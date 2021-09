ESI Tech rassemble son portefeuille de services et de solutions en cybersécurité sous un seul groupe, Gardien Virtuel

Virtual Guardian aidera les clients à identifier, protéger et répondre au monde des menaces en constante évolution.” — Greg Rokos

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, September 27, 2021 / EINPresswire.com / -- ESI Technologies est fière d'annoncer le regroupement de son portefeuille de services et de solutions de cybersécurité sous la marque Gardien Virtuel , connue et respectée depuis plus de 15 ans. Gardien Virtuel illustre notre volonté de fournir une protection claire et efficace à 360 degrés. Nos experts techniques et notre équipe de services professionnels travaillent en tandem avec notre SOC fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et géré par des spécialistes chevronnés de la cybersécurité. Le lancement du nouveau site Web Gardien Virtuel illustre notre engagement à aligner les exigences commerciales des clients sur les défis actuels en matière de sécurité auxquels les organisations sont confrontées dans le cadre de leur transformation numérique.Chez ESI, nous reconnaissons que la complexité croissante de l'environnement informatique ne peut plus être protégée uniquement par des contrôles de sécurité basés sur le périmètre. « Les équipes de sécurité au Canada font face à une ‘surcharge d'alertes’ alors que les organisations étendent la surveillance des menaces pour ajouter des sources d'information comme les renseignements sur les menaces, les données NetFlow, la télémétrie des points d'extrémité et plus encore. 48 % des décideurs canadiens en matière de TI indiquent qu'ils ont du mal à enquêter sur tous les événements les plus prioritaires », affirme Yogesh Shivhare, analyste principal en cybersécurité chez IDC Canada. La pénurie de compétences est une préoccupation constante pour de nombreuses organisations.« Alors que la cybersécurité devrait être au cœur des préoccupations de chaque organisation, la plupart des entreprises recherchent l'expertise d’un fournisseur de services gérés en sécurité pour les aider à relever les défis posés par l'évolution de l’environnement d’affaires qui a changé avec l'augmentation du travail à distance, l'ajout de points d’extrémité et les exigences mondiales qui accélèrent le temps de mise en marché », a déclaré Greg Rokos, président d’ESI Technologies. « Les clients recherchent un partenaire de confiance capable de leur fournir tous les services et solutions de sécurité sous un même toit, tout en tirant parti des connaissances de nos équipes de services professionnels pour améliorer la posture de sécurité de leur organisation et la sensibilisation globale de leur personnel. Gardien Virtuel les aidera à identifier, protéger et réagir au monde des menaces en constante évolution. » Selon IDC, 57 % des décideurs canadiens en matière de TI indiquent que leur fournisseur de services de sécurité offre et maintient une bien meilleure posture de sécurité pour leur organisation qu'ils ne pourraient le faire eux-mêmes.À propos de Gardien VirtuelGardien Virtuel fournit des solutions, des services et des produits de cybersécurité aux organisations en veillant à ce que les actifs et systèmes numériques soient protégés contre les menaces internes et externes. Gardien Virtuel est une filiale à part entière d’ESI Technologies. Elle compte plus de 100 professionnels expérimentés, dotés d’un large éventail de capacités, et constitue une société de cybersécurité offrant un guichet unique. www.gardienvirtuel.ca À propos d’ESI TechnologiesESI Technologies favorise l’agilité et l’innovation des entreprises en proposant des solutions afin d’intégrer, de connecter, de gérer et de protéger leurs données pour en dégager un avantage concurrentiel tangible dans un marché en constante évolution. En combinant son expertise technologique en modernisation des TI et résilience numérique avec sa grande compréhension des enjeux d’affaires, ESI soutient la transformation numérique des organisations en Amérique du Nord. Établie à Montréal, ESI possède également des bureaux à Québec, à Toronto et aux États-Unis par l’entremise de sa filiale Civatree. www.esitechnologies.com