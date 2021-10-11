Taboola被選為LINE Today 香港的獨家推薦內容廣告合作夥伴

Open Web推薦服務全球領導者Taboola，致力於協助用户發掘他們可能感興趣的内容。今日Taboola宣佈，LINE Today香港已選擇Taboola作為其推薦內容廣告的合作夥伴。

Taboola (NASDAQ:TBLA)

LINE在亞太地區的廣泛影響力，搭配我們推薦內容的能力，可以確保用戶在行動設備上讀到高品質的新聞。我們十分高興能為其中的LINE Today香港帶來新的發現和推薦內容廣告技術，並為LINE Today香港 開闢新的盈利途徑。” — Adam Singolda