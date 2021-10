Pierwsza gala Kinguin Prime Time Wrestling już w sobotę

Prime Time Wrestling ujawnia dziś szczegóły swojej inauguracyjnej imprezy w Polsce - gali Kinguin Prime Time Wrestling #1 Revolucja.

WARSAW, POLAND, October 7, 2021 / EINPresswire.com / -- Prime Time Wrestling ujawnia dziś szczegóły swojej inauguracyjnej imprezy w Polsce - gali Kinguin Prime Time Wrestling #1 Revolucja. Fani wrestlingu, którzy dołączą do wydarzenia, będą mieli okazję wziąć udział w 9 wyjątkowych walkach z udziałem zapaśników z całego świata oraz lokalnych celebrytów, takich jak Trybson czy Złotówa. Wśród gości pojawią się znani celebryci związani z branżą MMA, tacy jak Lil Masti czy Monika Laskowska (“najlepsza polska dziennikarka”). Galę będzie można obejrzeć na żywo w Chorzowie w Hali MORiS. Bilety można kupić online już od 50 zł.Pomysłodawcami i założycielami Prime Time Wrestling (PTW) są Arkadiusz Pan Pawłowski oraz Marcin "Rzeźnik" Rzeźniczek, dwóch weteranów branży, którzy mają bogate doświadczenie w branży rozrywki sportowej. Prime Time Wrestling to rewolucyjny projekt, który angażuje widza w niesamowite show: pro-wrestling. Na oczach publiczności rozgrywają się efektowne pojedynki barwnych postaci, przepełnione karkołomnymi akrobacjami i niesamowitymi zwrotami akcji, a wszystko to tworzy nietuzinkową fabułę rodem z najlepszych filmów sensacyjnych z Hollywood. O oprawę gali zadba profesjonalny zespół z USA, który organizował liczne wydarzenia WWE.W trakcie gali Kinguin Prime Time Wrestling #1 Revolucja, będziemy mogli podziwiać umiejętności znanego na całym świecie zapaśnika Santino Marella. Przez wiele lat występował on na galach legendarnej amerykańskiej organizacji WWE, zdobywając wiele pasów mistrzowskich. Na gali w Chorzowie nie zabraknie również innych znanych wrestlerów, takich jak Nick Aldis, Chris Masters czy Joe E. Legend. Jakby tego było mało na gali zobaczymy Trybsona, znanego przede wszystkim z programu reality show „Warsaw Shore”. Jego pasją jest również MMA. Nie zabraknie również Szymona Września, znanego jako Taxi Złotówa, który w lutym tego roku pokonał na ringu Marcina Najmana. Pełna lista zawodników będzie dostępna na stronie organizatora. Dzień przed galą, 8 października, odbędzie się uroczystość podpisania kontraktów z udziałem kluczowych zawodników. Nie zabraknie na niej emocji i trash talku, to będzie przedsmak tego co zobaczymy w sobotę.Dwa tygodnie temu Kinguin został ogłoszony sponsorem tytularnym gali. Kinguin, we współpracy z organizatorami przygotuje unikalne przedmioty kolekcjonerskie NFT (Non-Fungible Tokens). Będą one zawierać zdjęcia i filmy zapaśników, jak również gospodarzy i celebrytów uczestniczących w gali. Zostaną one przygotowane w formie statycznych, kolekcjonerskich kart, będą też zawierać animowane wersje, które podkreślają niektóre z najlepszych wrestlingowych momentów gali. Będzie można zobaczyć na nich akrobacje powietrzne, efektowne rzuty, brutalne finishery - do wyboru, do koloru! Wszystko to zostanie uwiecznione w tej wyjątkowej, jedynej w swoim rodzaju kolekcji. NFT będą przygotowane w czterech poziomach: Legendarne, Złote, Srebrne oraz Rzadkie, które zostaną pokazane w postaci animowanej ikony umieszczonej na karcie. Wersja legendarna będzie w pełni animowana, a niższe poziomy będą miały ognisty kontur w dopasowanym kolorze. Dodatkowo pojawią się informacje o „serii produktów” i „edycji”. Najcenniejsze będą pierwsze