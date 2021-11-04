الاتحاد لائتمان الصادرات وشركة إعادة التأمين الإندونيسية توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز الصادرات والاستثمارات الثنائية
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 4, 2021 /EINPresswire.com/ --
وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، اتفاقية شراكة مع شركة إعادة التأمين الإندونيسية المملوكة للدولة، لتعزيز الصادرات الثنائية وزيادة حجم الاستثمارات من خلال توظيف حلول حماية الائتمان التجاري وإعادة التأمين والضمانات.
وقع مذكرة التفاهم بينيدكتس مولاوان واورونتو، رئيس شركة إعادة التأمين الإندونيسية، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومعالي كارتيكا ويرجواتموجو، نائب وزير وزارة الشركات الإندونيسية المملوكة للدولة، إلى جانب وفد من كبار المسؤولين ممثلي الجهات الحكومية وغرف التجارة ورواد الأعمال من كلا البلدين.
وتعتبر إندونيسيا، وهي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، واحدة من ثماني دول تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية معها، بما يتماشى مع أهداف "مشاريع الخمسين".
وتعليقًا على الاتفاقية، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "تعتبر دولة الإمارات إندونيسيا شريكًا استراتيجيًا وحيويًا، حيث يشكل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة لخلق فرص مبتكرة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التجارة والصادرات، وتسريع وتيرة نمو وتعافي الاقتصاد العالمي. كما يدعم هذا النوع من الشراكات مسيرة التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة."
من جانبه قال معالي كارتيكا ويرجواتموجو: “تتمتع إندونيسيا ودولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية متينة تمتد لعقود. ومن خلال هذه الاتفاقية، يسعدنا تعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون مع شركة الاتحاد الائتمان الصادرات في مجال حماية الائتمان التجاري وإعادة التأمين. ومن شأن هذا التعاون أن يساهم في تحقيق أهدافنا المتمثلة في فتح آفاق وأسواق تصدير جديدة للشركات الإندونيسية."
وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تعزيز حركة التجارة والتصدير بين دولة الإمارات وإندونيسيا وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وكذلك تقديم حلول التأمين والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم نمو تجارة الحلال.
كما سيتعاون الطرفان في مشاركة معلومات عن المشاريع الجديدة الحالية والمحتملة؛ خلق فرص التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك للتصدير والاستثمارات؛ تسهيل عملية تحصيل المستحقات التجارية في إندونيسيا ودولة الإمارات؛ وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاكتتاب التجاري وإدارة المخاطر وتقييم مخاطر الدول، وتحصيل المطالبات المالية. وعلاوة على ذلك، سيعمل الطرفان أيضاً على دعم نمو القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل الحديد والألمنيوم والسيراميك والطاقة المتجددة والميكانيك وإدارة النفايات.
وعلى الرغم من أن البلدين يتمتعان بعلاقات دبلوماسية بدأت قبل 45 عامًا، إلا أن علاقتهما أخذت تكتسب زخمًا على مدار السنوات القليلة الماضية حيث بدأت إندونيسيا في البحث عن مصادر جديدة للاستثمارات لتمويل مشاريع البنية التحتية، بينما تعمل دولة الإمارات على تقليص الاعتماد على النفط.
الجدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإندونيسيا متجذرة في العلاقات الثقافية الوثيقة والالتزام المشترك بتعزيز نمو وازدهار الاقتصاد في كلا البلدين. فخلال السنوات الخمس الماضية، تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين البدلين 11 مليار دولار. وفي عام 2020، بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات مع إندونيسيا 2 مليار دولار.
Vince Ang
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