est également une solution éprouvée pour l’industrie, avec de grands éclairages apportés par le diagnostic et l’analyse des ressources. Des informations en temps réel et une commande à distance aident à faire des économies d’énergie et à réduire les émissions de CO2 ainsi que les coûts. »