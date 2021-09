Weltfriedensgipfel ruft zu konzertierten Aktionen für nachhaltigen Frieden in der neuen Normalität auf

7. Jahrestag des HWPL-Weltfriedensgipfels vom 18. September Der HWPL-Vorsitzende Man Hee Lee ruft zu einer konzertierten Aktion zum Aufbau einer friedlichen Welt auf Virtuelles Event zum 7. Jahrestag des HWPL-Weltfriedensgipfels vom 18. September

SEOUL, REPUBLIC OF KOREA , September 20, 2021 / EINPresswire.com / -- Am 18. September 2021 fand der 7. Jahrestag des HWPL World Peace Summits online statt. Die diesjährige Veranstaltung befasste sich mit dem Fortschritt der internationalen Bemühungen und den Plänen zur Förderung der Friedensagenda in der Ära der „Neuen Normalität“.Der Organisator der Veranstaltung, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), hat bürgernahe Friedensförderungsaktivitäten durchgeführt, um eine „Kultur des Friedens“ zu schaffen, die von der UNO und der internationalen Gemeinschaft befürwortet wird, und um seit dem Weltfriedensgipfel 2014 ein Umfeld friedlicher Koexistenz zu verwirklichen.Diese Veranstaltung präsentierte die konzertierte Aktion für nachhaltigen Frieden mit Fällen aus verschiedenen Bereichen wie Völkerrecht, Religion, Bildung und Medien. Außerdem ging es um die internationale Zusammenarbeit zur Überwindung der aktuellen Krise, die das Zusammenleben und die Harmonie der Menschheit bedroht, und die während der Pandemie in den Vordergrund gerückt ist.Die Bemühungen von HWPL zur Friedenskonsolidierung, rechtliche Grundlagen und internationale Normen für den Frieden durch die Verbindung globaler Akteure zu schaffen, verkörpern sich in ihren Bemühungen, das Völkerrecht für den Frieden durch die Ausarbeitung der Deklaration des Friedens und der Beendigung der Kriege (DPCW) zu unterstützen.„Das DPCW-Handbuch ermöglicht es uns, Studierenden und anderen systematisch das Völkerrecht und die Essenz des Friedens zu lehren. Es ermöglicht ihnen, Dozenten im darauffolgenden Kurs zu werden“, betonte Herr Mizanur Rahman, leitender Berater der Asiatischen Vereinigung der RechtswissenschaftlerInnen (AALP) sowie ehemaliger Vorsitzender der Nationalen Menschenrechtskommission in Bangladesch (NHRC-BD), und betonte die Notwendigkeit zur Förderung des öffentlichen Diskurses zum Thema Friedensbildung durch die Wissenschaft.Zusätzlich zu den Grundprinzipien des Friedens, die den Nationen zur Einhaltung zugewiesen sind, hat die DPCW Prinzipien vorgelegt, die in der heutigen Zeit behandelt werden sollten, wie das Verbot der Anwendung von Gewalt, die Förderung der Religionsfreiheit und die Bürgerbeteiligung, um eine Kultur des Friedens zu verbreiten. Insbesondere besagt sie, dass Bemühungen für den Frieden von allen Mitgliedern der globalen Gesellschaft ausgehen sollten, indem nicht nur Nationalstaaten, sondern auch internationale Organisationen und alle Bürger als Hauptakteure der Friedensstiftung bezeichnet werden.„Wir wissen, dass es schwer sein wird, Frieden zu erreichen, wenn wir nicht alle dafür arbeiten. Aus diesem Grund müssen wir Kinder, Jugendliche und Erwachsene ermutigen, verbalen Missbrauch zu verhindern und darauf hinzuarbeiten, Ungleichheiten abzubauen und zu beseitigen, um eine gerechtere, stabilere und friedlichere Welt zu erreichen“, betonte die ehemalige Präsidentin Ecuadors, Dr. Rosalia Arteaga Serrano.Octavia Alfred, Ministerin für Bildung, Personalplanung, Berufsbildung und nationale Exzellenz der Dominikanischen Republik, erklärte, dass die SchülerInnen durch die HWPL-Friedenspädagogik die Notwendigkeit des gegenseitigen Zusammenlebens und der Zusammenarbeit lernen, sowie das Gelernte an Freunde, Eltern und Lehrer weitergeben. Sie merkte an, dass die Friedenserziehung sich auch mit Konzepten zur Entwicklung psychosozialer Kompetenzen befasse, wie z.B. Respekt vor Vielfalt, Ordnung, Konfliktlösung und Verhandlung, sodass sie für die Lehrerausbildung verwendet werden könnte.„Unser Ziel ist es, Kriege im globalen Dorf zu beenden und Frieden zu schaffen sowie ihn zu einem dauerhaften Erbe für zukünftige Generationen zu machen. Ohne Frieden würde alles, was wir aufbauen konnten, zerstört werden… Das dürfen wir nicht zulassen. Sollten wir also, um den Frieden zu erreichen, unser Ziel nicht mit dem gleichen Geist verfolgen?“ betonte der Vorsitzende von HWPL, Man Hee Lee bei der Veranstaltung.