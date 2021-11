Coinlist.me devient CoinText, un site éducatif incontournable et dynamique pour tous les traders de crypto-monnaies

Investoo Group a renommé Coinlist.me en CoinText, un site Web qui contextualise le monde passionnant de la crypto-monnaie pour les investisseurs débutants.

LONDRES, ROYAUME-UNI, November 9, 2021 /EINPresswire.com/ -- Investoo Group a renommé Coinlist.me en CoinText, un site Web qui contextualise le monde passionnant de la crypto-monnaie pour les investisseurs débutants. CoinText donne un sens à la blockchain d'une manière accessible et amusante.

La plateforme www.cointext.com poursuivra l'héritage réussi de Coinlist.me en matière de publication de contenu informatif sur les crypto-monnaies. Elle rejoint les marques Investoo pour fournir à tous du contenu éducatif facilement compréhensible et approfondi sur le trading, l’investissement et les dernières actualités du monde des crypto-monnaies. CoinText couvre également la langue anglaise, espagnole, et italienne pour répondre à notre public issu des quatre coins du monde. Notre vision est de créer des opportunités pour chaque investisseur de crypto-monnaies par l’inspiration, l’éducation et le divertissement.

David Merry, PDG du groupe Investoo, a déclaré : « La crypto-monnaie continue d'attirer de nouveaux investisseurs peu expérimentés dans le trading sur les marchés financiers. Chez Investoo Group, notre vision est d'être la principale fenêtre d’accès à l'investissement en ligne. CoinText est la dernière de nos marques qui guidera les nouveaux investisseurs vers les meilleures crypto-monnaies et plateformes de courtage pour leurs besoins propres. Nous sommes ravis d'annoncer le changement de marque de CoinText pour étendre la portée du site et son portefeuille passionnant de contenu éducatif.

Le changement de marque en CoinText répond de manière plus efficace à nos objectifs de donner aux lecteurs une longueur d'avance et de fournir des informations sur les tendances émergentes telles que les NFT ou la finance décentralisée (DeFi). La marque sert de guide convivial pour les investisseurs de tous niveaux, avec un accent particulier sur l'accueil de nouveaux investisseurs sur le marché.

Le PDG, David Merry, a ajouté : « La route vers l'investissement peut être assez difficile lorsque vous vous lancez, et nous pensons que fournir des guides pédagogiques rendra les nouveaux investisseurs confiants dans leurs premiers pas. C'est un objectif central du groupe Investoo depuis sa création, et CoinText promet de poursuivre cet effort avec un nouveau style de contenu accessible et divertissant pour les investisseurs débutants.

Pour plus d'informations : https://cointext.com/fr/actualites/annonce-cointext/

À propos du Groupe Investoo

Investoo Group fournit aux utilisateurs des actualités financières digitales décortiquées par des experts, des ressources éducatives de confiance et des analyses de marché via un vaste portefeuille de marques mondiales et multilingues faisant autorité telles que CoinText.com .

Pour plus d'informations contactez:

David Merry, david.merry@investoogroup.com