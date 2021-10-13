革命性社交網絡平台 UMEGO 一站式社交活動體驗 無盡體驗 盡在指尖 享盡無窮歡樂 滿滿幸福感

UMEGO - 是一個 21 世紀不可多得的革命性社交網絡手機應用程式 笑酤和味炭燒二人前日本美食加清酒任飲時段 由經驗豐富的烹飪導師教導的私人法國料理烹飪工作坊

手機應用程式 UMEGO 今天正式於 Google Play 及 Apple App Store 推出，結合了交友、約會及活動體驗於一身，為香港用家帶來嶄新的「一站式」社交體驗，更將人與人之間的距離拉近、改變社交模式，從線上轉移到線下，重新建立現實生活中的社交網絡。