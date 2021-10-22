ACHI区块链上线10周，其独特的网络空间达到10 PiB
许多加密货币专家都知道，企业和央行加密货币只适合购买比特币。我的目标是确保随着时间的推移，这种变化会变成……购买Achi和比特币。”TOKYO, JAPAN, October 23, 2021 /EINPresswire.com/ -- Achi区块链上线仅10周，就已达到10 PiB的独特网络空间。Achi网络空间以平均每天5%的速度稳步增长。
— Sten Achiho
网络空间的快速增长主要是由越来越多的真实的“farmers”加入到区块链，与有经验的“farmers”一起,推动不断增加的网络存储空间分配给Achi。
随着越来越多的“farmers”号码出现，我们观察到在区块链中钱包地址快速增长，现在已经超过1225。
投资者的兴趣以及Achi区块链的进一步增长是由过去几周快速增加的销售和购买交易支持的。根据GooDTwister和Nick231的报道，Achi Discord (https://discord.gg/DZhBc5pCng) 在2021年9月30日完成了Achi区块链上的首笔有记录的交易。100k Achi兑换了100USD。因此将市场价格定在1000 ACHUSD(0.001 USDACH)。
我们也观察到，未来的销售交易数量更大，以及接近这个价格点。
基于每Achi 0.001美元的价格，Achi区块链市值目前估计约380万美元。这使得Achi成为了在“验证空间（PoSp）” 和 “验证时间（PoT）”领域中市值第二大区块链。
2021年10月18日，Sten Achiho发布了Achi 1.0.4版本，其中Achi的代码从XACH更改为ACH。正如Sten Achiho在他的Reddit (https://www.reddit.com/r/AchiCoins) 账户中所写的，“这对营销工作很重要/很必要，许多加密货币专家都知道，企业和央行加密货币只适合购买比特币。我的目标是确保随着时间的推移，这种变化会变成……购买Achi和比特币。”
关于Achi，Achi是一种新的、第一个真正去中心化的加密货币。基于空间验证(PoSp)和时间验证(PoT)的，具有独立的Timelords的一致性算法。独特的“plots”和零预耕。
Sten Achiho曾表示，这个项目只有一个宏伟目标，那就是造福人类。
Sten Achiho
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