Creatio kooperiert mit crecise, um seine Marktposition in Deutschland weiter zu stärken

Creatio und crecise bündeln ihre Kräfte, um den deutschen Markt zu verändern

BOSTON , MASSACHUSETTS , USA, August 3, 2021 / EINPresswire.com / -- Creatio kooperiert mit crecise, um seine Marktposition in Deutschland weiter zu stärkenCreatio und crecise bündeln ihre Kräfte, um den deutschen Markt zu verändernCreatio, ein globales Softwareunternehmen, das eine führende Low-Code/No-Code-Plattform für Prozessmanagement und CRM anbietet, gab heute seine Partnerschaft mit crecise bekannt, um im deutschen Markt weiter zu wachsen.crecise, ein reiner Creatio-Partner, hilft seinen Kunden, agiler, kundenorientierter und erfolgreicher zu werden. Die Basis für den Erfolg von crecise ist die Kombination aus strategischem Denken, Performance und der Businessperspektive.crecise hat sich dafür entschieden, sich auf die umfassende No-Code/Low-Code-Technologie von Creatio für Prozessmanagement und CRM zu konzentrieren, um seine Kunden auf ihrem Weg der digitalen Transformation zu begleiten. Beide Partner, Creatio und crecise, sind bestrebt, ihren deutschen Kunden eine Plattform zur Verfügung zu stellen, die ihnen hilft, die Automatisierung digitaler Arbeitsabläufe zu beschleunigen.Creatio unterstützt Unternehmen dabei, zu No-Code-Unternehmen zu werden, indem es die Werkzeuge bereitstellt, die User in die Lage versetzen, Anwendungen zu erstellen und Prozesse in schnell zu automatisieren. Das Unternehmen kombiniert eine intuitive No-Code/Low-Code-Plattform, ein erstklassiges CRM und ein robustes BPM in einer einzigen Lösung, um Vertrieb, Marketing, Service und Operations für mittlere und große Unternehmen zu beschleunigen.Um die Abläufe weiter zu beschleunigen, bietet Creatio einen kompatiblen Ansatz für die App-Entwicklung und Prozessautomatisierung. Die sofort einsetzbare Funktionalität von Creatio macht es überflüssig, Kernmodule für Anwendungen von Grund auf neu zu entwickeln. Die vorkonfigurierten Module haben gemeinsame Kernfunktionen, die wiederverwendet werden können, um verschiedene Lösungen schneller zu entwickeln. Auf diese Weise können Anwender vorgefertigte oder neu entwickelte Module, Plug-ins und ganze Anwendungen wiederverwenden, um Lösungen schnell zu erstellen.Felix Fritzsche, Partner bei crecise: "Der Name crecise ist neu, aber dahinter stehen Experten mit langjähriger Creatio-Erfahrung und umfassendem Wissen im Bereich No-Code/Low-Code-Lösungen. Wir sind ganz bewusst eine Partnerschaft mit dem einzigen Anbieter einer No-Code-Plattform für BPM und CRM eingegangen, wir sind also exklusiver Integrationspartner von Creatio. Unser Engagement für Creatio soll ein klares Zeichen dafür sein, dass wir davon überzeugt sind, dass Low-Code-Anwendungen die Zukunft sind. Wir wollen Teil dieser Zukunft sein, indem wir die Präsenz von Creatio in Deutschland ausbauen. Das tun wir bereits seit einigen Jahren und crecise ist der nächste Schritt auf diesem Weg.""Wir kennen die Mitarbeiter und Experten, die jetzt zum crecise-Team gehören, seit vielen Jahren, da sie zu den ersten Creatio-zertifizierten Experten in Deutschland gehörten. Mit der strategischen Allianz von crecise und Creatio werden noch mehr Unternehmen die Möglichkeit haben, von der erstklassigen Low-Code/No-Code-Plattform für Prozessmanagement und CRM zu profitieren", sagt Alex Donchuk, Global Channel Director bei Creatio.Über CreatioCreatio ist ein globales Softwareunternehmen, das eine führende Low-Code-Plattform für Prozessmanagement und CRM anbietet. Das Unternehmen kombiniert eine intuitive Low-Code-Plattform, ein erstklassiges CRM und ein robustes BPM in einer einzigen Lösung, um den Vertrieb, das Marketing, den Service und die Abläufe in mittelständischen und großen Unternehmen zu beschleunigen. Creatio wird von den wichtigsten Branchenanalysten als Marktführer anerkannt und ist zusammen mit Hunderten von Partnern in 110 Ländern weltweit tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.creatio.com Über creciseAls reiner Creatio-Partner begleitet crecise Kunden auf ihrem Weg der digitalen Transformation. Das Unternehmen hilft seinen Kunden, agiler, kundenorientierter und erfolgreicher zu werden. Die Basis für den Erfolg von crecise ist die Kombination aus strategischem Denken, Performance und Businessperspektive. Weitere Informationen finden Sie unter www.crecise.com