Gustave Roussy choisit Agatha Pour la Vérification à Distance des Consentements Patients de certaines Études Cliniques

Gustave Roussy, le premier centre d’oncologie en Europe, a choisi Agatha pour l’assister dans la vérification à distance des consentements patients.

L’application de gestion électronique d’Agatha, conforme à la réglementation européenne était exactement ce qu’il nous fallait.” — Thibaud MOTREFF, Gustave Roussy

LYON, FRANCE, October 21, 2021 / EINPresswire.com / --Gustave Roussy se focalise sur la recherche clinique en oncologie, et en tant que promoteur conduit environ une centaine d’études dont 55 études cliniques ouvertes aux inclusions. L’Institut collabore avec environ 250 centres en Europe dans le cadre de ses essais et cherche à améliorer son processus de monitoring des consentements patients de façon à optimiser la vérification de ces consentements pour certaines études.L’application eConsent d’ Agatha a été retenue car répondant aux critères définis par Gustave Roussy.“L’application de gestion électronique d’Agatha, conforme à la réglementation européenne était exactement ce qu’il nous fallait. L’interface utilisateur est très simple à utiliser, et la possibilité de revoir et d’annoter les consentements en ligne aideront nos ARC promoteurs à vérifier que les consentements sont conformes dans des délais très courts.” - Thibaud MOTREFF, Manager des ARCs et Coordonnateurs du Bureau Projet et Promotion, Gustave Roussy.“Nous sommes heureux d’avoir la possibilité de collaborer avec Gustave Roussy et de leur fournir une solution simple à utiliser pour revoir les consentements à distance. L’objectif principal de toutes nos applications cliniques est de permettre à nos clients d’améliorer leur processus avec des applications non seulement simples à utiliser, mais aussi rapides à ajuster à leur propre processus, et rapides à mettre en place.” - Guillaume Gérard, Directeur Opérationnel, Agatha.Pour en savoir plus sur le retour d’expérience de Gustave Roussy, cliquer ici Au sujet de Gustave Roussy Classé premier centre européen et cinquième mondial dans la lutte contre le cancer, Gustave Roussy constitue un pôle d’expertise globale entièrement dédié aux patients atteints de cancer. L’Institut est un pilier fondateur du biocluster en oncologie Paris Saclay Cancer Cluster. Source d'innovations thérapeutiques et d'avancées diagnostiques, l’Institut accueille près de 50 000 patients chaque année et développe une approche intégrée entre recherche, soins et enseignement. Expert des cancers rares et des tumeurs complexes, Gustave Roussy traite tous les cancers, à tous les âges de la vie. Il propose à ses patients une prise en charge personnalisée qui allie innovation et humanité, où sont pris en compte le soin mais aussi la qualité de vie physique, psychologique et sociale. Avec 3 200 professionnels répartis sur deux sites, Villejuif et Chevilly-Larue, Gustave Roussy réunit les expertises indispensables à une recherche de haut niveau en cancérologie ; un quart des patients traités sont inclus dans des essais cliniques.Pour en savoir plus sur Gustave Roussy et suivre les actualités de l’Institut : www.gustaveroussy.fr , Twitter, Facebook, LinkedIn, InstagramAu suject de AgathaAgatha, Inc. est l’un des principaux fournisseurs d’applications logicielles stratégiques pour le secteur de la santé et des sciences de la vie. Avec des bureaux aux États-Unis, en Europe et au Japon, Agatha se consacre à aider les hôpitaux, les biotechnologies, les produits pharmaceutiques, les CROs et les entreprises de dispositifs médicaux du monde entier à optimiser la gestion de leur qualité, de leur documentation et de leurs processus réglementaires et cliniques.