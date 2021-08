Lovetuner, das Revolutionäre Meditations & Ateminstrument das auf 528 Hz kalibriert ist: Heilung für die Welt

Der Lovetuner ist ein revolutionärer Ansatz, um Stress zu reduzieren, Ängste abzubauen und im Hier und Jetzt anzukommen, indem er Deine Ausatmung mit der Kraft der Frequenz von 528 Hz verbindet. Lovetuner Bronze 528 Hz Atem & Meditations Instrument Sigmar Berg, Lovetuner CEO & Gründer

Der Lovetuner ist ein revolutionäres Meditations- und Atemgerät, das Ihre Ausatmung mit der 528Hz-Frequenz verbindet.

Als ich die 528 Hz Frequenz kennenlernte und mit dem Lovetuner begann, kam mir eines sofort in den Sinn: Der Lovetuner ist das Werkzeug, das die Welt heilen wird” — Sigmar Berg, Lovetuner CEO & Gründer

MALIBU, CALIFORNIA, UNITED STATES, August 9, 2021 / EINPresswire.com / -- Die meisten von uns laufen jeden Tag herum und machen sich Sorgen. Wir machen uns Sorgen darüber, ob wir genug Zeit, genug Geld, genug Erfolg, genug "Besitz" haben. Ständig denken wir darüber nach, was wir glauben zu brauchen, was wir wollen, was wir tun sollten, aber keine Zeit dafür haben.Sobald wir ein Ziel erreicht haben, erschaffen wir bereits ein anderes, das dessen Platz einnimmt. Es geht immer um mehr, mehr, mehr. Wir sind süchtig nach mehr. Mehr von allem. Und so haben wir nie genug.Was ist so schlimm daran, werden Sie fragen?Es ist der Stress. Viel davon. Stress ist gefährlich für unsere Gesundheit. Ständiger emotionaler Stress schwächt unser Immunsystem, führt zu hohem Blutdruck und verursacht Müdigkeit, Depressionen und Angstzustände.Was wäre, wenn Sie diesen Stress in wenigen Minuten beseitigen könnten? Was wäre, wenn Sie dafür keine Ausbildung oder besondere Fähigkeiten bräuchten? Keine Pillen oder ausgefallenen Maschinen oder Gurus oder Ärzte.Der Lovetuner ist das revolutionäre Meditationsinstrument, das Ihr Leben verändern kann. Innerhalb von 6 einfachen Atemzyklen sind Sie in der Lage, Stress und Ängste loszulassen. Der Lovetuner beseitigt Stress und verlagert Ihren Fokus vom Chaos in Ihrem Kopf auf die Liebe in Ihrem Herzen.Es gibt einen Grund dafür, dass in den letzten 150 Jahren über 100 Millionen Liebeslieder aufgenommen wurden: Liebe ist ein menschliches Grundbedürfnis, das nur allzu oft durch den Stress des Alltags verdrängt wird. Der Lovetuner ist auf 528 Hz kalibriert, eine natürliche Frequenz, die auf der gleichen Frequenz schwingt wie unser Herz und unsere DNA. Aber das ist nur die Hälfte der Geschichte - 528 Hz ist die Frequenz der Liebe und die Kombination mit bewusster und achtsamer Atmung ist das zugrundeliegende Genie des Lovetuners.Wie funktioniert es? Alles im Universum hat eine Schwingung. Nichts ist statisch. Jedes unserer Organe - wenn sie gesund sind und die Fähigkeit zur Selbstheilung besitzen - schwingt in einer bestimmten Frequenz. Der Lovetuner ist auf die Frequenz Ihres Her-zens kalibriert, und wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um durch den Lovetuner auszuatmen und dadurch Ihren Atem zu verlangsamen, erzeugt er einen Ton, den Ihr Herzorgan sofort "erkennt".Mit dieser Anerkennung verlagert sich Ihr Fokus unmittelbar von Ihrem Gehirn auf Ihr Herz, da sich Cortisol, das Hauptstresshormon Ihres Körpers, verringert und im Gegenzug Oxytocin in Ihrem System freisetzt gesetzt wird, das Ihre emotionalen Reaktionen und Ihr pro-soziales Verhalten reguliert.Dies ist kein Wunschdenken, sondern eine wissenschaftliche Tatsache: Wenn der Lovetuner die natürliche Schwingung unseres Herzens unmittelbar "korrigiert" und stärkt, bewegen wir uns sofort in einen reflektierten Zustand der Klarheit und Zielstrebigkeit.