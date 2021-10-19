تمت مراسمها في الجناح الكندي بإكسبو "الاتحاد لائتمان الصادرات" و"سكاي باور" توقعان اتفاقية لدعم المشاريع المستدامة
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 19, 2021 /EINPresswire.com/ -- في إطار جهودها والتزامها بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وه شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع شركة سكاي باور، وهي أكبر وأحد أكثر المطورين والمالكين لمشاريع الطاقة الشمسية نجاحا في العالم، ولذلك لدعم خطط نموها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقع مذكرة التفاهم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وكيري أدلر، العضو المنتدب لشركة سكاي باور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي باور، في الجناح الكندي بمعرض إكسبو 2020 دبي.
وبموجب هذا التعاون، ستوفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حلول حماية الائتمان التجاري وضمانات لتمويل الصادرات وتمويل المشاريع وحلول حماية الاستثمار لشركة سكاي باور، حيث سيركز الطرفان على مشاريع القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة ومراكز البيانات التي تعمل بالطاقة المستدامة ومعالجة المياه، ومشاريع أخرى ذات مصلحة وطنية.
وتتماشى مساهمة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في نمو قطاع الطاقة والاستدامة مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تهدف إلى تخصيص أكثر من 600 مليار درهم إماراتي لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد الدولة وزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج السعة الإجمالية إلى 50 في المئة (44 في المئة من الطاقة المتجددة و6 في المئة من الطاقة النووية) بحلول عام 2050. وتهدف الاستراتيجية إلى خفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المئة، وبالتالي تحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.
وحول هذا التعاون، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "تشارك شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في العديد من المشاريع والمبادرات التي تتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة، وذلك بهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً في إنشاء مدن مستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. وتمثل هذه الشراكة مع شركة سكاي باور خطوة مهمة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تساهم دولة الإمارات بشكل كبير في تحقيقها. من خلال دعم أحد أكبر الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، فإننا نساهم في بناء عالم أقل تلوثًا وأكثر ملاءمة للسكن وأكثر صحة."
وتتألف أهداف التنمية المستدامة، التي وضعت كجزء من أجندة الأمم المتحدة 2030، من 17 هدفًا رئيسياً لتحقيق حياة سعيدة وسلمية لجميع الافراد. وتتناول هذه الاستراتيجية الشاملة المجالات التي تتطلب اهتمامًا فوريًا لبناء عالم مزدهر مثل القضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاهية، تحقيق المساواة بين الجنسين، تعزيز الوصول إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الداعمين لهذه الأجندة من خلال وضع التنمية المستدامة ضمن أولويات رؤيتها للمستقبل. كما تعد التنمية المستدامة أيضًا عنصرًا أساسيًا في رؤية الإمارات 2021 وخطط الإمارات السبع.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال كيري أدلر، العضو المنتدب لشركة سكاي باور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي باور: نحن ندرك أن العامل الأكثر أهمية في تحقيق التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة هو الوصول إلى التمويل والأدوات المالية التي توفر القدرة على تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية. فخورون بالإعلان عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التي بفضل ريادتها في استشراف المستقبل، وسعيها الدؤوب نحو عالم أكثر استدامة، سنعمل معاً بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتسريع واستدامة التنويع الاقتصادي غير النفطي من خلال الاستفادة من حلول حماية ائتمان الصادرات المبتكرة وحلول التمويل والتأمين التي تقدمها الشركة والتي ستكون بمثابة حافز ل§توفير مصادر الطاقة المتجددة لضمان مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة للجميع."
بصفتها شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة، تكرس الاتحاد لائتمان الصادرات جهودها لتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال التنمية المستدامة من خلال دعم اهداف الأمم المتحدة المتمثلة في تطوير بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار والشراكات مع شركات عالمية ذات رؤية سديدة مثل "سكاي باور".
وقد ساهمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في العديد من المبادرات لتحقيق أهداف الاستدامة على مر السنين، حيث وقعت في يناير هذا العام اتفاقية تعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، للتعاون في مبادرات لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتي بدورها تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى بحث حلول تأمينية وضمانات مالية فاعلة من حيث التكلفة، لدعم جهود "مصدر" الرامية إلى تطوير مشاريع الطاقة المستدامة وتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما تشارك الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم جهود تحويل النفايات إلى طاقة في مشروع مشترك بين "بيئة" و "مصدر"، لتطوير أول مكب نفايات شمسي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الشارقة لتعزيز قدرة الإمارة على توليد الطاقة المتجددة. ويعتمد المشروع على تكنولوجيا لتوليد الطاقة من النفايات، مما يجعلها ميسورة التكلفة وفي متناول الدول النامية. وتسعى شركة الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال عقد اتفاقيات استراتيجية مثل هذه إلى دعم رؤية القيادة الرشيدة بدولة الإمارات في إنشاء مجتمعات مستدامة من شأنها أن تقدم عالمًا أفضل للأجيال القادمة.
Vince Ang
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