edycje, które będą limitowane ilościowo i stworzone z myślą o kolekcjonerach. Każda seria będzie poświęcona jednej gali. NFT będą zawierać karty zawodników, jak również wyjątkowe momenty danej gali.Więcej informacji o Kinguin Prime Time Wrestling i tych wyjątkowych przedmiotach kolekcjonerskich NFT można znaleźć tutaj Arkadiusz Pan Pawłowski, współzałożyciel Prime Time Wrestling, powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni z faktu, iż produkujemy ten rewolucyjny projekt w Polsce, goszcząc w Chorzowie jedne z największych międzynarodowych gwiazd wrestlingu. Kinguin jest dla nas strategicznym partnerem. Dzięki tej współpracy możemy zaoferować fanom szansę zapamiętania tego historycznego wydarzenia, poprzez przedmioty kolekcjonerskie NFT. Mamy nadzieję, że fani na widowni oraz oglądający nas z domu, będą przeżywać niesamowite emocje i cieszyć się tym wydarzeniem, tak samo jak my”.Robert Kalbarczyk, Chief Operating Officer w Kinguin powiedział: „Jesteśmy bardzo podekscytowani, że zostaliśmy sponsorem tytularnym Kinguin Prime Time Wrestling i możemy być częścią historycznego wydarzenia na polskiej scenie wrestlingu. Z organizatorami znamy się od wielu lat i naprawdę cieszymy się, że robimy wspólnie ten krok, wspierając tak wyjątkowy projekt. Nie możemy się też doczekać tych emocji oraz upamiętnienia wydarzenia dzięki ekskluzywnym przedmiotom kolekcjonerskim NFT, dzięki czemu fani będą mogli kolekcjonować unikalne pamiątki z gali”.Gala Kinguin Prime Time Wrestling #1 Revolucja odbędzie się na żywo w sobotę 9 października o godzinie 19:00 w Chorzowie. Bilety można kupić online, a ceny zaczynają się od 50 zł. Dodatkowo, bilety będzie można zdobyć za darmo na kanałach społecznościowych Kinguin (szczegóły wkrótce na Facebook: www.facebook.com/Kinguin.net oraz Twitter: www.twitter.com/kinguinnet ). Wydarzenie będzie również transmitowane na żywo w internecie, bez żadnych opłat, na Sport.tvp.pl oraz Twitch. Polscy kibice będą mogli również oglądać transmisję w lokalnych kanałach telewizyjnych.O Prime Time WrestlingPro wrestling to niezwykle ekscytująca dyscyplina z pogranicza sportu i rozrywki, widowisko angażujące w niebywały sposób publiczność. Na galach nie brakuje charakterystycznych i charyzmatycznych postaci, które walczą ze sobą ku uciesze fanów.Kinguin Prime Time Wrestling to podejście do stworzenia działającego modelu gali wrestlingowej, która będzie pełna szalonych akrobacji, potężnych rzutów, nieprzewidywalnych zwrotów akcji i mnóstwa gwiazd znanych nie tylko z polskich aren, ale także najlepszych federacji na świecie.O Kinguin:Kinguin to wiodący globalny rynek gier wideo, którego misją jest zwiększanie doświadczeń graczy w dowolnym miejscu i czasie. Firma została założona w 2013 roku i jest najbardziej znana z cyfrowej platformy handlowej Kinguin.net. Globalny rynek gier wideo, z ponad 10 milionami zarejestrowanych użytkowników, oferuje ponad 50 000 unikalnych produktów cyfrowych, od gier wideo po oprogramowanie i usługi komputerowe.Kinguin jest również głównym patronem branży e-sportowej, uznawanym za jednego z pierwszych sponsorów międzynarodowych turniejów, wydarzeń oraz organizacji e-sportowych. Firma otworzyła dwa nowoczesne fizyczne obiekty e-sportowe w Europie. Kinguin Esports Performance Center jest jednym z najbardziej profesjonalnych i zaawansowanych technologicznie centrów treningowych dla drużyn esportowych w Europie. Kinguin Esports Lounge to jedna z najbardziej innowacyjnych lokalizacji dla wszystkich pasjonatów gier video.