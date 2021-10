3WM, le concept inédit d'un écosystème Blockchain éco-responsable qui vous récompense pour vos actions écologiques

3WM Groupe Eco Tech Center 3WM Waste To Energy 3WM Ecological Reward Workflow

PULVERSHEIM, ALSACE, FRANCE, October 11, 2021 / EINPresswire.com / -- Pendant que l’Homme consomme massivement bien au-delà de ses besoins, notre planète tente de survivre. Températures extrêmes, fontes des glaces, montées des eaux, disparitions d’espèces, pandémies, tant de phénomènes rendant impossible de nier le changement climatique et la nécessité de changer radicalement notre façon de penser l'écologie.L’écologie, de nombreux problèmes et si peu de solutions d'échelles… ?Bien évidemment, il existe des solutions mais celles-ci sont souvent trop peu connues, soutenues ou utilisées par le grand public et au final, seuls 19 % des eaux et 9 % des plastiques sont recyclés. Ce nombre ne peut et ne doit rester aussi faible ! C’est là qu’intervient 3WM Le concept inédit 3WM a pour objectif de rassembler les acteurs dans les énergies renouvelables et l’économie circulaire, de favoriser l’innovation dans ce domaine et la mise à disposition, au plus grand nombre, des solutions environnementales.Le 3WM ne s’est pas spécialisé dans une des branches de l’économie verte, il s’est diversifié à travers différentes filiales pour intégrer une multitude de solutions qui contribuent à répondre à une grande majorité des problématiques environnementales et comme son nom l’indique, le 3WM se base sur 3 piliers :Water : traitement et potabilisation de l’eauWaste : traitement et transformation de tous types de déchetsMobility : Mobilité durable et autarcie énergétique.L’une des missions de 3WM est de favoriser l’innovation, pour cela le groupe a mis en œuvre une stratégie globale.Le groupe 3WM a déjà investie et continue à investir directement pour développer des procédés et solutions environnementales. Exemple, la technologie « Plastic To Fuel » qui permet de transformer les déchets plastiques en bioénergie (carburant, électricité…etc , 1kg plastique usager = 1 litre d’essence à 25 cent en prix de revient). La création de bioénergie, en plus d’avoir un impact environnemental positif contrairement aux énergies fossiles est créatrice d’emplois. Le groupe 3WM regroupe différentes technologies et les combine pour transformer et valoriser tous les déchets.Le 3WM soutient les inventeurs et les sociétés innovantes dans le domaine environnemental en mettant à leur disposition des moyens pour les aider à industrialiser et commercialiser leurs solutions. Pour cela le groupe a créé le concept des ECO TECH CENTER qui sert à la fois de HUB pour l’innovation, de centre R&D et incubateur pour les startups, de showroom pour les produits et les innovations, de centre de formation, de site de production et de site pour la commercialisation des technologies de l’économie verte (Le super marché de l’environnement) . Le groupe a d’ores et déjà créé le premier ECO TECH CENTER en France avec plusieurs sociétés à la pointe de l’innovation déjà installées sur le site situé en Alsace à la frontière Suisse et Allemande. Le groupe prévoie d’en créer plusieurs dans différents pays à travers le monde.3WM souhaite pouvoir monétiser les actions écologiques tels que la collecte de plastique et favorise ainsi le troc au saint de sa plateforme en permettant par exemple la possibilité d’échanger du plastique contre de l’eau potable ou contre des technologies de la marketplace 3WM. Le groupe souhaite ainsi donner une valeur économique positive à nos actions à travers son écosystème inclusif, ses infrastructures, du token 3WM et créer ainsi de nombreux emploi dans de nombreux pays même sans qualification.3WM, plus qu’une plateforme et un token, un écosystème global au service de l’environnement !Selon l’équipe 3WM « La technologie Blockchain pourrait changer fondamentalement la façon dont les ressources naturelles et les déchets sont valorisés ».Grâce à sa plateforme, 3WM construit un véritable écosystème regroupant des services et produits certifiés et labélisés qui seront accessibles à tous. Ces technologies concernent le groupe 3WM, ses filiales, ses partenaires et tous les acteurs qui œuvrent pour le bien de notre chère planète. Le TOKEN 3WM sera proposé comme moyen de paiement sur la plateforme 3WM et permettra de faire bénéficier aux utilisateurs de tarifs préférentiels et avantages substantiels par rapport à un paiement traditionnel (Euro, Dollars etc.) !De plus, grâce au protocole Proof of EcoAction (PoEA) lors de chaque échange de 3WM Token sera prélevée 1 % des frais de transactions destinés financer divers programmes d’Eco Innovation pour soutenir l’innovation mais également à lancer des programmes d’action écologiques, exemple :● Nettoyage de zones polluées.● Potabilisation de l’eau pour les populations dans les zones sinistrés.● Mise à disposition d’énergies propres pour les zones reculées.Des campagnes EcoAction peuvent être proposées par les membres de la communauté 3WM et soutenu par le groupe, ses filiales et partenaires soucieux d’apporter des réponses concrètes, fiables et respectueuses de la nature.Le token 3WM à la différence d’autres cryptomonnaies dans l’économie verte n’est pas basé sur une technologie ou un produit particulier, c’est le premier token à ouvrir la possibilité à tous les acteurs du secteur d’intégrer l’écosystème 3WM et de bénéficier de tous les avantages qu’il propose.Au-delà de cet aspect incitatif et inclusif, le token 3WM et la transparence offerte par la Blockchain faciliteront le suivi des dépenses et activités éco-responsables, tout en rendant la traçabilité des actions financées plus simples à réaliser.3WM continue sa longue mission afin de contribuer à rendre à notre belle planète sa splendeur d'antan.Notre planète a besoin de toutes les bonnes volontés (Inventeurs, distributeurs, investisseurs, associations, OGN et de nous tous). Le 3WM compte sur votre aide pour créer une communauté forte afin d’œuvrer ensemble pour cette noble cause.Si vous êtes de passage à Lyon ou Malte, l’équipe sera présente du 12 au 15 octobre à Pollutech et au AIBC Summit à Malte du 15 au 19 novembre. N’hésitez d’ailleurs pas à leur poser vos questions , suggestions, idées et soumettre vos actions écologiques : https://3wm.io/

