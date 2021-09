La CMA et la CMC font équipe pour soutenir les motocyclistes canadiens au Trial des Nations

Motorcyclists Confederation of Canada Logo Canadian Motorcycle Association (CMA) 75 Logo

Discussions conjointes en cours pour assurer un nouvel avenir au motocyclisme canadien

FOREST, ON, CANADA, September 10, 2021 / EINPresswire.com / -- Le Canada compte actuellement deux organismes sans but lucratif bien établis en matière de motocyclisme. La Canadian Motorcycle Association (CMA) a été fondée en 1946. Depuis 1950, la CMA est la filiale canadienne de la Fédération internationale de motocyclisme, mieux connue sous le nom de FIM, qui constitue le comité directeur mondial pour le motocyclisme. La Confédération motocycliste du Canada (CMC) a fait ses débuts en 2004 avec l’objectif de favoriser la croissance et le développement du motocyclisme, de faire pression pour modifier la législation restrictive, et de faire la promotion de la sécurité à moto partout au Canada.Aujourd’hui, la CMA et la CMC écrivent une page d’histoire avec l’annonce d’un protocole d’entente prévoyant que les deux organismes travailleront ensemble. Le premier projet vient soutenir l’équipe canadienne participant au Trial des Nations 2021 , qui se tient au Portugal. La CMC s’est engagée à compenser les coûts liés au transport des machines, de l’équipement et des participants, à l’hébergement, à l’inscription, incluant d’autres dépenses.Le 22 juillet, la CMA a annoncé qu’une équipe de trois motocyclistes avait été sélectionnée pour représenter le Canada dans le Trial des Nations de la FIM de cette année, qui se tient à Gouveia, au Portugal, du 17 au 19 septembre. « Le Trial des Nations était la meilleure occasion pour nos membres et la meilleure occasion pour amorcer un engagement à plus long terme envers la communauté canadienne des trials, les fédérations nationales sœurs, et envers la FIM, notre comité directeur mondial. Nous avons hâte de créer les conditions nécessaires pour que les hommes et les femmes aient accès à un avenir rempli de possibilités », a affirmé Derek Thomas, directeur de l’équipe.Pour ceux qui découvrent le sport, les trials de moto, également appelés trials observés, sont des événements sans vitesse mettant en vedette des motos spécialisées. Les motos sont extrêmement légères et n’ont pas de siège, car elles sont conçues pour être conduites debout. Les concurrents traversent un parcours à obstacles et évitent de toucher le sol avec leurs pieds. Chaque fois qu’un concurrent touche le sol avec un pied (faisant des « dabs » ou des « prods »), il écope d’un point de pénalité. Le sport est surtout populaire au Royaume-Uni et en Espagne, et il y a des participants partout dans le monde.L’avenir du motocyclisme au Canada s’annonce très prometteur. La CMA et la CMC ont pris l’engagement de se réunir tous les mois jusqu’à la fin de 2021 afin d’explorer les options visant à déterminer le meilleur et le plus avantageux plan d’action.