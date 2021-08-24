مليون مريض سعودي يزورون موقع طبكان الطبي
EINPresswire.com/ --
ذكر السيد سامر الطراونة مدير العمليات في شبكة طبكان أن أكثر من مليون مريض من المملكة العربية السعودية زاروا أو استخدموا موقع وتطبيق طبكان خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي وقد استفاد الآلاف المرضى من خدمة حجز المواعيد مع المراكز الطبية أو حجز العمليات الجراحية في القطاع الخاص وبينت احصاءات جوجل انالاتيكس أن 43% من المرضى هم من المنطقة الوسطى وعلى الأخص مدينة الرياض و42% من المنطقة الغربية و8% من المنطقة الشرقية. كما أوضحت البيانات أن 52% من مستخدمي الخدمة هم من الذكور فيما كانت نسبة الاناث 48% وان نسبة 80% من مستخدمي الموقع أعمارهم بين 18 و 44 عام.
وبين الطراونة أن طبكان تعمل على توسيع شبكتها في المملكة العربية السعودية وذلك لأهمية المملكة كمركز طبي يخدم بالأضافه الى المواطنين والمقيمين سكان بعض الدول المجاورة والتي تعتبر المملكة مقصد علاجي لما تتمتع به من قدرات طبية كبيرة ووجود عدد كبير من المرافق العلاجية وسلاسل المستشفيات الكبيرة والأجهزة المتطورة وذكر أن لدى طبكان خطة واضحة لتسويق المملكة لكي تكون مركز مهم للسياحة العلاجية حيث أنه بالاضافه للقدرات الطبية العالية تعتبر المملكة مقصد سياحي وتضم مواقع سياحية طبيعية ودينية مهمة على مستوى المنطقة والعالم خصوصا في ضل الانفتاح والتطوير الكبير في المنتج السياحي السعودي خلال الفترة الماضية. كما ودعا هيئة السياحة السعودية ومقدمي الخدمة الطبية الى التعاون بهدف العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف.
ويذكر أن طبكان هي شركة ريادية سعودية أردنية تأسست عام 2017 باستثمار سعودي أردني مشترك تقدم خدمات عدة لزوراها مثل خدمة دليل مقدمي الخدمات العلاجية التي توفر معلومات مفصلة عن خدمات العلاج المقدمة من قبل الأطباء ، وخدمة حجز المواعيد سواء مع الأطباء او المختبرات ومراكز الأشعة. كما توفر المنصة خدمة الاستشارات المرئية عبر الإنترنت، والتي تسمح للمرضى بالتواصل مع الأطباء من أي مكان في العالم.
وتمتاز طبكان أيضًا بتقديم خدمة السياحة العلاجية، مما يسمح للمرضى من مختلف أنحاء العالم من البحث عن العلاج والأطباء عبر المنصة حيث حصلت طبكان سنة 2018على جائزة الإبداع في التكنولوجيا الصحية، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية، والذي أقيم في مدينة أورلاندو في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تمكن خدمة الخريطة الطبية التي تقدمها طبكان المرضى من البحث عن مواقع مقدمي الخدمات العلاجية على خرائط جوجل. وتهدف أن تكون أكبر شبكة طبية ومصدر للعمليات والسياحة العلاجية في المنطقة وتمتد شبكتها في السعودية والأردن ومصر وتركيا وعدد آخر من دول المنطقة. وتقدم خدمات مثل حجز المواعيد والعمليات والطب عن بعد عبر الاستشارات المرئية وغيرها من الخدمات الطبية.
Samer Tarawneh
ذكر السيد سامر الطراونة مدير العمليات في شبكة طبكان أن أكثر من مليون مريض من المملكة العربية السعودية زاروا أو استخدموا موقع وتطبيق طبكان خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي وقد استفاد الآلاف المرضى من خدمة حجز المواعيد مع المراكز الطبية أو حجز العمليات الجراحية في القطاع الخاص وبينت احصاءات جوجل انالاتيكس أن 43% من المرضى هم من المنطقة الوسطى وعلى الأخص مدينة الرياض و42% من المنطقة الغربية و8% من المنطقة الشرقية. كما أوضحت البيانات أن 52% من مستخدمي الخدمة هم من الذكور فيما كانت نسبة الاناث 48% وان نسبة 80% من مستخدمي الموقع أعمارهم بين 18 و 44 عام.
وبين الطراونة أن طبكان تعمل على توسيع شبكتها في المملكة العربية السعودية وذلك لأهمية المملكة كمركز طبي يخدم بالأضافه الى المواطنين والمقيمين سكان بعض الدول المجاورة والتي تعتبر المملكة مقصد علاجي لما تتمتع به من قدرات طبية كبيرة ووجود عدد كبير من المرافق العلاجية وسلاسل المستشفيات الكبيرة والأجهزة المتطورة وذكر أن لدى طبكان خطة واضحة لتسويق المملكة لكي تكون مركز مهم للسياحة العلاجية حيث أنه بالاضافه للقدرات الطبية العالية تعتبر المملكة مقصد سياحي وتضم مواقع سياحية طبيعية ودينية مهمة على مستوى المنطقة والعالم خصوصا في ضل الانفتاح والتطوير الكبير في المنتج السياحي السعودي خلال الفترة الماضية. كما ودعا هيئة السياحة السعودية ومقدمي الخدمة الطبية الى التعاون بهدف العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف.
ويذكر أن طبكان هي شركة ريادية سعودية أردنية تأسست عام 2017 باستثمار سعودي أردني مشترك تقدم خدمات عدة لزوراها مثل خدمة دليل مقدمي الخدمات العلاجية التي توفر معلومات مفصلة عن خدمات العلاج المقدمة من قبل الأطباء ، وخدمة حجز المواعيد سواء مع الأطباء او المختبرات ومراكز الأشعة. كما توفر المنصة خدمة الاستشارات المرئية عبر الإنترنت، والتي تسمح للمرضى بالتواصل مع الأطباء من أي مكان في العالم.
وتمتاز طبكان أيضًا بتقديم خدمة السياحة العلاجية، مما يسمح للمرضى من مختلف أنحاء العالم من البحث عن العلاج والأطباء عبر المنصة حيث حصلت طبكان سنة 2018على جائزة الإبداع في التكنولوجيا الصحية، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية، والذي أقيم في مدينة أورلاندو في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تمكن خدمة الخريطة الطبية التي تقدمها طبكان المرضى من البحث عن مواقع مقدمي الخدمات العلاجية على خرائط جوجل. وتهدف أن تكون أكبر شبكة طبية ومصدر للعمليات والسياحة العلاجية في المنطقة وتمتد شبكتها في السعودية والأردن ومصر وتركيا وعدد آخر من دول المنطقة. وتقدم خدمات مثل حجز المواعيد والعمليات والطب عن بعد عبر الاستشارات المرئية وغيرها من الخدمات الطبية.
Samer Tarawneh
tebcan
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