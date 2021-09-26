مع جدول فعاليات حافل جناح الفلبين جاهز لانطلاق "إكسبو" قبيل الافتتاح
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 26, 2021 /EINPresswire.com/ --
Rosvi C. Gaetos, PDTI Assistant Secretary for the Trade Promotions Group and PH Expo 2020 Dubai, Alternate Commissioner General
مع ترقب العالم انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الفلبينية رسمياً عن استكمال جناح الفلبين بنسبة 100٪ واستعداده لاستقبال زوار الحدث الدولي قبيل الافتتاح الرسمي.
وتأكيداً على الدور الكبير والجهود المتضافرة لجميع فرق العمل، قالت روسفي جيتوس، الوزيرة المساعدة لوزارة التجارة والصناعة الفلبينية والمفوض العام المناوب: "نحن فخورون بالإعلان أن جناح الفلبين "البانجكوتا" أصبح جاهزاً للترحيب بملايين الزوار في منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي. ويعبّر استكمال الجناح عن كلمة "بيانيهان '' (وهي كلمة فلبينية تعني التعاون كمجتمع واحد) والتي انعكست على مختلف فرق العمل من دولة الإمارات العربية المتحدة والفلبين، من أجل تحقيق هذا الإنجاز الكبير تماشياً مع رؤية حكومة الفلبين."
هذا وقد بدأت البروفات الفنية للعروض التي سيقدمها الجناح لضمان تقديم مشاهد تحبس الأنفاس وتسلط الضوء على بيانات علمية وإنسانية عن الفلبين وشعبها، حيث ستعرض الدولة مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي سيتم تنفيذها من قبل عدد مختار بعناية من الفنانين المرئيين والرقميين، على مدار ستة أشهر للحدث العالمي.
جدول حافل بالفعاليات
وبهذا الصدد، قالت شارمين مينيون يالونج، الملحق التجاري في مركز التجارة والاستثمار الفلبيني – دبي: "ستعزز مشاركتنا في إكسبو 2020 جهود الحكومة الفلبينية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتصدير منتجاتنا وخدماتنا عالية الجودة. وتماشياً مع هذه الرؤية، قمنا بإعداد جدول كامل لفعاليات متنوعة للأشهر الستة المقبلة والتي ستسلط الضوء على معظم القطاعات الحيوية في الفلبين."
ولجذب مستثمرين رئيسيين من قطاع الطعام والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات، والحلال، وعدد من القطاعات الأخرى، أشارت يالونغ أنه من المقرر تنظيم مؤتمرات وزيارات لوفود رسمية وعدد من الفعاليات ذات الصلة بما في ذلك مهرجان الأطعمة الفلبينية القادم، اليوم الوطني للفلبين، وكذلك المشاركة في المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان ومعرض "جلفود 2022".
ونظرًا لأن حركة السفر لا تزال تمثل تحديًا، أشار مركز التجارة والاستثمار الفلبيني – دبي إنه سيتم تنظيم فعاليات بين الشركات عبر منصة "زوم"، وإنشاء معارض تجارية رقمية من خلال منصة تنظيم المؤتمرات الافتراضية "هوبين".
دعم كامل من الجالية الفلبينية
أعرب عدد من المؤسسات الفلبينية في دولة الإمارات عن دعمها الكامل حيث تسعى إلى تشجيع الجالية الفلبينية على الترويج للجناح الفلبيني "البانجكوتا".
وبهذا الصدد، قال إريكسون رييس، رئيس النادي الفلبيني الاجتماعي: "ستلعب الجالية الفلبينية في دولة الإمارات دوراً كبيراً في المشاركة بفعاليات جناح الفلبين في إكسبو. كما أننا سنعمل في النادي الفلبيني الاجتماعي على تنظيم عدد من الأنشطة التي من شأنها أن تسلط الضوء على مواهبنا في الفن، الأمر الذي يؤكد على دعمنا وترويجنا للفلبين وجناحها."
من جانبه، قال بوبي كاريلا، رئيس مجلس الأعمال الفلبيني: "لقد قمنا بإعداد مجموعة من الحملات الرقمية والأنشطة لمشاركة قصة "البانجكوتا" "ليس فقط للجالية الفلبينية في الإمارات، ولكن أيضًا لملايين المقيمين بالدولة والسياح الذين سيستمتعون بالقصة الغامرة لتاريخ الفلبين على مدى 4000 عام."
وقال كريستيان فاسكيز، رئيس المهندسين المعماريين المتحدون في الفلبين بدبي: "يعد جناح الفلبين وتصميمه المعماري مثالاً حياً وشهادة على إبداعنا وذوقنا الرفيع في التصميم. يشهد هذا الجناح والتفاصيل المعقدة في كل مساحة من مساحاته على المهارات والمواهب التي يتمتع بها مهندسينا والمعترف بها عالميًا."
Vince Ang
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