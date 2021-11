Neuer Wettbewerb im Schnelltippen von Bsbltyping.com. Jeden Mittwoch £5 Geldpreis für den schnellsten Tipper

Weekly Cash Prizes paid worldwide The Golden Keyboard! Daily £5 Big Match Prize Table Values Weekly £5 Prize Fastest Typist Competition Logo

Ab dem 1. Dezember 2021 wird www.bsbltyping.com jeden Dienstagabend um 20.00 Uhr in einem Wettbewerb einen 5 £ Preis für den schnellsten Tipper ausschreiben

Der große Unterschied zwischen der Messung von Wörtern pro Minute und anderen Wettbewerben besteht darin, dass wir keine Computeralgorithmen verwenden, um falsche Tastenanschläge auszugleichen” — Tony Rust - Managing Direct Better Skills, Better Life Ltd

BLACKPOOL, LANCASHIRE, UNITED KINGDOM, November 30, 2021 / EINPresswire.com / -- Der neue tägliche Wettbewerb beginnt am Mittwoch, den 1. DezemberBsbltyping.com ist der einzige regelmäßige Schnellschreibwettbewerb mit Geldpreisen im Internet und wird ab dem 1. Dezember jeden Mittwoch den ersten regelmäßigen Schnellschreibwettbewerb mit Geldpreisen veranstalten. Es handelt sich um ein 15 Sekunden langes, schnelles und einfaches Tippen, und wenn Sie gewinnen, gewinnen Sie den Täglichen Fünfer, einen Geldpreis, der auf Ihr Bankkonto oder alternativ per PayPal oder Amazon-Gutschein ausgezahlt wird. Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist kostenfrei und erfolgt online über die mit vielen Funktionen ausgestattete Tipper-Oberfläche auf der Webseite bsbltyping.com.Sie können einen Fehler machen und trotzdem gewinnenJeder Teilnehmer kann innerhalb von 24 Stunden so oft teilnehmen, wie er oder sie möchte, und der schnellste und genaueste Tipper gewinnt, nun ja, sozusagen. Der Unternehmenssprecher erklärt:"Wir freuen uns über Feedback, und nachdem wir bereits über hundert verschiedene Wettbewerbe mit Geldpreisen für Schnellschreiber durchgeführt haben, glauben wir, dass es einen Appetit auf ein wenig schnellen Spaß mitten in der Woche zu Hause, in der Schule oder am Arbeitsplatz mit einem täglichen Schnelltippwettbewerb mit Geldpreisen gibt. Die Teilnahme kostet nichts und Sie haben die Chance auf einen kleinen Geldpreis." Der Tägliche 5-Pfund-Wettbewerb für den schnellsten Tipper wird zunächst nur an einem Tag pro Woche stattfinden, sollte es die Nachfrage jedoch verlangen, werden wir jede Woche weitere Tage hinzufügen. Wie bei unseren wöchentlichen £10 und monatlichen £30 Preis Schnellschreibwettbewerben wird es eine Ligastruktur mit Gewinnern, Champions und Bestenliste geben, so dass die schnellsten Tipper vom täglichen Wettbewerb zu den so genannten Big Matches aufsteigen können, bei denen es höhere Geldpreise gibt."Bei den regelmäßigen bsbltyping.com Wettbewerben "Wöchentlicher Preis für den schnellsten Tipper mit 10 £" und "Monatlicher Preis für den schnellsten Tipper mit 30 £" stand schon immer die Genauigkeit im Mittelpunkt des Punktesystems, wobei die höchste WPM und die höchste Genauigkeit die höchste reine WPM-Punktzahl übertrafen. Dieses System wurde jedoch vor kurzem dahingehend geändert, dass alle Genauigkeitsergebnisse über 98,5 % für die Punktevergabe gleich gewertet werden, so dass Sie bei gelegentlichen Tippfehlern nicht bestraft werden. Das sollte den Druck von der 100-prozentigen Genauigkeit nehmen und Teilnehmern die Möglichkeit geben, sich etwas mehr auf ihre Geschwindigkeit zu konzentrieren."Die Ligastruktur für den Täglichen Wettbewerb sieht höhere Geldpreise vor - £25, £50 und £75Die Einzelheiten dafür müssen noch festgelegt werden, aber es wird davon ausgegangen, dass die Ligastruktur so funktionieren wird, dass ein Gewinner des Täglichen Wettbewerbs, der innerhalb eines Zeitraums von zehn Wochen vier Wettbewerbe gewinnt, zum Champion wird und dann eine vierwöchige Zwangspause einlegen muss. Wenn er dann innerhalb eines Zeitraums von zehn Wochen zwei weitere Tägliche Wettbewerbe gewinnt, geht er in die Bestenliste ein und kann am täglichen Wettbewerb nicht mehr teilnehmen. Damit soll verhindert werden, dass ein einzelner Teilnehmer den Wettbewerb dominiert. Diejenigen Teilnehmer, die in diese Ligen aufsteigen, können jedoch an den täglichen Big Match Schnelltippbwettbewerben teilnehmen, bei denen die Teilnehmer innerhalb der einzelnen Ligen gegeneinander um höhere Geldpreise in Höhe von 25 £, 50 £ bzw. 75 £ antreten. www.bsbltyping.com ist die größte Webseite für Schnelltippbwettbewerbe mit Geldpreisen im Internet, die regelmäßig wöchentliche und monatliche Schnelltippbwettbewerbe mit Geldpreisen veranstaltet und Preisgelder in die ganze Welt versendet . Die Wettbewerbe mit höheren Preisgeldern sind nach einem Ligasystem mit Gewinnern, Champions und Bestenlisten aufgebaut.Ein Hinweis zu den BIG MATCHES• Winners Big Match - findet alle zehn neue Gewinner statt• Champions Big Match - findet alle zehn neue Champions statt• Bestenliste Big Match - findet alle sieben neuen Spieler in der Bestenliste statt* Alle Tastenanschlagdaten werden in der BSBL Unendliche Tastendruck-Datenbankzu Validierungs- und Analysezwecken gespeichert.Grafiken1. Die Goldene Tastatur2. Bargeld-Bild3. £5 Logo5. Großes Spiel PreistabelleKontaktBetter Skills, Better Life LtdAnsprechpartner: Tony RustTelefon: (+44) 0771 242 9095E-Mail: tony@bsbltyping.com###