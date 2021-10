चांगल्यासाठी भरती 9 वर्षांच्या एलए गर्ल इंद्रधनुष्य केक्स लँडिंग गोड टमटम साठी अभिनंदन

9 वर्षांच्या मुलीने इंद्रधनुष्य केक्स एमीच्या बेक शॉपच्या चॉकलेट चिप सी सॉल्ट कुकीजचा गोड आढावा #amybakeshop #thesweetestgigs #ireviewmomtreats www.iReviewMomTreats.com Graduated from University in the US, looking for a job in tech and have at least 2 years of work experience, we have a client who will sponsor F1 and H1 #landsweetjob #geth1visa www.HelpYouStayintheUSA.com Recruiting for Good helps companies find talented professionals. Creative staffing solutions for a better tomorrow #staffingsolutions #makepositiveimpact www.RecruitingforGood.com

रिक्रूटिंग फॉर गुड प्रतिभावान मुलांसाठी सर्वात गोड उद्योग तयार करते. ‘रेनबो केक्स’ स्वाद घेईल आणि LA मधील आईने बनवलेल्या Amy's Shop Treats ची पुनरावलोकने लिहिल.

रेनबो केक्स, गोड गिग मिळाल्याबद्दल अभिनंदन, तुमच्या गोड रिव्ह्यूस ची वाट पाहत आहे!” — Carlos Cymerman, Fun Advocate+Founder, Recruiting for Good

SANTA MONICA, CALIFORNIA, UNITED STATES, September 30, 2021 / EINPresswire.com / -- Recruiting for Good मजेदार प्रेमळ स्टाफिंग एजन्सी, Recruiting for Good, कंपन्यांना प्रतिभावान तंत्रज्ञ व्यावसायिक शोधण्यात मदत करते आणि सकारात्मक परिणाम करण्यासाठी उत्पन्न उत्पन्न करते.Recruiting for Good भरती साठी आणि प्रतिभाशाली मुलांना जीवनासाठी तयार करण्यासाठी गोड गिग तयार करते; वास्तविक जीवनातील कामाचे अनुभव तयार करून, कौशल्य/प्रतिभा विकसित करून आणि सकारात्मक जीवन मूल्ये शिकवते ( iAppreciate Myself ).दर महिन्याला, 9 वर्षांची मुलगी 'रेनबो केक्स' एका गोड मिठाईवर काम करेल; iReview मॉम ट्रीट करते (Amy's Bake Shop Treats), आणि समुदायाला प्रेरणा देण्यासाठी ‘रेनबो केक्स’ इंग्रजी आणि मराठीमध्ये गोड समीक्षा लिहिल. जेव्हा रेनबो केक्स उत्तम काम करते; तिला पुन्हा कामावर घेतले जाते (जसे वास्तविक जगात दिसते).रिक्रूटिंग फॉर गुड फाउंडर, कार्लोस सायमरमन यांच्या मते, "Recruiting for Good सुरू करण्यापूर्वी, मी एक शिक्षक होतो, मला एक मनोरंजक जीवन जगण्यासाठी मुलांना प्रेरणा, मार्गदर्शक आणि तयार करायला आवडते.Aboutरेनबो केक्स लँडेड द स्वीटेस्ट गिग iReview मॉम्स ट्रीट्स (एमीच्या बेक शॉपद्वारे बनवलेले). दर महिन्याला, ती चव घेईल आणि एक गोड समीक्षा लिहितील. जेव्हा ती उत्तम काम करते; तिला आणखी एक गोड टमटम मिळते (अगदी वास्तविक जगात असते तसे !) www.iReviewMomTreats.com Since 1998, Recruiting for Good has been a purpose driven staffing company. Companies retain our recruiting agency to find talented and value driven professionals who love to use their talent for good in Engineering, and Information Technology. We're generating proceeds to make a positive impact. www.RecruitingforGood.com #landsweetjob #lovelife #makepositiveimpact. Looking to land a sweet job and love life. Send us your resume today.भारतात तुमच्या कुटुंबाने तुमच्यासाठी अमेरिकेत शिकण्यासाठी बलिदान दिले आहे का, तुम्ही तंत्रज्ञानात आहात का? F1 किंवा H1 प्रायोजकत्व शोधत 2 वर्षांचा कामाचा अनुभव आणि अमेरिकेतील विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी आहे का? रिकरूटिंग फॉर गुड मध्ये भरती करण्यासाठी एक क्लायंट आहे जो अधिक माहिती जाणून घेण्यास मदत करू शकतो www.HelpYouStayinUSA.com