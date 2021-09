DREAM YACHT GROUP KONSOLIDIERT BETEILIGUNGEN UND BEHAUPTET POSITION ALS WELTMARKTFÜHRER

Dream Yacht Group

PARIS, FRANCE, September 30, 2021 /EINPresswire.com/ -- Die PPF Group, Europas führende private Finanzgruppe, und die französische Groupe Bénéteau, einer der weltweit führenden Yachthersteller, haben ihre Investitionen in das Kapital der Dream Yacht Group über ein Joint Venture abgeschlossen, das 60 Millionen Euro an neuem Eigenkapital bereitstellen wird (60% im Besitz von PPF und 40% im Besitz der Groupe Bénéteau).

Die beiden neuen Anteilseigner werden zusammen 87% des Kapitals halten, während die restlichen 13% in den Händen von Loïc Bonnet, Gründer und CEO der Dream Yacht Group, sowie des Management- und Investmentfonds NextStage, der 2,6 Millionen Euro reinvestiert, und des Industrieunternehmens Fountaine-Pajot verbleiben.

Konsolidierte Finanzlage und eine verstärkte Strategie

Mit dieser Finanzspritze ist die finanzielle Situation der Gruppe nun konsolidiert. Die Kapitalerhöhung deckt den Finanzierungsbedarf, der im Geschäftsplan festgelegt ist, und unterstützt die langfristige Strategie der Gruppe, ihre Position als Marktführer in den schnell wachsenden Sektoren des nautischen Tourismus, der Vermietung von Yachten mit oder ohne Besatzung und Katamaran-Fahrten.

Das Modell der Dream Yacht Group bietet Kunden die Möglichkeit, Segelyachten an den schönsten Orten der Welt zu mieten. Dieses Angebot, das tage- und wochenlanges Segeln mit oder ohne Skipper ermöglicht, hat sich in diesem Sommer nach dem Abklingen der COVID-Krise erneut als sehr erfolgreich erwiesen. Die Buchungen haben alle bisherigen Rekorde gebrochen, die Auslastung ist während der gesamten Saison auf dem höchsten Stand verblieben und ist auch heute noch so hoch.

Als Reaktion auf die Beliebtheit des Modells, das es ermöglicht, „die schönsten Orte der Welt vom Meer aus mit den Menschen, die Sie lieben, zu entdecken", eröffnet Dream Yacht in Zusammenarbeit mit privaten Investoren, die von einem System des Eigentums unter Mietverwaltung profitieren möchten, neue Möglichkeiten für den Erwerb von Segelyachten. Mehr als 265 neue Yachten, zu 100% in Frankreich hergestellt (70% Katamarane und 30% Einrumpfboote), könnten in den nächsten zwei Jahren zur Dream Yacht-Flotte stoßen.

Der Digitalisierungsprozess mit den Webseiten von Dream Yacht Charter und der 2018 hinzugekommenen Plattform SamBoat wird die internationale Entwicklung im Bereich der kostenpflichtigen Dienstleistungen und des Vertriebs weiter beschleunigen.

Loïc Bonnet, CEO und Gründer der Dream Yacht Group, sagte: „Mit dem Einstieg von zwei Global-Playern, die ein sehr hohes Maß an Expertise in der Industrie und im Finanzwesen vereinen, sichert sich die Dream Yacht Group eine solide Finanzierung, um den Aufschwung zu beschleunigen. Unsere oberste Priorität wird es sein, einerseits die Nachfrage einer schnell wachsenden Kundschaft zu befriedigen, die ohne Einschränkungen segeln möchte, und andererseits die Entwicklung unserer Digitalisierung zu intensivieren.“

Die investierende Allianz kombiniert die Unterstützung eines Finanzinvestors mit einem verwalteten Vermögen von 40 Milliarden Euro, der die digitale Transformation in seinen Beteiligungen nutzt, um den fragmentierten Markt für Segelyachtcharter auf globaler Ebene zu konsolidieren, mit dem Wunsch eines großen Herstellers im Marinesektor, in den Dienstleistungssektor zu diversifizieren.

Dream Yacht Charter wurde im Jahr 2000 von Loïc Bonnet gegründet und war ursprünglich ein Charterunternehmen mit 6 Yachten auf den Seychellen. Die Dream Yacht Group wird im Jahr 2021 einen Umsatz von voraussichtlich mehr als 120 Millionen Euro erzielen. Die Gruppe, die mehr als 600 Mitarbeiter in 31 Ländern beschäftigt, ist in 52 der beliebtesten Reiseziele der Welt vertreten und betreibt 930 Einrumpfboote und Katamarane. Die Dream Yacht Group besteht aus Dream Yacht Charter, dem Weltmarktführer in diesem Sektor und dem Weltmarktführer bei der Vermietung von Hausbooten, Dream Yacht Sales, das für den Verkauf von Booten an private Investoren zuständig ist, und SamBoat, einer digitalen Plattform für die tägliche oder wöchentliche Bootsvermietung.

