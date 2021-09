"A Cowboys' Life", Doug Adkins - Country Sänger Songschreiber Neue CD-Veröffentlichung

Doug Adkins latest CD, "A Cowboys' Life"

NASHVILLE, TENNESSEE, UNITED STATES, September 20, 2021 / EINPresswire.com / -- Doug Adkins' 10. CD mit dem Titel "A Cowboys' Life" ist ein frisches, berauschendes Country-Musikerlebnis für alle, die sich jemals gefragt haben, wo echte Country-Musik geblieben ist? Hören Sie sich hier bequem alle Songs in einem verkürzten kurzgefassten YouTube-Video an:"A Cowboys' Life" von Doug AdkinsDiese 15-Song-CD bietet mit ihren unterschiedlichen Stilen und ihrer Energie ein dynamisches Country-Musik-Erlebnis! Von Traditional und Americana Country über Roots Rock bis Folk, Cowboy Music, Blues Country bis Honky Tonk, alles ist hier und wird nahtlos vorgestellt, während 15 Songs meisterhaft ein- und ausweben, um eine außergewöhnlich angenehme Zeit zu schaffen. Aufgenommen mit einigen der besten Studiomusiker aus Nashville, zeigt Doug Adkins einmal mehr, warum er als Songwriter und Aufnahmekünstler weltweit so viel Respekt erlangt hat. Kompromisslos in seiner Herangehensweise führt Adkins den Hörer von der traditionellen Country-Eröffnungsnummer „Stand for Something“ zu „Get A Little Drunker With Me Baby“, einer humorvollen, einfachen Interpretation eines Paares mittleren Alters in einem Country Club, das tanzen und bemerkt, dass sie beide keine Diamantringe tragen. Hören Sie hier Musik von Doug Adkins Als nächstes auf der Tracklist steht "It Would Break Her Heart", in dem Adkins demütig und ehrlich hinterfragt, warum Gedanken an eine vergangene Beziehung immer noch "in seinem Kopf bleiben, wenn er mit ihr nichts hat, wo er sich jemals sehnen könnte".Der Song „Billy Wants To Dance“ ändert sofort die Stimmung mit seiner optimistischen, treibenden, lustigen Handlung, wenn man ein „Front Man – Singer“ auf der Bühne einer Country-Bar ist und Zeuge der humorvollen Dinge ist, die man aus dieser Perspektive sieht. Von dort geht es zurück zu den klassischen Country-Sounds, für die Adkins mit den Titeln „Too Much Worry“ und „Hold On“ bekannt geworden ist. Auf diese Nummern haben Brent Mason (Gitarren) und Scotty Sanders (Stahlgitarre) ihre unvergesslichen legendären Signature-Sounds gelegt. Der harte, muntere Nummer-7-Song "Country Certified" ist eine Wink zu allen "Country Boys" auf der ganzen Welt und zeigt in der zweiten Strophe eine besonders rührende Seite mit einer Würdigung an Adkins' Großvater, der früher Wildpferde für seinen Lebensunterhalt zähmte, bevor er an Tuberkulose starb, als der Vater von Doug Adkins gerade 12 Jahre alt war.Nummer 8, eine echte Cowboy-Ballade, und der Titelsong der CDs „A Cowboys' Life“ ist genau das, was Sie bei einem echten Lagerfeuer oder auf einem Viehtrieb durch Montana, Wyoming, Texas oder Oklahoma erwarten würden. Als nächstes ist es das Banjo, die Steelgitarre und das Country-Picking auf dem Track „Jesse James“, der die Energie wieder in den Fokus rückt, was Adkins erklärt, dass es sich tatsächlich um eine Inkognito-Beziehung handelt, ein Selbstbetrachtungslied, das mit Bildern von Schießereien verkleidet ist und Ihr Pferd ausreitet auf der Prärie und wissend, dass es morgen irgendwo „Must Be Something To Believe“ geben wird.An dieser Stelle fragt sich der Hörer, wohin wir von hier aus gehen können, wobei Adkins nicht enttäuscht! „Tail Lights In The Mirror“ und „One Kiss“ bringen uns wie für einen 360er zurück in die Americana Country – Roots Rock-Welt mit solidem Songwriting und extrem gut ausgearbeiteten Themen. Dann sehen wir aus dem Nichts und sicherlich unerwartet eine Seite von Doug Adkins, von der höchstwahrscheinlich nicht wusste, dass sie existiert, mit seinem Angebot an seine kirchliche Erziehung, da er wahrscheinlich den Schläfer des gesamten Albums liefert, einen Song mit dem Titel „Amen“, in dem gezeigt wird Verletzlichkeit und Akzeptanz der eigenen Schwäche im menschlichen Geist werden zur Stärke dieses Songs. Nummer 13, „Talk Of The Town“, ist eine süße bewegende Country-Nummer, in der der Sänger seine Wertschätzung für die Art von Dame erklärt, die nicht immer „in der Menge auffallen muss, “ ist aber trotzdem die Liebe seines Lebens! Song Nummer 14 „Please Stay“ ist vielleicht einer der interessanteren und aufschlussreicheren Tracks, bei denen Adkins seine stimmliche Vielseitigkeit und Reichweite zeigt, wenn er sich dagegen erhebt: „Ich will nicht noch einer von diesen Typen sein, ich will dich nicht Auf Wiedersehen sagen hören, das ist so weit, wie ich dachte, dass ich jemals sein würde, bitte bleib bei mir.“Der letzte Eintrag, Nummer 15, ist eine Würdigung an die legendären texanischen Songwriter Ed und Patsy Bruce, die beide 2021 verstorben sind. Der Song, der zuvor von Adkins veröffentlicht wurde und bei dem er den von Willie Nelson aufgenommenen Text sang, wurde ausgetauscht und durch den Originaltext ersetzt, den Ed und Patsy Bruce geschrieben haben. Das Ergebnis ist eine peppige, neu abgemischte und neu beherrschte Version des zeitlosen Klassikers "Mammas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys". Adkins wird dem Song gerecht, und wer die klassische Version von Willie Nelson liebt, wird sicher auch an der hier gewählten Herangehensweise Gefallen finden.Erfahre mehr über Doug Adkins und seine neue CD "A Cowboys' Life"Hören Sie mehr Musik von Doug Adkins unter https://www.dougadkins.com/music Besuchen Sie uns in den sozialen Medien:Kontakt und Buchung von Doug Adkins:dougadkinscountry@gmail.com

