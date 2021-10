Kansas Children and Families Mobile Crisis Helpline

On Friday, October 1st, the Kansas Department of Children and Families announced the launch of Mobile Crisis Helpline.

The Helpline offers an additional support for eligible Kansans in need during a crisis.

Services are available for ALL Kansans 20 years old or younger, including anyone in foster care or formerly in foster care, though this service is not limited to children and youth in foster care.

Available resources include:

·Over the phone support and problem solving to help resolve a child’s behavioral health crisis

·Over the phone support with referral to community resources or a recommendation to engage in stabilization services

·In-person support via mobile crisis response if the crisis cannot be resolved over the phone

·In emergency situations, EMS, law enforcement and/or the mobile crisis response unit will be contacted to assist

The Kansas Mobile Crisis Helpline is a public service number for use by all Kansans and is not limited to professionals of any kind.

Línea de ayuda de la unidad de respuesta móvil para familias en crisis del Departamento de Niños y Familias de Kansas

Hay servicios disponibles para todos los residentes de Kansas de 20 años de edad o menos, incluso para los individuos que estén o hayan estado en régimen de acogida.

Muchísimos recursos a su alcance

Asistencia y resolución de problemas por teléfono para ayudar a resolver la crisis de salud conductual de un niño

Apoyo por teléfono con recomendaciones de recursos de la comunidad o para participar en servicios de estabilización

Asistencia en persona a través del servicio de respuesta movil a crisis si la crisis no se puede resolver por teléfono

En casos de emergencia, se contactará a los servicios de urgencia, la policía o la unidad de respuesta movil a crisis para que brinden asistencia

Llame a la línea de ayuda al 833-441-2240