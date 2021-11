Coinlist.me ribattezzato CoinText, una vivace risorsa educativa per i trader di criptovalute

Investoo Group ha rinominato Coinlist.me in CoinText, un sito Web che contestualizza l'eccitante mondo delle criptovalute per gli investitori esordienti.

LONDRA, REGNO UNITO, November 10, 2021 /EINPresswire.com/ -- Investoo Group ha rinominato Coinlist.me in CoinText, un sito Web che contestualizza l'eccitante mondo delle criptovalute per gli investitori esordienti. CoinText conferisce un senso alla blockchain rendendola accessibile e divertente.

La piattaforma www.cointext.com continuerà l'eredità di successo di Coinlist.me, pubblicando contenuti informativi sulle criptovalute. Si unisce ai marchi Investoo nel fornire strumenti educativi e maggiore conoscenza sulle criptovalute, in maniera facilmente comprensibile e approfondita per tutti. CoinText intende sostenere un pubblico globale, è per questo che oltre alla lingua inglese e italiana, offre la sua competenza ed esperienza anche attraverso le lingue spagnolo e francese. La vision dell'azienda è quella di creare opportunità per ogni investitore di criptovalute ispirando, educando e intrattenendo.

David Merry, CEO di Investoo Group, ha dichiarato: "Le criptovalute continuano ad attrarre nuovi investitori con poca esperienza di trading nei mercati finanziari. A Investoo Group, la nostra visione è proprio quella di essere il primo punto di connessione al mondo tra nuovi investitori e mercati finanziari per favorire e agevolare l'investimento online. CoinText è l'ultimo dei nostri brand che guiderà i nuovi investitori verso le migliori criptovalute e piattaforme di brokeraggio a seconda delle loro esigenze. Siamo davvero eccitati e soddisfatti nell' annunciare il rebranding in CoinText, al fine di espandere la portata del sito e l'entusiasmante portafoglio di contenuti educativi".



Il rebranding a CoinText rispecchia meglio i nostri obiettivi, ovvero permettere ai nostri lettori di trovarsi sempre un passo avanti, e di fornire informazioni sulle tendenze emergenti come gli NFT o la Finanza Decentralizzata (DeFi). Il brand è stato pensato come una guida amichevole per tutti i livelli di investitori, con particolare enfasi sull'accoglienza dei nuovi investitori nel mercato.

Il CEO, David Merry, ha aggiunto: "La strada per investire può essere abbastanza impegnativa al principio, e per questo crediamo che fornire guide educative serva a rendere i nuovi investitori fiduciosi nel compiere i loro primi passi. Questo è stato l'obiettivo fondamentale di Investoo Group fin dalla sua nascita, e CoinText promette di continuare questo sforzo con un nuovo stile di contenuti accessibili e divertenti per gli investitori alle prime armi."



Per saperne di più: https://cointext.com/it/notizie/annuncio-cointext/

— FINE —

Informazioni su Investoo Group

Investoo Group offre ai suoi utenti notizie affidabili su finanza digitale, analisi di mercato e formazione, attraverso un ampio portafoglio di autorevoli marchi globali e multilingue come CoinText.com.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

David Merry, david.merry@investoogroup.com