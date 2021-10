ANNA ROZWANDOWICZ DE THE STORY MOB NOMMEE SHAKER OF THE YEAR 2021 A ESPORTS BAR CANNES

Droite à gauche: Leo De Biase, Esports Pioneer, CEO & Founder, BBL; Anna Rozwandowicz, Co-CEO & Founder, The Story Mob; Arnaud Verlhac, Director, Esports BAR; Wouter Sleijffers, CEO, EXCEL Esports Esports BAR Cannes 2021 Esports BAR Cannes 2021 Logo

Anna Rozwandowicz, The Story Mob, a été annoncée Shaker of The Year par l'equipe Game Shakers Awards la semaine dernière à Esports BAR Cannes.

Je suis très heureuse et reconnaissante de voir que les communications et le storytelling sont reconnus comme les principales forces qui font avancer notre industrie.” — Anna Rozwandowicz, Co-CEO & Fondatrice, The Story Mob

PARIS, FRANCE, October 20, 2021 / EINPresswire.com / -- La célébration des Game Shakers 2021 a été tenue pour mettre en lumière le dynamisme du secteur de l’esport au cours des 18 derniers mois. Le prestigieux ‘Shaker of the year’, le seul prix à être décerné cette année, en raison du contexte actuel, a été décerné en reconnaissance d’une personnalité de l’esport qui a apporté une contribution exceptionnelle à la stimulation du secteur par sa détermination, son approche novatrice pour faire progresser l’industrie face à la pandémie.The Game Shakers Awards ont été lancés en 2018 were launched in 2018 pour reconnaître et renforcer les liens entre les esports et les secteurs non-endémiques, en louant les initiatives qui aident les esports à franchir les frontières et à atteindre de nouveaux publics. La cérémonie a lieu chaque année dans le cadre de l’esports business arena, Esports BAR Cannes , avec des gagnants sélectionnés par un jury d’experts de l’industrie de l’esports.Shaker of The Year 2021: Anna Rozwandowicz, Co-PDG & Fondatrice, The Story Mob Les membres du Jury (Matthieu Dallon - Trust Esport; Maria Carmen Fernandez Tallon - Mediapro; Zeynep Gencaga - Riot Games; Ralf Reichert - ESL; Carlos Rodriguez - G2 Esports; Patrik Sättermon - Fnatic & Wouter Sleijffers - Excel Esports) ont choisi pour sa contribution exceptionnelle et inlassable à l’industrie. Ils ont salué la façon dont elle a soutenu le secteur de l’esport par des récits positifs, avec des histoires authentiques et pertinentes, tout au long de la pandémie. Rozwandowicz a une expérience reconnue et très appréciée dans l’industrie, notamment en tant que vice-présidente des communications chez ESL avant de cofonder The Story Mob.Sur la réception de son prix, Rozwandowicz a dit, “Je suis très heureuse et reconnaissante de voir que les communications et le storytelling sont reconnus comme les principales forces qui font avancer notre industrie.” Elle a ensuite remercié son équipe de The Story Mob, qu’elle a décrite comme “certaines des personnes les plus passionnées et les plus dévouées de l’industrie.”Le prix a été décerné lors de l’événement annuel Esports BAR Cannes, qui réunit l’ensemble de l’écosystème de l’esports, avec des participants, des conférenciers et des sponsors représentant tous les coins de l’industrie, des éditeurs de jeux et des développeurs, aux équipes et aux ligues, les marques de grande consommation, les VC et les investisseurs, les médias et les fournisseurs de services.Le programme de conférences de l’édition 2021, présentée par Robb Chiarini, Fondateur & PDG FULCRUM, comprenait des keynotes de Team Liquid Presidente & COO, Claire Hungate and RTS Co-fondatrice & COO, Kim Phan, et un screening avec Q&A du documentaire de BBC, Gaming & Me: Connections, Identity & Support, avec le réalisateur de documentaire, Alvaro Alvarez. Les organisations et marques représentées dans nos on panels incluent BBC, ESL Gaming, G2 Esports, Guild Esports, Hiro Capital, KitKat, Mastercard, Mediapro, MTG, Ralph Lauren, Riot Games, Tencent Games et Trust Esport Ventures.Le directeur d’Esports BAR, Arnaud Verlhac, déclare, “Ce fut fantastique de réunir la communauté des esports avec ses marques, ses médias et ses partenaires d’investissement à Cannes cette année. Nous avons tous apprécié les conférences vraiment perspicaces de nos intervenants et le lieu était en pleine effervescence avec de nouvelles occasions d’affaires. Ce fut un moment spécial et un privilège de souligner les réalisations d’Anna Rozwandowicz au cours de l’événement et de reconnaître son travail exceptionnel au sein de l’industrie avant et tout au long de la pandémie comme Shaker of The Year. Si l’énergie dynamique de la conférence a été un marqueur de l’état du secteur, les perspectives sont extrêmement intéressantes. Nous nous réjouissons d’accueillir notre prochaine édition d’Esports BAR Cannes en 2022.”Esports BAR Cannes de cette année s’est déroulé la semaine dernière au Palais des Festivals, en partenariat avec InfrontX, Grid, Nielsen Sports et Sportfive.Notes aux Editeurs:A propos de RX France: RX France gère un portefeuille d’événements de classe mondiale, français et internationaux, virtuels et hybrides couvrant 20 secteurs industriels dont MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, FIAC, Paris Photo… et bien plus encore. Les événementsde RX France se déroulent en France, en Chine, en Inde, en Italie, au Mexique, en Russie et aux États-Unis. Nous servons nos clients alors que nous accompagnons leur développement commercial stratégique et déployons le meilleur des événements physiques et numériques.RX France fait partie de RX (anciennement Reed Exhibitions).A propos de RX Global: RX est ‘in the business of building businesses’ pour les particuliers, les communautés et les organisations. Nous améliorons la puissance des événements en personne en combinant les données et les produits numériques pour aider les clients à se renseigner sur les marchés, les produits sources et les transactions complètes lors de plus de 400 événements dans 22 pays dans 43 secteurs d’activité. RX se passionne pour avoir un impact positif sur la société et s’engage pleinement à créer un environnement de travail inclusif pour tous nos employés.RX fait partie de RELX, un fournisseur mondial d’outils d’analyse et de décision basés sur l’information pour les clients professionnels et commerciaux.A propos de Anna Rozwandowicz, Co-PDG & Fondatrice, The Story Mob: Avant de cofonder The Story Mob, Anna était vice-présidente des communications à ESL. Avec son équipe internationale, Anna a supervisé les communications d’entreprise internationales, les relations publiques, la gestion de crise et les communications internes pour le compte d’ESL et de toutes ses principales propriétés concurrentielles : ESL One, Pro League et IEM dans les meilleurs titres d’esports au monde : League of Legends, CS:GO et Dota 2. Elle a également dirigé la mise en place de la première initiative d’intégrité de l’industrie (ESIC) et est conseillère pour la Fondation Cybersmile.