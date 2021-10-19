TRAFFIC ALERT US RT 2 S ALBURGH NEAR MIDDLE RD EXT
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
ST ALBANS BARRACKS
21A204122
NEW RELEASE – HIGHWAY
US RTE 2 IN ALBURGH NEAR THE MIDDLE RD EXT INTERSECTION WILL BE CLOSED DUE TO A CRASH WITH LINES DOWN. THIS IS EXPECTED TO LAST FOR A WHILE NO ESTIMATE AVAILABLE BUT AN UPDATE WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK AN ALTERNATE ROUTE. PLEASE DRIVE CAREFULLY.
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111