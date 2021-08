Aspire Systems es reconocido como un Major Contender en la evaluación PEAK Matrix® de Everest Group 2021

Aspire Systems

MEXICO, August 17, 2021 / EINPresswire.com / -- Everest Group, uno de los principales organismos de investigación del mundo, ha nombrado a Aspire Systems un 'Major Contender' en su evaluación global del 2021 'Application and Digital Services in Banking PEAK Matrix'.Aspire Systems, empresa que ofrece servicios tecnológicos a nivel mundial, se dedica a asistir a los bancos de todo el mundo en su proceso de transformación digital a través de la consultoría y la innovación digital gracias a su profunda experiencia en el ámbito de la tecnología bancaria. Aspire es especialista en ofrecer un valor integral a sus clientes por medio de sus alianzas estratégicas con proveedores de tecnología, proveedores de servicios en la nube e integradores de sistemas para el sector bancario digital y core a lo largo de los sectores verticales de retail, corporativo y patrimonial.Este informe de Everest Group evaluó a 27 proveedores de Aplicaciones y Servicios Digitales (Application and Digital Services o ADS) desde una perspectiva global, basándose en el proceso anual de Solicitud de Información (RFI, por sus siglas en inglés), las interacciones con los principales proveedores de ADS, las comprobaciones de las referencias de los clientes y el análisis continuo del mercado bancario de ADS.En dicho informe se reconoció la visión, las ofertas, la escala y el alcance de las operaciones, las soluciones clave, así como los partnerships de Aspire dentro del sector bancario, los cuales permiten asistir a las entidades bancarias en su transformación digital. El informe destacó el enfoque digital de Aspire con respecto a la industria de los servicios bancarios y financieros, así como la forma en que la empresa invierte en altos niveles de pensamiento estratégico e innovación, teniendo en cuenta que el mercado actual se ha visto obligado a realizar cambios significativos en el entorno empresarial como resultado del COVID-19. Todas estas iniciativas llevaron a Aspire a obtener el preciado galardón 'Temenos Regional Partner' en 2021."A medida que el ritmo de cambio en el mercado ha aumentado, los bancos se esfuerzan por ser más ágiles en su respuesta y proporcionar una experiencia de cliente impecable para competir con las FinTechs. Para ello, están adoptando un modelo operativo basado en la nube y las plataformas para impulsar la transformación a mayor velocidad, escala y, por tanto, de forma más pragmática", afirmó Ronak Doshi, vicepresidente de Everest Group. "Las inversiones centradas en el fortalecimiento de sus partnerships con proveedores de plataformas y la mejora de su práctica de integración de sistemas; el éxito significativo en el mercado con los acuerdos de servicios gestionados de Temenos en Europa y Asia-Pacífico; además de los comentarios positivos del mercado sobre la entrega y la centralidad del cliente, han ayudado a Aspire Systems a obtener el reconocimiento de 'Major Contender' en la evaluación mundial del 2021 de Everest Group 'Application and Digital Services in Banking PEAK Matrix'."Estamos encantados de haber sido reconocidos como un 'Major Contender' en la evaluación 2021 'Application and Digital Services in Banking PEAK Matrix' por parte de Everest Group. Este reconocimiento es un impulso indiscutible para que trabajemos en la creación de servicios bancarios innovadores al tiempo que mejoramos la credibilidad de nuestras ofertas", declaró Suresh Ranganathan, Vice President & Global Head of Banking and Financial Services, Aspire Systems."Aspire Systems ha experimentado un rápido crecimiento dentro del sector de los servicios bancarios y financieros. Nuestras especializaciones incluyen la iniciativa 'Start the Bank' (STB) que atiende a los Neobancos y Bancos Challenger,'Change the Bank' (CTB) que ayuda a los bancos con las transformaciones bancarias end-to-end y 'Run the Bank' (RTB) que ofrece soporte a las instituciones financieras para reinventar las operaciones de TI con ofertas inteligentes de última generación. Esto nos ha ayudado a ganar y mantener nuestra reputación de agentes de confianza en el mercado. Nuestros partnerships con Temenos y otras plataformas de core bancario basadas en la nube han potenciado nuestras capacidades y han dado lugar a múltiples proyectos exitosos. Los clientes también han reconocido nuestra flexibilidad y capacidad para innovar en los compromisos en curso de forma proactiva", remarcó Suresh.Suresh también manifestó que "Con el inicio de la pandemia, el trabajo remoto cambió de la noche a la mañana. Nos permitió pensar estratégicamente y estar preparados con un roadmap listo para el futuro que podría ayudar a los bancos a acelerar su camino hacia la digitalización."Después de haber trabajado con los principales bancos durante más de 20 años, Aspire está preparado para desarrollar e implementar soluciones digitales innovadoras que permitan a las entidades bancarias y financieras lograr una ventaja competitiva. Los servicios de Aspire están enfocados a mejorar la eficiencia operativa, aumentar el retorno de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) y mejorar la experiencia del cliente.Haga clic aquí para descargar el informe.Acerca de Aspire SystemsAspire Systems es una empresa global de servicios tecnológicos que actúa como partner tecnológico de confianza para más de 200 clientes en todo el mundo. Aspire trabaja con bancos e instituciones financieras de todo el mundo, ayudándolos a aprovechar la tecnología en cada paso de su viaje de transformación digital. Su enfoque probado de Ingeniería de Software y Tecnologías Digitales al igual que sus alianzas estratégicas, permite a las instituciones financieras crear experiencias superiores, aportar eficiencia operacional y adaptarse al futuro. La vasta experiencia de Aspire en el sector bancario incluye a la banca de retail, corporativa, gestión patrimonial, servicios financieros y banca inclusiva."Attention.Always" transmite su compromiso con prodigar cuidado y atención a sus clientes y empleados. En la actualidad, la empresa cuenta con más de 3,800 empleados en todo el mundo y cuenta con la certificación CMMI de nivel 3. Opera en Norteamérica, LATAM, Europa, Medio Oriente y Asia Pacífico.Aspire Systems ha sido reconocido por doceava vez consecutiva como una de las ‘Top 100 Best Companies to Work For’ por el Great Place to WorkInstitute.Para conocer más sobre Aspire Systems, visite www.aspiresys.com