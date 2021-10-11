Taboola被選為LINE Today 香港的獨家推薦內容廣告合作夥伴
Open Web推薦服務全球領導者Taboola，致力於協助用户發掘他們可能感興趣的内容。今日Taboola宣佈，LINE Today香港已選擇Taboola作為其推薦內容廣告的合作夥伴。
Taboola (NASDAQ:TBLA)
LINE在亞太地區的廣泛影響力，搭配我們推薦內容的能力，可以確保用戶在行動設備上讀到高品質的新聞。我們十分高興能為其中的LINE Today香港帶來新的發現和推薦內容廣告技術，並為LINE Today香港 開闢新的盈利途徑。”HONG KONG, HONG KONG SAR, October 11, 2021 /EINPresswire.com/ -- Open Web推薦服務全球領導者Taboola，致力於協助用户發掘他們可能感興趣的内容。今日Taboola宣佈，LINE Today香港已選擇Taboola作為其推薦內容廣告的合作夥伴。
— Adam Singolda
LINE擁有每月超過一億八千八百萬名活躍用戶，為用戶提供各種不同類型的服務。LINE Today作為LINE的新聞中心，在多個國家為用戶提供不同的新聞與資訊。Taboola的推薦內容廣告將會出現在LINE Today香港之中。
LINE Today香港會利用Taboola的多款產品來優化推薦內容，包含Taboola Feed。該產品以無縫整合的動態消息提供给用戶個人化的內容，創造更有參與感的閱讀體驗。在LINE Today香港的首頁與所有文章頁皆能享受到該服務。
「LINE已經建立了一個表現極佳的『行動優先』品牌，將溝通、內容和娛樂放在首位，」Taboola首席執行長兼創辦人Adam Singolda表示：「LINE在亞太地區的廣泛影響力，搭配我們推薦內容的能力，可以確保用戶在行動設備上讀到高品質的新聞。我們十分高興能為其中的LINE Today香港帶來新的發現和推薦內容廣告技術，並為LINE Today香港 開闢新的盈利途徑。」
「我們的目標一直是讓世界各地的人距離更近，也更容易取得資訊與服務。」LINE Plus Corporation的高級副總裁姜玄玭( Hyunbin Kang )表示：「我們的新聞讀者在協助我們達到此目標的過程中扮演非常重要的角色，因為這些數據能鼓勵人們去閱讀更多與身邊議題相關的報導。在推薦服務方面，Taboola的團隊、技術與專業知識使其成為替香港LINE用戶優化推薦內容的最佳選擇。」
關於 Taboola
Taboola 經營Open Web 的推薦，協助大眾發掘感興趣的事物。該公司的平台採用人工智慧技術，受數位資產所愛用，包括網站、裝置和行動應用程式，以帶動營利和使用者參與。Taboola 與不少世界頂尖數位資產已有長久合作關係，包括 CNBC、NBC News、Business Insider、The Independent 和 El Mundo。13,000 餘家廣告主採用 Taboola，在品牌安全的環境下觸及超過 5 億的日常活躍使用者。該公司在全球 18 個城市設有辦事處，包括美國的紐約和以色列的特拉維夫。
如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.taboola.com，並追蹤 Twitter：@taboola。
Betty Chen
Taboola Taiwan
+886 910126806
betty.c@buonx.com