Äußerer Stress verschwindet nicht, aber wir sind viel besser gerüstet, um damit umzugehen. Und da auch Ihre DNA mit 528 Hz schwingt, gibt es noch einen weiteren signifikanten Vorteil: Der Lovetuner unterstützt die Heilung und Reparatur Ihrer DNA, die durch schädliche Gifte, anhaltenden Stress oder Alkohol- und Drogenkonsum geschädigt wurde. Sigmar Berg, CEO und Gründer von Lovetuner , verstand dies sofort, als er zum ersten Mal mit der 528 Hz Frequenz in Berührung kam. Nachdem er recherchiert und Wissen aus der ganzen Welt zusammengetragen hatte, gründete Berg 2014 Lovetuner, Inc.Berg, der bereits ein erfolgreicher Designer und Unternehmer ist, entwarf den Lovetuner so, dass er sowohl funktional als auch schön ist. Der Lovetuner kann - ähnlich wie ein Schmuckstück um den Hals, in der Nähe des Herzens oder an einem Schlüsselanhänger getragen werdenSigmar Berg sagt: „Ich habe den Lovetuner nie nur als Produkt gesehen. Die Frequenz berührte mein Herz, und eine viel größere und universelle Mission formte und manifestierte sich. Ohne überhaupt zu wissen, wohin die Reise geht, prägte ich den Slogan 'One Journey'.Und genau das ist es, was es für mich bedeutet. Es ist eine Reise nach innen, um sich selbst und das Kollektiv zu heilen. Ich habe sofort gesehen, dass der Lovetuner der Schlüssel für jeden ist egal ob spirituell erfahren oder einfach nur neugierig - um sich direkt mit dem göttlichen Netz der Liebe zu verbinden."Die Mission von Lovetuner ist es, die Liebe zu verbreiten, Menschen auf der ganzen Welt zu ermutigen, sich selbst zu ermächtigen und unseren Planeten zu unterstützen, indem wir die Frequenz anheben, um eine bessere Welt zu erschaffen. Seit seiner Einführung ist der Lovetuner zu einem weltweiten Phänomen geworden, bekannt für seine Fähigkeit, die Tür zu emotionaler und körperlicher Gesundheit und Wohlbefinden durch achtsamen Atem und die 528 Hz Liebesfrequenz zu öffnen.Der wohl bekannteste Befürworter des Lovetuners ist der Autor und Arzt für alternative Medizin, Dr. Deepak Chopra . Chopra sagt: "Warum interessiere ich mich für den Lovetuner? Viele Menschen sagen: 'Ich habe keine Zeit zum Meditieren. [Andere] Menschen sagen: 'Ich habe nicht einmal Zeit für eine Atempause. Oder 'Ich weiß nicht, wie ich im gegenwärtigen Moment sein kann. [Der Lovetuner] ist ein Gerät, das all das ändern kann."Dank des kommerziellen Erfolges von Lovetuner schuf der Gründer Sigmar Berg die Lovetuner Foundation, eine gemeinnützige Organisation zur Förderung von Wellness und Heilung. Durch die Lovetuner Foundation hat Berg sein Achtsamkeitstool in Schulen, Un-ternehmen und Veteranengruppen eingeführt.In den Schulen hat Lovetuner eine tiefgreifende Wirkung auf das Verhalten der Schüler, indem es Mobbing praktisch abschafft und die Aufmerksamkeit der Schüler beim Lernen erhöht. Unternehmen, die während des Arbeitstages eine Lovetuner - "Tuningpause" einführen, haben einen Anstieg der Produktivität und der Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter festgestellt, was sich positiv auf ihre Geschäftsbilanz auswirkt.Veteranen haben mit dem Lovetuner eine Linderung der Herausforderungen von PTSD erfahren, dies verbessert die mentale Gesundheit und verringert die Selbstmordrate."Ich ermutige Sie, sich uns auf der Lovetuner-Reise anzuschließen, um diese Welt zu ei-nem friedlicheren, nachhaltigeren, liebevolleren, glücklicheren und gesünderen Ort zu machen. Ich fühle mich geehrt, Ihnen die Möglichkeit zu geben, andere in ihr volles Po-tential zu erheben und in einer höheren Frequenz zu schwingen.Verbinden wir uns alle mit der Kraft der Liebesfrequenz und der Sehnsucht unserer Herzen, um Trennung und Polarität zu überwinden"̶̶Sigmar Berg, Lovetuner CEO & GründerDer Lovetuner kann die Welt wirklich verändern, und wir fangen gerade erst an, das wahre Potenzial.Herzliche Grüsse, IhrTeam Lovetuner Inc.