Новый уникальный блокчейн Achi достиг 10 PiB уникального сетевого пространства всего через 10 недель после запуска.
Многие эксперты знают, что корпорации и центральные банки хороши в покупке биткоинов. Моя цель - сделать так, чтобы со временем это правило изменилось и они покупали, как Achi, так и биткойны”SAN FRANCISCO, US, October 26, 2021 /EINPresswire.com/ -- Спустя 10 недель после запуска блокчейн Achi достиг 10 PiB уникального сетевого пространства. Сетевое пространство Achi растет стабильно и экспоненциально, в среднем по 5% в день.
— Стен Ачихо
Быстрый рост сетевого пространства в основном обусловлен, как растущим числом новых “фермеров” (майнеров монеты) Achi, присоединяющихся к блокчейну по всему миру, так и бывалыми фермерами, выделяющими все больше и больше дискового пространство для “фанминга” Achi. Одновременно с растущим числом “фермеров” наблюдается стремительный рост количества уникальных кошельков в блокчейне, которое сейчас превышает 1390. Данные факты говорят о большом интересе к монете Achi со стороны майнеров нового поколения так называемых “фермеров”.
Помимо “фермеров” новая монета Achi привлекла внимание инвесторов. В последние недели ежедневный рост блокчейна Achi поддерживается быстрым ростом количества сделок по покупке и продаже монеты. Согласно отчету GooDTwister and Nick231 из Discord Achi, 30 сентября 2021 года они совершили первую сделку по покупке и продаже монеты Achi, данная транзакция записана в блокчейне Achi. 100 тыс. монет Achi были проданы за 100 USD. Таким образом, рыночная цена составляет 1000 ACHUSD (0.001 USDACH). Также наблюдались последующие сделки по продаже с гораздо большими объемами по ценам в районе 0.001 USDACH. Исходя из цены 0,001 доллара за за одну монету Achi, рыночная капитализация блокчейна Achi в настоящее время оценивается примерно в 3 800 000 долларов США. Это делает Achi вторым по капитализации в секторе блокчейнов основанных на консенсусе Proof of Space (PoSp) и Proof of Time (PoT).
18 октября 2021 года создатель Achi - Стен Ачихо (Sten Achiho) выпустил новую версию Achi 1.0.4, в которой тикер монеты Achi был изменен с XACH на ACH. Как написал Стен в своем аккаунте Reddit: “Это изменение важно / необходимо для маркетинга. Многие эксперты в криптовалютах знают, что корпорации и центральные банки хороши в покупке биткоинов. Моя цель - сделать так, чтобы со временем это правило изменилось и они покупали, как Achi, так и биткойны”.
Что такое Achi?
Achi - это новая и первая по-настоящему децентрализованная криптовалюта, основанная на алгоритме консенсуса "Доказательства места" (Proof of Space) и "Доказательства времени" (Proof of Time) с независимыми “таймлордами” (Timelords), уникальными “плотами” (plots) и нулевым “префармингом” (prefarming). Стен Ачихо заявил, что самая главная цель этого проекта - создание по-настоящему децентрализованной криптовалюты на благо человечества.
Ларри Белл
Achicoin
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