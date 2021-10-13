革命性社交網絡平台 UMEGO 一站式社交活動體驗 無盡體驗 盡在指尖 享盡無窮歡樂 滿滿幸福感
手機應用程式 UMEGO 今天正式於 Google Play 及 Apple App Store 推出，結合了交友、約會及活動體驗於一身，為香港用家帶來嶄新的「一站式」社交體驗，更將人與人之間的距離拉近、改變社交模式，從線上轉移到線下，重新建立現實生活中的社交網絡。香港, 香港, October 13, 2021 /EINPresswire.com/ -- 高清版圖片下載：按此
在新冠肺炎疫情影響下，香港人的社交活動受到社交距離措施的掣肘，越來越難結識新朋友，亦因此越來越多人轉用手機應用程式作為交友途徑。今天正式於 Google Play 及 Apple App Store 推出的手機應用程式 UMEGO，結合了交友、約會及活動體驗於一身，正好能為香港用家帶來嶄新的「一站式」社交體驗。UMEGO為用戶提供不同體驗與活動，是一個於 21 世紀中不可多得的革命性社交網絡手機應用程式；不僅為用戶節省網上聊天時間，更將人與人之間的距離拉近、改變社交模式，從線上轉移到線下，重新建立現實生活中的社交網絡。
前往 www.umego.io 了解更多、註冊成為會員並享受獨家精彩優惠。
6 個不同體驗活動類別 拉近人與人之間之間的距離
有別於市面上其他社交網絡手機應用程式，UMEGO 為用戶提供了包括 美酒佳餚、娛樂生活、戶外歷奇、美容與健康、手作藝術、運動健身 的 6 個不同體驗活動類別。用戶除了可以使用「滑動配對」功能外，亦可與其他會員交流並分享他們的喜好、日常生活、價值觀等等。一起享受有趣且快樂的體驗之餘，還能創造充滿意義又難忘的美好時光，向「靈魂伴侶」 展示最真實的一面及攝人的魅力。
獨家「活動計劃」功能 獨一無二專屬體驗
透過 UMEGO 獨家的「活動計劃」功能，用戶能簡單快捷地創建不同活動，無分晝夜、室內或室外，為自己安排獨一無二的專屬體驗。用戶亦可參考UMEGO的活動建議，作出修改及規劃屬於自己的行程，或瀏覽其他會員的活動建議並參與其中。UMEGO 絕對是用戶編排完美約會時不可或缺的好幫手！
UMEGO Premium 會籍
UMEGO 可供免費下載及使用。此外，用戶也可以透過訂閱 Premium 會籍享用所有會員尊享服務:
• 首 100 位訂閱者 可免費獲得 6 個月 Premium 會籍
• 於 UMEGO 手機應用程式及網站以半價購買體驗卷
• 每月一張自選Premium會員免費體驗券
• 同時發佈多個社交建議
• 匿名發佈社交建議
• 撤銷最近一次「喜歡」或「不了」
• 隱藏個人資料
• 零廣告
現在註冊即可獲得 3 個月免費 Premium 會籍及每月免費換領自選Premium會員體驗券一張，價值高達港幣 $500。
無盡體驗 盡在指尖
在 UMEGO，用戶能找到一系列從美酒佳餚、娛樂生活到戶外歷奇等等的精彩優惠。Happy Friday 的晚上，不如就到淺水灣的笑酤和味炭燒享受二人前日本美食加清酒任飲時段，品嚐一頓精緻的日本料理之餘，亦是一個慶祝及愉快暢飲的好選擇。
想和新相識的朋友好好放鬆身心，可以到位於銅鑼灣或尖沙咀的 Queen's Beauty and Spa 享受二人難忘保加利亞玫瑰熱水療，與好友一起忘卻繁囂、消除壓力，回復身心平衡。或是與靈魂伴侶到觀塘參與由經驗豐富的烹飪導師教導的私人法國料理烹飪工作坊，學習製作最受歡迎的正宗法國料理，來場有趣的約會。
用戶更可以邀請心儀對象到長沙灣參加由「黑暗中對話」（Dialogue in the Dark）舉辦的黑暗中出雙入對，在一片漆黑中和暗戀對象探索前行，用視覺以外的感官去摸索「未見」的神秘時刻，拉近二人距離。
UMEGO 上所有體驗券均有三年有效期，用戶可無條件更換所有未經使用的體驗券及禮品卡， 並且不會收取任何額外費用或手續費。
以香港為全球首個推出地點
UMEGO 創辦人 Loréna Marchelina 說道：「我在西班牙南部出生和長大，後來移居愛沙尼亞。2018年在深圳讀書的時候，發現很難結識到新朋友，亦找不到任何人跟我一起探索及認識當地文化。我深信科技可以打破人與人之間的隔膜、拉近距離；UMEGO 是我和團隊的心血結晶，也是所有手機用家未來不可缺少的應用程式。」
根據香港大學於 2017 年進行的一項調查發現，在約兩百萬名單身香港人中，大部分都希望能夠透過社交網絡工具建立長久的友誼及發展忠誠的關係，亦正因此，兩位創辦人創辦人Loréna 與 Timo 決定以香港作為 UMEGO 全球首個推出地點。Loréna 續說：「我真的希望 UMEGO 能為每個香港人開拓一條與其他人連結的新途徑，並成功找到他們的靈魂伴侶。」
網站 : www.umego.io
Facebook : https://www.facebook.com/UmegoHK
Instagram : https://instagram.com/umego_hong_kong
關於 UMEGO
UMEGO 和 www.umego.io 是亞洲首個結合社交與獨特約會體驗功能的手機應用程式及網站。集結交友、約會及活動體驗於一身的 UMEGO 給予用戶嶄新的社交體驗，亦是兩位創辦人及其團隊的心血結晶。UMEGO旨於將人與人之間的距離拉近、改變社交模式，從線上轉移到線下，重新建立現實生活中的社交網絡。UMEGO 為用戶提供各式各樣的社交活動建議的同時，亦準備多種不同的獨家優惠，讓大家能與擁有共同興趣的朋友一同體驗活動、豐富社交和生活圈子；助用戶脫離舒適圈、擺脫網上虛擬生活，在現實生活中尋找真實的友誼及浪漫故事。
Jane Ng
-
freelancerinhongkong@gmail.com
Visit us on social media:
LinkedIn