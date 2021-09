"A Cowboys' Life", Doug Adkins - Chanteur Country Auteur Compositeur Nouveau CD

Doug Adkins "A Cowboys' Life" CD Cover A Cowboys' Life Coffee Doug Adkins with Guitar for "A Cowboys' Life" CD Review

NASHVILLE, TENNESSEE, UNITED STATES, September 20, 2021 / EINPresswire.com / -- Le 10e CD de Doug Adkins, intitulé « A Cowboys' Life », est une nouvelle expérience musicale country exaltante pour tous ceux qui sont avides de savoir où est passée la véritable musique country. Écoutez aisément toutes les chansons dans une vidéo YouTube raccourcie et condensée ici :"Une vie de cow-boy" de Doug AdkinsCe CD de 15 chansons, avec ses styles et son énergie variés, procure une expérience d'écoute dynamique de la musique country! Du country traditionnel et américain au rock Roots, en passant par le folk, la musique de cowboy, le blues country et le Honky Tonk, tout est là et présenté de manière fluide alors que 15 chansons se mêlent magistralement afin de créer un moment exceptionnellement agréable. Enregistré avec certains des meilleurs musiciens de studio de Nashville, Doug Adkins démontre une fois de plus pourquoi il a gagné autant de respect dans le monde entier en tant qu'auteur-compositeur et artiste d'enregistrement. Sans réserve dans son approche, Adkins emmène l'auditeur du premier numéro country traditionnel "Stand for Something" à "Get A Little Drunker With Me Baby", une interprétation innocente et humoristique d'un couple d'âge moyen se réunissant dans un country club, dansant et remarquant qu'aucun d'entre eux ne possède de bagues en diamant. Écouter - Acheter ... Doug Adkins Music! Le prochain volet sur la liste des chansons s'intitule "It would Break Her Heart", où Adkins se demande humblement et honnêtement pourquoi les pensées d'une relation passée "s'attardent toujours dans son esprit, alors qu'il n'y a rien là-bas avec elle qu'il puisse désirer".La chanson "Billy Wants To Dance" métamorphose immédiatement l'ambiance avec son histoire amusante et entraînante de la vue d'être un "Front Man - Singer" sur scène dans un bar country. Elle témoigne des choses humoristiques que vous voyez de ce point de vue. De là, c'est le retour aux sons country classiques pour lesquels Adkins est devenu célèbre avec les titres "Too Much Worry" et "Hold On". Sur ces numéros, Brent Mason (guitares) et Scotty Sanders (guitare en acier) ont mis leurs inoubliables sons signatures légendaires. La chanson au volant numéro 7 "Country Certified" est un clin d'œil à tous les "Country Boys" à travers le monde. Elle expose un côté particulièrement touchant dans le deuxième couplet avec un hommage au grand-père d'Adkins qui avait l'habitude de dresser des chevaux sauvages comme occupation professionnelle avant qu'il ne décède de la tuberculose alors que le père de Doug Adkins n'avait que 12 ans.Le numéro 8, une véritable ballade de cow-boy et la chanson titre du CD "A Cowboys' Life", est exactement ce que vous pouvez vous attendre à entendre lors d'un vrai feu de camp ou d'une campagne de bétail à travers le Montana, le Wyoming, le Texas ou l'Oklahoma. Ensuite, le banjo, la guitare en acier et la musique country sur le morceau "Jesse James", recentralisent l'énergie. Selon Adkins, il s'agit en fait d'une relation incognito, une chanson de réflexion personnelle camouflée par des images de combats d'armes à feu, des chevauchées dans la prairie, sachant que demain, quelque part, il doit y avoir quelque chose en quoi croire.À ce stade, l'auditeur se demande où pouvons-nous aller à partir de là, chose pour laquelle Adkins ne déçoit pas ! Comme pour faire un 360, « Tail Lights In The Mirror » et « One Kiss » nous replongent dans le monde Americana Country – Roots Rock avec une écriture solide et des thèmes extrêmement bien conçus. Puis, émergeant de nulle part et certainement inattendu, nous voyons un trait de personnalité de Doug Adkins dont il ne savait probablement pas qu'il existait avec son offrande à son éducation dans l'Église alors qu'il livre probablement le succès surprise de l'album entier, une chanson intitulée "Amen", dans laquelle il dévoile la vulnérabilité et l'acceptation de sa propre faiblesse dans l'esprit humain deviennent la force de cette chanson. Le numéro 13, "Talk Of The Town", est un doux numéro country émouvant où le chanteur déclare son appréciation pour le type de femme qui n'a pas toujours à "se démarquer dans la foule ", mais qui n'en est pas moins l'amour de sa vie ! La chanson numéro 14 "Please Stay" est peut-être l'une des pistes les plus intéressantes et les plus révélatrices où Adkins démontre sa polyvalence vocale et sa gamme lorsqu'il proteste : "Je ne veux pas être un autre de ces gars, je ne veux pas t'entendre dire au revoir, c'est aussi loin que je pensais être, s'il te plaît reste avec moi".La piste finale, le numéro 15 est un hommage aux légendaires auteurs-compositeurs texans Ed et Patsy Bruce , décédés tous deux en 2021. La chanson, précédemment publiée par Adkins où il chantait les paroles enregistrées par Willie Nelson ont été remplacées par les paroles originales composées par Ed et Patsy Bruce . Le résultat est une version optimiste, remixée et remasterisée du classique intemporel « Mammas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys ». Adkins rend justice à la chanson, et tous ceux qui aiment la version classique de Willie Nelson apprécieront sûrement aussi l'approche adoptée ici.

